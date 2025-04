Controversial ट्रेडमार्क 'CHUTIYARAM' पर कानूनी पेंच, एडवोकेट विपिन वासन ने की फौरन खारिज करने और डिलीट करने की मांग

‘CHUTIYARAM’ ट्रेडमार्क को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने पहले इस ऐप्लिकेशन को स्वीकार कर 17 मार्च 2025 को इसे पब्लिश कर दिया था. लेकिन अगले ही दिन, 18 मार्च 2025 को अपनी गलती का एहसास होने पर रजिस्ट्री ने इसे वापस ले लिया और आवेदक को सुनवाई के लिए नोटिस भेज दिया. इस मामले की सुनवाई अभी बाकी है.

इसी बीच, एडवोकेट विपिन वासन ने अपने क्लाइंट, जो 'Shree Ram Darbar' ट्रेडमार्क के रजिस्टर्ड मालिक हैं, की ओर से 20 मार्च 2025 को ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में एक अंतरिम याचिका दायर की है. इस याचिका में 'CHUTIYARAM' ट्रेडमार्क को तुरंत खारिज करने और इसे रजिस्ट्री के ई-पोर्टल से पूरी तरह हटाने की मांग की गई है.

याचिका में दलील दी गई है कि इस आवेदन में 'राम' जैसे पवित्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है. जिसे पहले से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क 'Shree Ram Darbar' से लिया गया है. लेकिन इसे एक अभद्र और आपत्तिजनक शब्द के साथ जोड़ा गया हैं. जो हिंदू और सिख कम्युनिटी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है.

केस की गंभीरता को देखते हुए, याचिका में मांग की गई है कि न केवल इस आवेदन को तुरंत खारिज किया जाए. साथ ही भविष्य में इस तरह के आपत्तिजनक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड न हो, इसके लिए भी सख्त कदम उठाए जाएं.

अब सबकी नजरें ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के सुनवाई अधिकारी पर टिकी हैं, जो दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला सुनाएंगे.

Disclaimer: (This article is part of IndiaDotCom Pvt Lt’s consumer connect initiative, a paid publication programme. IDPL claims no editorial involvement and assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of the article.)