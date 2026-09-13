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हनुमान अंश’ स्टार शोबिनॉव सत्‍या ने वाराणसी में ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ की टीम से की मुलाकात, धर्म-आध्यात्म पर हुई लंबी बात

Mahakavya Shri Ramayan Katha and Hanuman Ansh Team in Kashi: हनुमान अंश’ स्टार शोबिनॉव सत्‍या ने वाराणसी में ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ की टीम से यादगार मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने अभिनेता राजनेश दुग्गल, देव शर्मा और अंजली अरोड़ा से की धर्म-आध्यात्मिकता पर लंबी बातचीत की.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Sep 13, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 09:38 PM IST
हनुमान अंश’ स्टार शोबिनॉव सत्‍या ने वाराणसी में ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ की टीम से की मुलाकात, धर्म-आध्यात्म पर हुई लंबी बात

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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