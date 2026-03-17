नीता अंबानी को मिला KISS ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड, सामाजिक कार्यों के लिए मिला सम्मान

KISS Humanitarian Award: रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी को सोमवार को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (KISS) परिसर में प्रतिष्ठित KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया. ये पुरस्कार श्रीलंका के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहन मुनसिंघे द्वारा KIIT, KISS और KIMS के संस्थापक डॉ अच्युत सामंत की उपस्थिति में प्रदान किया गया. इस समारोह में संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र और गणमान्य लोग शामिल हुए. इस सम्मान समारोह के जरिए नीता अंबानी की उत्कृष्ट मानवीय पहल और रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण और खेल को बढ़ावा देने जैसे सामाजिक विकास के कार्यों में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की गई.

अपने भाषण में, नीता अंबानी ने कहा कि वो इस सम्मान से बहुत प्रभावित हैं. उन्होंने डॉ. सामंत के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने दो महान मंदिरों- केआईआईटी और केआईएसएस का निर्माण किया है. ये संस्थान न केवल शिक्षा के केंद्र हैं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय भी हैं. दो उल्लेखनीय संस्थानों का दौरा करना और आप सभी अद्भुत बच्चों से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है.'

अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी कहा, 'मैंने यहां जो देखा, उसने मुझे प्रभावित किया. बच्चों का उत्साह विनम्र और शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति अद्भुत थी. डॉ. सामंत के दृष्टिकोण ने न केवल संस्थानों का निर्माण किया है, बल्कि शिक्षा के मंदिर भी बनाए हैं जो सबसे कमजोर लोगों के लिए गरिमा और अवसर बहाल करते हैं. मुझे कलिंग परिवार का हिस्सा होने पर गर्व है. यहां के युवा दिमागों के लिए, बड़े सपने देखें, सच्चाई और ईमानदारी में निहित रहें और याद रखें कि आपके पास हमारे राष्ट्र के भविष्य को आकार देने की शक्ति है.'

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केआईआईटी परिसर में उत्कृष्ट मानवीय पहल के लिए उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया. अपने भाषण में उन्होंने कहा, 'मुझे इस केआईआईटी और केआईएसएस परिवार का हिस्सा होने पर गर्व है. यह सम्मान पूरी रिलायंस फाउंडेशन टीम का है, जो पूरे भारत में समुदायों की सेवा करने और समर्पण के साथ जीवन को ऊपर उठाने के लिए अथक प्रयास कर रही है. मैं इसे KIIT और KISS के उल्लेखनीय कार्य के लिए विनम्रता और गहरे सम्मान के साथ स्वीकार करती हूं.'

भारत के भविष्य का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रेरक युवा दिमागों के बीच खड़ा होना सौभाग्य की बात है. मैं छात्रों के उत्साह और सपनों से बहुत प्रभावित हूं. ये संस्थान शिक्षा और गरिमा की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाते हैं. डॉ. सामंत के दृष्टिकोण ने राष्ट्र निर्माण का एक सच्चा मॉडल तैयार किया है, जो सबसे कमजोर लोगों को सशक्त बनाता है.'

अपने भाषण में, डॉ. सामंत ने समाज के हाशिये पर रहने वाले लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए नीता अंबानी और उनके काम का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा, 'यदि आप समर्पण के साथ प्रयास करते हैं तो महान पहल कभी व्यर्थ नहीं जाती हैं.'

उन्होंने नीता अंबानी के बहुआयामी सामाजिक कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा की, जिसके लिए उन्हें सभी प्यार और सम्मान देते हैं. उन्होंने केआईएसएस मानवतावादी पुरस्कार स्वीकार करने के लिए भी उन्हें धन्यवाद दिया.

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