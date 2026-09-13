Rajneesh Duggal, Shobhinav Satya and Anjali Arora in Kashi: वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लेने के बाद एक खास मुलाकात में ‘हनुमान अंश’ के लीड अभिनेता शोबिनॉव सत्या और आगामी फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ के कलाकार देव शर्मा, अंजली अरोड़ा और राजनेश दुग्गल एक साथ नजर आए. अनौपचारिक मुलाकात जल्द ही फिल्मों, आध्यात्मिक सिनेमा, आस्था और भारतीय परंपराओं से जुड़ी कहानियों की आज के दौर में प्रासंगिकता पर चर्चा में बदल गई.
इस दौरान बातचीत का एक अहम हिस्सा आज के समय में आध्यात्मिक सिनेमा की भूमिका को लेकर रहा. ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ में भगवान श्री राम की भूमिका निभा रहे देव शर्मा ने बताया कि इस तरह की फिल्में दर्शकों को अपनी जड़ों और भीतर की शक्ति से दोबारा जोड़ने का काम करती हैं.
देव शर्मा ने कहा, 'आज आध्यात्मिक फिल्मों का महत्व इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं सुनातीं, बल्कि हमें अपनी जड़ों और अपने भीतर मौजूद शक्ति से दोबारा जोड़ती हैं. मुश्किल समय में आध्यात्मिकता हमें खुद को संभालने और संतुलन वापस पाने में मदद करती है. मेरे लिए हनुमान चालीसा इसका सबसे मजबूत उदाहरण है. इसे सुनने या पढ़ने से एक अलग तरह का साहस, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है.'
फिल्म में माता सीता की भूमिका निभा रहीं अंजली अरोड़ा के लिए ‘हनुमान अंश’ से यह जुड़ाव पहले से ही व्यक्तिगत था. बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनके परिवार ने फिल्म देखी थी और फिल्म ने उन्हें भावुक कर दिया था.
अंजली ने साझा किया, 'मेरी मां, पापा और भाई सभी ‘हनुमान अंश’ देखने गए थे. उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई और फिल्म ने उन्हें अंदर तक प्रभावित किया. फिल्म देखने के बाद वे सभी काफी भावुक थे.'
वहीं, राजनेश दुग्गल ने भी शोबिनॉव से मिलने को लेकर अपनी उत्सुकता साझा की. उन्होंने कहा, 'जैसे ही हमें पता चला कि शोबिनॉव यहां आ रहे हैं, हम सभी उनसे मिलने के लिए सच में उत्साहित थे. इस तरह की कहानियों के साथ एक अलग तरह की गर्मजोशी और जुड़ाव महसूस होता है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति और मान्यताओं से बहुत करीब से जुड़ी हुई हैं.'
वाराणसी में हुई यह मुलाकात दो ऐसी फिल्मों से जुड़े कलाकारों को एक साथ लेकर आई, जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से प्रेरणा लेती हैं. यह सिर्फ कलाकारों की एक सामान्य मुलाकात नहीं रही, बल्कि इस बात पर एक सार्थक बातचीत भी हुई कि आज के दौर के सिनेमा में ऐसी कहानियों की क्या जगह है और दर्शक इनसे किस तरह भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं.
इससे पहले अंजली अरोड़ा, देव शर्मा और राजनेश दुग्गल वाराणसी में काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने आरती में हिस्सा लिया और अपनी आगामी फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ की रिलीज से पहले आशीर्वाद लिया.
अभिषेक सिंह द्वारा निर्देशित ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ में देव शर्मा भगवान श्री राम, अंजली अरोड़ा माता सीता, शील वर्मा, राजनेश दुग्गल और निर्भय वाधवा प्रमुख भूमिकाओं में हैं. फिल्म की शूटिंग हिंदी और छत्तीसगढ़ी, दोनों भाषाओं में एक साथ की गई है.
AJ Film Entertainment World और अजय कनोजिया द्वारा प्रस्तुत, यह फिल्म A Mahobiya Films Production के बैनर तले निर्मित है. फिल्म के निर्माता प्रकाश महोबिया और संजय बुंदेला हैं, जबकि हनी कुलदीप अग्रवाल और मोनी सेन सह-निर्माता हैं. ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ 25 सितंबर 2026 को हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.