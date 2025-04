Aashuutosh Srivastava-The Legal Trailblazer: एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव के जीवन पर लिखी गई किताब, युवाओं को करेगी प्रेरित

Aashuutosh Srivastava-The Legal Trailblazer: हयात पुणे में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में प्रसिद्ध लेखिका डॉ. शबनम आस्थााना द्वारा लिखित पुस्तक "आशुतोष श्रीवास्तव – द लीगल ट्रेलब्लेज़र" का विमोचन किया गया. यह आयोजन कानून जगत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बन गया. इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जानी-मानी अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे थीं. उनके अलावा कई प्रतिष्ठित अतिथि, परिवारजन और एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव के प्रशंसक मौजूद थे.

डॉ. शबनम अस्थाना ने लिखी किताब

डॉ. शबनम अस्थाना ने अपने भाषण में बताया कि यह किताब लिखने का विचार उन्हें कैसे आया और किस तरह उन्होंने एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव की प्रेरणादायक यात्रा को विस्तार से प्रस्तुत किया है. उन्होंने कहा कि यह किताब खास तौर पर युवा वकीलों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जो उन्हें सफलता पाने के लिए लगन और मेहनत का महत्व समझाएगी.

भाई सविवेक श्रीवास्तव हुए भावुक

एडवोकेट श्रीवास्तव के भाई और उनके फर्म के मैनेजिंग पार्टनर, सविवेक श्रीवास्तव ने इस मौके पर कुछ भावुक किस्से साझा किए. उन्होंने बताया कि कैसे दोनों भाइयों ने मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया.इस अवसर पर एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव, जो अपनी 25 वर्षों की प्रेरणादायक करियर का जश्न मना रहे हैं, ने अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने करियर में कई कठिन मुकदमे जीतकर सफलता हासिल की. उनके शब्दों ने वहां मौजूद युवाओं और अनुभवी पेशेवरों को भी प्रेरित किया.

कहां मिलेगी ये ‌किताब

कार्यक्रम का समापन रंगारंग डांस परफॉर्मेंस, कॉकटेल और डिनर रिसेप्शन के साथ हुआ. सभी मेहमानों ने मिलकर एडवोकेट श्रीवास्तव की उपलब्धियों और उनके योगदान को सम्मानित किया. "आशुतोष श्रीवास्तव – द लीगल ट्रेलब्लेज़र" की लॉन्चिंग न केवल उनकी कानूनी उपलब्धियों का सम्मान था, बल्कि यह किताब उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर आई है जो कानून के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं. यह बताती है कि ईमानदारी, मेहनत और हौसले से हर मंज़िल हासिल की जा सकती है. यह पुस्तक Amazon पर उपलब्ध है.

(This article is part of IndiaDotCom Pvt Ltd’s consumer connect initiative, a paid publication programme. IDPL claims no editorial involvement and assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of the article.)