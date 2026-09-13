Rajneesh Duggal, Shobhinav Satya and Anjali Arora in Kashi: वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लेने के बाद एक खास मुलाकात में ‘हनुमान अंश’ के लीड अभिनेता शोबिनॉव सत्‍या और आगामी फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ के कलाकार देव शर्मा, अंजली अरोड़ा और राजनेश दुग्गल एक साथ नजर आए. अनौपचारिक मुलाकात जल्द ही फिल्मों, आध्यात्मिक सिनेमा, आस्था और भारतीय परंपराओं से जुड़ी कहानियों की आज के दौर में प्रासंगिकता पर चर्चा में बदल गई.