ओडिशा में ग्लैम्पिंग के साथ जीवन के कुछ सुनहरे पल बिताने के लिए तैयार हो जाएं!

यात्रा के दीवाने लोगों में 2023 में लेटेस्ट ट्रेंड है, ग्लैपिंग अर्थात ऐसा कैम्पिंग अनुभव जो आधुनिक लग्जरीस के साथ प्रकृति की सुंदरता से जोड़ता है. कैंपिंग के पारंपरिक रूप, जिसमें आप एक टेंट में रहते हैं, ग्लैंपिंग आपको लक्जरी टेंट, केबिन या रिसॉर्ट जैसी सेटिंग जैसे डीलक्स आवास प्रदान करता है. इसमें आपको एक निजी बाथरूम, पेंट्री और यहां तक कि एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाए भी मिलती हैं. सरल शब्दों में यह कैंपिंग और ग्लैमर का साथ है.

परफेक्ट ग्लैंपिंग के लिए इको-रिट्रीट

संस्कृतियों की विविधता और सुरम्य स्थानों की प्रचुरता के कारण, भारत ग्लैम्पिंग के लिए एक आदर्श जगह है. ओडिशा टूरिज्म द्वारा इको रिट्रीट एक ऐसी ही एक शानदार पहल है, जहां न केवल आपको सुंदर घने जंगलों, पहाड़ियों, झरनों, समुद्र तटों आदि की सुन्दरता अनुभव करने को मिलती है, बल्कि मंदिरों, और प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने और अनुपम खजानों की खोज के लिए एक शानदार 'यात्रा अनुभव' और भी बहुत कुछ मिलता है.

इस रिट्रीट में आपको प्राकृतिक वातावरण में आरामदायक लक्जरी स्विस टेंट में रहने का मौका मिलता है. आप वन्यजीव अभयारण्यों का आनंद उठा सकते हैं, बर्ड वाचिंग कर सकते हैं, वन्य जीवों का निरीक्षण कर सकते हैं, गाइडेड नेचर वाक में भाग ले सकते हैं, वाटर एक्टिविटीज में भाग ले सकते हैं, या शांत और सुरम्य वातावरण में केवल आराम भी कर सकते हैं.

कोणार्क

रमणीय रामचंडी समुद्र तट, जो कि प्राचीन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित है, आपको ग्लैम्पिंग का एक शानदार अनुभव देता है. इसको देखते हुए बंगाल की खाड़ी के मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्यों के साथ यहां के पारंपरिक प्रदर्शनों का आनंद लें या फिर हिस्सा लें. गाइडेड टूर्स जो आपको यहां के सांस्कृतिक, स्थापत्यकला या प्राकृतिक महत्व वाले स्थानों से परिचित कराएंगे. पैरासेलिंग, एटीवी राइड, बीच वॉलीबॉल और तीरंदाजी- आपको यहां करने के लिए बहुत है.

कोणार्क सूर्य मंदिर और संग्रहालय तथा बालूखंड अभयारण्य की यात्रा के बिना आपकी यह यात्रा अधूरी होगी. भारत के चार हिंदू धामों में से एक पुरी में 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर में जाएं, या फिर जाएं शिल्प कौशल के प्रसिद्ध गांव रघुराजपुर में, जहां हर घर जैसे एक आर्ट गैलरी है. यहां आपके पास भारतीय कला की सराहना करने के लिए बहुत कुछ है. पुरी के गोल्डन बीच की यात्रा के साथ अपना सफर खत्म करें, जो भारत के पहले कुछ ब्लू फ्लैग समुद्र तटों में से एक है.

सतकोसिया

सतकोसिया, विशाल नदी महानदी के पास एक विस्मयकारी जगह है, दो ओडिया शब्दों से मिलकर बनी है. 'सत' जिसका अर्थ है सात और 'कोस', जो दो मील के बराबर की दूरी का एक नाप है. यह शानदार जगह भारत के डेक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट के बीच का काट बिंदु है. महानदी नदी के किनारे स्थित, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और सतकोसिया गॉर्ज अभयारण्य शानदार ग्लैम्पिंग रिट्रीट एक अविश्वसनीय जैव विविधता वाले स्थान है. जो लोग प्रकृति के वैभव में रमना चाहते हैं, उनके लिए यह एक आदर्श रोमांचक गंतव्य है.

यहां आप नाव की सैर का आनंद भी ले सकते हैं और महानदी नदी के किनारे एक रोमांचक रिवर सफारी में भी भाग ले सकते हैं. पक्षी प्रेमियों के लिए, सतकोसिया गॉर्ज अभयारण्य पक्षी प्रजातियों की बहुतायत के लिए प्रसिद्ध है- आपके चारों ओर सैकड़ों पक्षियों को एक साथ आते हुए देखने का यहां शानदार अवसर मिलता है.

नदी के किनारे पर आपको मगरों, घड़ियाल और कछुओं जैसे विदेशी जीवों की झलक भी मिलती है. और तो और, आप चित्तीदार हिरण, सांभर, बार्किंग डियर, लंगूर, साही और यहां तक कि मालाबार जायंट स्क्विरेल जैसे जानवरों को भी देख पाते हैं. यहां अन्य आकर्षणों में राइफल शूटिंग प्रतियोगिताएं, तीरंदाजी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल हैं.

भितरकनिका

भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक मनोरम बीच है. पेंटा बीच, जो कि एक शानदार समुद्र तट है. हरे-भरे कैसुरिना के पेड़ों और लग्जरी सुविधाओं से युक्त यह तट एक स्वर्गीय ओएसिस है.

भितरकनिका की खाड़ियों और यहां के शानदार वन्य जीवन के अनुभव के लिए नाव सफारी का आनंद लें. यह राष्ट्रीय उद्यान, जिसे रामसर साइट भी कहा जाता है, भारत के मैन्ग्रोव की सबसे बड़ी विविधता प्रदान करता है. इस व्यापक जैव विविधता के साथ, यह खारे पानी के मगरमच्छ, मॉनिटर लिझार्ड और आठ प्रकार के किंगफिशर का अधिवास भी हैं. साथ ही, आपको इस क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी हेरोंरिएस भी भी देखने को मिलती है.

मनोरम गहिरमाथा बीच और टर्टल अभयारण्य को देखने का आनंद लें, जहां हर साल ओलिव रिडले कछुए घरौंदा बनाने के लिए आते हैं. रिट्रीट में आप राइफल शूटिंग, तीरंदाजी, जोरबिंग से लेकर साइकिलिंग जैसी विभिन्न गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और पेंटा बीच पर वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं. स्थानीय सांस्कृतिक प्रदर्शन आपको यहां के माहौल का गहरे तक का आनंद लेने मौका देते हैं.

दारिंगबाड़ी

दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन की यात्रा आपको यहां की भव्य घाटियों, पठारों और देवदार के जंगलों से मुग्ध कर देगी. यहां ठहरने के दौरान, आपको दारिंगबाड़ी का प्रसिद्ध कॉफी बागान, काली मिर्च के हरे-भरे बागान और प्राचीन दारिंगबाड़ी झरना देखने का मौका मिलेगा.

बेलघर, उशबाती घाटी, पुटुडी झरना, मंदसरू (जिसे साइलेंट वैली के रूप में भी जाना जाता है) जैसे आस-पास के स्थानों की साहसिक यात्रा पर जाएं, जहां आप मोरों के बड़े झुंड देख सकते हैं, या कुटिया कंधा जनजाति से मिल सकते हैं. साथ ही, आप पहाड़ियों पर राइफल शूटिंग, तीरंदाजी, साइकिल चलाना और योग जैसी गतिविधियों में भी शामिल हो कर अपने आप को तरोताजा कर सकते हैं!

हीराकुड

विशाल महानदी नदी के किनारे स्थित एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुड एक भव्य इको रिट्रीट है. डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और जलाशय के बीच स्थित यह ग्लैम्पिंग स्थल स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखने के अलावा पश्चिमी ओडिशा की संस्कृति के रंग में सराबोर होने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है!

एक गाईडेड टूर में में आप डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सुन्दरता का आनंद ले सकते हैं, जहां आप भारतीय गौर, सुंदर मोर, हाथी, कई प्रजातियों की मकड़ियां और अरचिन्ड्स, तितलिया और तेंदुए पाएंगे. यदि आप वाटर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग या बनाना बोट राइड करें. चमकती धूप का मजा लेने के बाद अब बारी है शॉपिंग की. इसके लिए आप संबलपुरी इकत के स्टाल्स जा सकते हैं. यह उत्कृष्ट हथकरघा और हस्तशिल्प की मिसाल है, जो रिट्रीट के पास रहने वाले बुनकर समुदायों द्वारा बनाया जाता है और जिसे जीआई टैग के साथ प्रमाणित किया गया है.

एक विविधतापूर्ण दिन के बाद विख्यात मां समलेश्वरी मंदिर में लाईट एंड साउंड शो का आनंद लें या फिर सुंदर और सांस्कृतिक लोककला प्रदर्शन और अद्भुत ओडिया व्यंजनों के साथ एक शानदार शाम बिताएं.

सोनापुर

कांच की तरह साफ पानी और विस्मयकारी दृश्यों वाला सोनापुर बीच एक अद्भुत स्थान है. बहुदा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित यह आश्चर्यजनक समुद्र तट ओडिशा-आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है. भारत के पूर्वी तट पर स्थित इस बीच की सुंदरता का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता है.

इस शानदार जगमगाते ग्लैम्पिंग रिट्रीट में आराम करें और इसकी आंतरिक सुंदरता को महसूर करें. इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट शॉट्स क्लिक करें. सनबाथिंग का आनंद लें या समुद्र तट के किनारे वाटर स्पोर्ट्स में भाग लें. और फिर अंत में शानदार समुद्री भोजन के साथ सूर्यास्त को निहारें. बेरहामपुर के गहरे समुद्री इतिहास की खोज करें, पोतागढ़ किले पर जाएं, तमारा झील में डुबकी लगाएं, गोपालपुर-ऑन-सी पर जाएं और इस प्राचीन बंदरगाह शहर के बारे में अधिक जानने के लिए यहां के प्रसिद्ध लाइटहाउस की यात्रा करें.

पुत्सिल

यदि आप एक पर्वत प्रेमी हैं तो कोरापुट में पुत्सिल आपके लिए एक आदर्श स्थान है. यह सुरम्य टेबलटॉप स्थल देवमाली पहाड़ी श्रृंखला के बेस पर स्थित है, जो ईस्टर्न घाट का हिस्सा है जहां ओडिशा की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं! तो आइए और बादलों के बीच रहते हुए प्रकृति के स्वर्ग को अनुभव कीजिए.

यह इको रिट्रीट अत्यंत लुभावना और सुंदर है जहां आप लंबे समय तक रहना चाहेंगे. यहां करने के लिए बहुत सारी गतिविधियां हैं- जैसे पैराग्लाइडिंग ट्रेकिंग, पास के आकर्षण स्थल जैसे डुडुमा और रानी डुडुमा वाटर फॉल, हरी-भरी घाटियां. साथ ही एक वास्तविक सांस्कृतिक अनुभव के लिए स्थानीय आदिवासी गांवों में जाएं. सरल शब्दों में इको रिट्रीट पुटसिल एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर, जीवंत डेस्कटॉप वॉलपेपर की तरह है.

संक्षेप में

वैभवशाली पर्वतों के नजारों से लेकर हरियाली तक और नदियों से लेकर झरनों तक, आप ओडिशा इको रिट्रीट में जहां भी जाते हैं आप प्रकृति से हमेशा घिरे रहते हैं. साथ ही आप सांस्कृतिक और स्वाद के अनुभव का आनंद भी लेते हैं. दो लोगों के लिए इस पैकेज में लक्जरी टेंट में निवास, भोजन, आस-पास के पर्यटक आकर्षणों के लिए गाईडेड टूर्स और एक रोमांचक गतिविधि शामिल हैं, जो आप में एड्रेनालाईन-रश लेकर आएगी. तो इंतजार किस बात का? बुकिंग के लिए odishaecoretreats.com विजिट करें.

एक अविस्मरणीय अनुभव के लिए ओडिशा आएं, फोटो की एक शानदार डिजिटल गैलरी बनाएं और सुनहरी यादों के अलावा और भी बहुत कुछ लेकर जाएं!

