इन्फ्लुएंसर्स ने बच्चों पर अधिक फ्लोराइड के प्रभाव का मुद्दा उठाया

Harms of Dental Fluorosis: क्या आपके बच्चे भी दांत साफ करते वक्त अक्सर टूथपेस्ट निगल जाते हैं? अगर ऐसा है तो सजग हो जाइए. ऐसा करने से वे अनजाने में पेस्ट में शामिल फ्लोराइड निगल जाते हैं, जिससे उन्हें डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है. यह फ्लोराइड दांत सड़ने की भी एक वजह होता है. हाल में JAMA Pediatrics में फ्लोराइड के असर पर प्रकाशित एक स्टडी ने लोगों काकाफी ध्यान आकर्षित किया है, जिससे बाद हेल्थ से जुड़ा यह मुद्दा चर्चा में आ गया है.

स्टडी के मुताबिक, फ्लोराइड दांतों को कैविटी से बचाने से जुड़ा एक जरूरी तत्व है, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा नुकसान कर सकती है. खासकर, बच्चों में ज्यादा फ्लोराइड का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर चिंता का विषय बन गया है.

टूथपेस्ट के विज्ञापनों में बदलाव आया

रिसर्च में हाई उच्च फ्लोराइड एक्सपोजर और बच्चों में कम IQ स्कोर के बीच संभावित संबंध होने की भी संभावना जताई गई है, जिससे इसकी सुरक्षा और सेहत पर लंबे समय में पड़ने वाले प्रभावों पर वैश्विक बहस छिड़ गई है.

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जानकारी के मुताबिक, हाल के दिनों में टूथपेस्ट के विज्ञापनों में भी बदलाव आया है. पहले ब्रश पर लंबी लेयर दिखाई जाती थी, अब pea-sized (मटर जितनी) छोटी मात्रा दिखाई जाती है, जिसे ब्रशिंग के लिए सही मात्रा माना जाता है.

इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है. इसकी वजह बाजार में बिक रहे स्वादिष्ट और फ्लेवर वाले टूथपेस्ट हैं. ब्रश करते वक्त कई बच्चे ऐसे टूथपेस्ट को निगल जाते हैं, जिससे उनके शरीर में अधिक फ्लोराइड पहुंच जाता है. इससे उनमें डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है.

डेंटल फ्लोरोसिस क्या होता है?

फ्लोरोसिस दांतों के इनैमल का दोष होता है. यह जीवन के पहले 8 वर्षों में अधिक फ्लोराइड ग्रहण करने से होता है. हालांकि, इसे कॉस्मेटिक रूप से ठीक किया जा सकता है. इसके बावजूद, इससे इनैमल को स्थाई नुकसान हो सकता है.

डेंटल फ्लोरोसिस की वजहें

डेंटल फ्लोरोसिस होने की कई वजहें मानी जाती हैं. इनमें फ्लोराइड युक्त पीने का पानी, फ्लोराइड टूथपेस्ट निगलना, फ्लोराइड टैबलेट्स और फ्लोराइड युक्त पानी से बने प्रोसेस्ड फूड का सेवन अहम वजहें हो सकती हैं.

डेंटल हेल्थ में फ्लोराइड के व्यापक इस्तेमाल से पहले पश्चिमी देशों में डेंटल फ्लोरोसिस दुर्लभ माना जाता था. हालांकि, आज लगभग हर टूथपेस्ट में फ्लोराइड है और अमेरिका में अधिकांश पानी की सप्लाई में फ्लोराइड केमिकल्स हैं, जिससे फ्लोरोसिस की दर वहां पर अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है.

अमेरिकी बच्चों में फ्लोरोसिस की दर 70% पर पहुंची

जून 2021 में Ecotoxicology and Environmental Safety जर्नल में छपे लेख में रिसर्च यांग ने कई अहम तथ्यों का खुलासा किया. उनके मुताबिक, NHANES 2015-16 सर्वे के डेटा से पता चला कि अमेरिकी बच्चों में डेंटल फ्लोरोसिस की दर 70% तक पहुंच गई है. (स्रोत: fluoridealert.org)

अब सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स लोगों में जनजागरुकता फैलाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं. वे फ्लोराइड को पूरी तरह खारिज करने के बजाय समझदारी से दांतों की सफाई की वकालत कर रहे हैं. इन्फ्लुएंसर्स, लोगों में फ्लोराइड के सही उपयोग, स्रोतों, अनुशंसित मात्रा और सही चुनाव के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं, जिससे माता-पिता अधिक सतर्क हो सकें.

सोशल मीडिया पर वायरल एक इंस्टाग्राम रील (@harman_fitness_mommy) में बच्चों के लिए pea-sized टूथपेस्ट की सिफारिश की गई है. उसमें स्वाद के कारण निगलने की समस्या पर जोर दिया गया है और यह रिसर्च दूसरों के साथ शेयर करने की पेशकश की गई है. यूएस FDA ने भी फ्लोराइड के नियंत्रित उपयोग पर जोर दिया है.

बच्चों में न्यूरोटॉक्सिक और कैंसर का बढ़ा खतरा

यह विषय US हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर जैसे सार्वजनिक वक्ताओं के कारण भी चर्चा में है, जिन्होंने फ्लोराइड को न्यूरोटॉक्सिक और कैंसरकारी बताया है. उन्होंने राज्यों से पीने के पानी में फ्लोराइड प्रतिबंधित करने की मांग की है.

वहीं, सोशल मीडिया क्रिएटर्स इस मुद्दे को रोजमर्रा की भाषा में लोगों को समझा रहे हैं. वे अपने दर्शकों खासकर माता-पिता को प्रोडक्ट लेबल्स पर ध्यान देने और सही पेस्ट खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं.

अक्सर ब्रेनरोट या माइंडलेस ट्रेंड्स का हब माने जाने वाले सोशल मीडिया को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की वजह से अब यह प्लेटफार्म जागरूकता बढ़ाने का शक्तिशाली माध्यम साबित हो रहा है. एक साधारण स्क्रॉल के जरिए लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है.