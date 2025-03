फूड प्रोसेसिंग का सिंगल प्वाइंट, सबसे बड़ी यूनिट बनेगा ‘पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क’ नागपुर

Patanjali Food Park In Nagpur: पतंजलि द्वारा मिहान, नागपुर में स्थापित 'पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क' में संतरा प्रोसेसिंग का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा. पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने आज मिहान, नागपुर में प्रेसवार्ता में यह जानकारी देते हुए सर्वप्रथम नागपुर की धरा को प्रणाम करते हुए आगे कहा कि नागपुर की यह धरा अध्यात्म व क्रांति की धरा है. यह धरा देश व संविधान को मूर्त्त रूप प्रदान करने वाली है. अब इस धरा से पतंजलि की नवकृषि क्रांति के द्वारा देश के किसानों की समृद्धि के द्वार खोले जाएँगे.

उन्होंने आगे बताया कि यह प्लांट फूड प्रोसेसिंग का सिंगल प्वाइंट व एशिया की सबसे बड़ी यूनिट है. इसे स्थापित करने पर हमें गर्व की अनुभूति हो रही है. हालाँकि इस प्लांट को प्रारंभ करने में बहुत से विघ्न-बाधाएँ रहीं, बीच में कोरोना काल भी रहा पर अंतत: वह दिन आ गया जिसकी प्रतिक्षा क्षेत्र के किसान वर्षों से कर रहे थे. आचार्य जी ने बताया कि इस प्लांट का विधिवत उद‌्घाटन माननीय सड़क परिवहन, राज्य मार्ग व जहाजरानी मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस जी रविवार 9 मार्च को करेंगे.

उन्होंने कहा कि विदर्भ का नाम आते ही यहाँ के किसानों की आत्महत्याएँ व प्रताड़ित व दु:खी किसानों का चित्र स्वत: ही चित्रित हो जाता है. हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही इस चित्र को बदलने का कार्य मिहान के इस संतरा प्रोसेसिंग प्लांट से होगा, इसमें हमें आप सबका साथ व सहयोग चाहिए. इस पूरे क्षेत्र, किसानों व कृषि व्यवस्था की भयावह सूरत हम बदलकर रहेंगे, यह हमारा संकल्प है.

आचार्य जी ने बताया कि उक्त प्लांट की प्रतिदिन 800 टन प्रोसेसिंग क्षमता है. जिसमें हम ए ग्रेड के साथ-साथ बी व सी ग्रेड के संतरे, प्री-मैच्योर उत्पादन, आंधी से टूटकर गिरने वाले संतरे को भी प्रोसेस करते हैं. हमारा यह प्लांट जीरो वेस्टेज सिस्टम पर काम करता है. हमारा कार्य संतरे के छिलके से प्रारंभ होता है जिसमें हम संतरे के छिलके से वॉलिटाइल तथा फ्रेगरेंस ऑयल निकालते हैं. इसके लिए हमने विदेशी तकनीक और पूरे सिस्टम पर रिसर्च की क्योंकि इतना बड़ा प्लांट केवल जूस के भरोसे पर नहीं चलाया जा सकता. हमने इसके बॉय प्रोडक्ट्स पर भी फोकस किया. इस प्लांट को धरातल पर आपके सामने लाने में हमारा काफी समय और पुरुषार्थ लगा.

आज इस क्षेत्र के प्रत्येक गांव का लगभग प्रत्येक किसान हमारे संपर्क में है, साथ ही कुछ प्रतिभाशाली व्यक्ति भी हमारी दृष्टि में हैं. हमारी प्राथमिकता स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने तथा स्थानीय किसानों को समृद्धशाली बनाने की है. माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाकर देश में मैनपॉवर स्किल तैयार की जाए, उसमें पतंजलि ही अग्रणी भूमिका निभा रहा है.

आचार्य जी ने बताया कि उक्त प्लांट में आधुनिक मापदण्डों के आधार पर पूरा एडवांस सिस्टम है जिसमें पैकेजिंग लाइन, टैक्नोपैक से लेकर एडवांस रिसर्च लैब्स शामिल हैं. हमारे उत्पादों की गुणवत्ता टॉप क्लास है, हमारे लिए पूरा विश्व बाजार खुला है. लेकिन हमारी प्राथमिकता देश के लोगों क एक्सपोर्ट क्वालिटी के बेहतरीन उत्पाद उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि रॉ-मैटिरियल की उपलब्धता के आधार पर यहां संतरा, लाइम, आंवला, अनार, अमरूद, अंगूर, लौकी, गाजर का जूस, आम व संतरे का पल्प तथा ऑनियन, टमाटो का पेस्ट भी बनाया जाएगा.

DISCLAIMER: (This article is part of IndiaDotCom Pvt Lt’s consumer connect initiative, a paid publication programme. IDPL claims no editorial involvement and assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of the article.)