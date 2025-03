नागपुर में जल्द शुरू होगा 'पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क'

नागपुर में स्थित मल्टी-मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब और एयरपोर्ट क्षेत्र में पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क आगामी 9 मार्च 2025 से परिचालन शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस मेगा फूड पार्क की नींव सितंबर 2016 में रखी गई थी और अब यह फल एवं सब्जी प्रसंस्करण का एक प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है.

यह फूड पार्क विशेष रूप से संतरा, मौसम्मी, नींबू जैसे साइट्रस फलों के प्रसंस्करण के लिए तैयार किया गया है. इसमें प्रतिदिन 800 टन फलों को प्रोसेस कर जूस, जूस कंसंट्रेट, पल्प, पेस्ट और प्यूरी का उत्पादन किया जाएगा. इसके अलावा, ट्रॉपिकल फलों जैसे आम, अमरूद, पपीता, अनार, स्ट्रॉबेरी, सेब, नाशपाती, टमाटर और गाजर की भी प्रोसेसिंग होगी.

इस पार्क में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे पूरी तरह प्राकृतिक और प्रिजर्वेटिव मुक्त जूस व अन्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे. साथ ही, साइट्रस फलों के बचे हुए हिस्सों से ऑयल-बेस्ड और वॉटर-बेस्ड अरोमा उत्पाद बनाए जाएंगे. यह फूड पार्क किसानों से सीधे उपज खरीदेगा, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी.

(This article is part of IndiaDotCom Pvt Lt’s consumer connect initiative, a paid publication programme. IDPL claims no editorial involvement and assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of the article.)