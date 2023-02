‘Malabar’ शोरूम में मिलेगा विश्वस्तरीय ज्वैलरी खरीदारी का शानदार अनुभव

मलाबर गोल्ड एंड डायमंड्स, मॉडल टाउन, जालंधर आपके लिए एक विश्वस्तरीय आभूषण खरीदारी का अनुभव लेकर आया है. सोने और हीरे के आभूषण खरीदने के लिए मलाबर गोल्ड एंड डायमंड शोरूम में एक बार जरूर जाएं. महानगर के मसंद चौक के पास ‘मलाबर’ शोरूम में जालंधरवासियों के लिए ज्वैलरी की एक से बढ़कर एक रेंज उपलब्ध है. 5 जनवरी को शोरूम की ग्रैंड ओपनिंग थी.

मलाबर गोल्ड एंड डायमंड्स एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित आभूषण ब्रांड है मलाबर ने 1993 में अपनी यात्रा शुरू की थी. तीन दशकों की लंबी यात्रा में, इस ब्रांड ने दुनिया के 10 देशों में 300 से अधिक शोरूमों का विशाल नेटवर्क तैयार किया है. 'मलाबर गोल्ड एंड डायमंड्स' की खास बात यह है कि आपको भारत के हर शोरूम में ‘वन-इंडिया वन-गोल्ड रेट’ मिलेगा. शोरूम के मेकिंग चार्जिस 4.9 प्रतिशत से शुरू होते हैं. आज ही जालंधर स्टोर पर जाएं और आकर्षक ऑफर प्राप्त करें. यदि आप विश्वस्तरीय आभूषणों की खरीदारी का अनुभव लेना चाहते हैं तो आपको मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, मॉडल टाउन, जालंधर शोरूम जरूर जाना चाहिए.

(Disclaimer: Above mentioned article is a Consumer connect initiative, This article does not have journalistic/editorial involvement of IDPL, and IDPL claims no responsibility whatsoever.)