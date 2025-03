नागपुर में ‘पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क’ का उद्घाटन, संतरा उत्पादन करने वाले किसानों को होगा फायदा

Patanjali’s ‘Mega Food & Herbal Park’ Nagpur: पतंजलि द्वारा मिहान, नागपुर में स्थापित संतरा प्रोसेसिंग के एशिया के सबसे बड़े प्लांट ‘पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क’ का विधिवत उद‌्घाटन माननीय सड़क परिवहन, राजमार्ग व जहाजरानी मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस ने किया. इस यूनिट के लोकार्पण पर मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा, 'यह युनिट संतरा उत्पादन करने वाले किसानों के लिए वरदान साबित होगी.' नितिन गडकरी ने कहा, 'पतंजलि फूड पार्क की स्थापना से विदर्भ के किसान आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होंगे'.

इस मौके पर स्वामी रामदेव ने कहा, नागपुर से पूरे देश व दुनिया को पेस्टीसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स तथा शुगर रहित 100 प्रतिशत संतरे का शुद्ध जूस उपलब्ध होगा, यह ऋषि-कृषि क्रांति का उद्घोष है. आचार्य बालकृष्ण ने कहा, 'यह फूड तीन महापुरुषों पूज्य स्वामी जी, श्री देवेन्द्र फडणवीस तथा श्री नितिन गडकरी के संकल्प व पुरुषार्थ का परिणाम है.'

हिन्दवी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मैन श्री नितिन गडकरी, स्वामी रामदेव जी व आचार्य बालकृष्ण जी ने प्रदेश में पतंजलि के सेवा विस्तार का जो सपना देखा था वह अब भव्य रूप से साकार हो रहा है. इसकी स्थापना में अनेक बाधाएं व विघ्न आए लेकिन स्वामी जी का संकल्प था कि चाहे जितनी भी बाधाएं आएं हम यह संकल्प पूर्ण करके रहेंगे और आज वह संकल्प पूर्ण हो रहा है. पतंजलि का उद्देश्य यहां के किसानों की समृद्धि है. उन्होंने बताया कि आचार्य जी से वार्ता के अनुसार क्षेत्र के सारे संतरों का केन्द्र भी यही फूड पार्क बनेगा. उनकी सोर्टिंग, ग्रेडिंग भी यहीं की जाएगी, यहीं कोल्ड स्टोर्स में किसानों को संतरा रखने के लिए जगह दी जाएगी. जब तक किसान चाहें संतरा कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं और जब चाहे बेच सकते हैं. उन्होंने कहा कि यह केन्द्र संतरा उत्पादन करने वाले किसानों के लिए वरदान साबित होगा.

महाराष्ट्र सरकार तथा पतंजलि ने जो भी संकल्प लिए थे एक-एक करके साकार हो रहे हैं. आने वाले दिनों में पतंजलि फूड पार्क के माध्यम से क्षेत्र के किसानों के लिए एक बेहतर व्यवस्था खड़ी होगी. मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि पतंजलि के इस सेवाकार्य में महाराष्ट्र सरकार हर संभव सहायता करेगी.

उद्घाटन अवसर पर श्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैं सर्वप्रथम स्वामी रामदेव जी व आचार्य बालकृष्ण जी को धन्यवाद दूंगा कि मेरे और देवेन्द्र जी के आग्रह पर उन्होंने मिहान, नागपुर में फलों का प्रसंस्करण करने वाले उद्योग की शुरूआत की. स्वामी रामदेव जी ने जो इनिशियेटिव लिया है, वह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. पतंजलि फूड एण्ड हर्बल पार्क, मिहान में बेहतर तकनीक को लाकर स्वामी जी ने किसानों को राहत तथा युवाओं को रोजगार देने का सराहनीय कार्य किया है. उनके सहयोग और उदार दृष्टिकोण से समाज में शोषित पीड़ितों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा.

नितिन गडकरी ने कहा कि विदर्भ में 10 हजार से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है. उसका मूल कारण यहां किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य न मिल पाना है. आज जब स्वामी रामदेव जी ने यहां फूड पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया तो यहां के किसानों में आशा कि किरण जगी है. जो छोटे साइज का संतरा 12 रुपए किलो बेचा जाता था उसे पतंजलि ने 18 रुपए पर खरीदी का विश्वास जगाया है. यहां प्रतिदिन 800 टन संतरे की मांग रहेगी जिसके लिए संतरे का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास हम सबको करना है. उन्होंने कहा कि संतरा, नींबू, मौसमी आदि का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए भी हमारा एग्रो विजन काम कर रहा है. अभी नागपुर में एक एकड़ में 4-5 टन संतरे का उत्पादन होता है जिसको बढ़ाकर 25 से 30 टन करना हमारा लक्ष्य है. मुझे विश्वास है कि सरकार के प्रयासों तथा पतंजलि के संकल्प से विदर्भ के किसान को अब आत्महत्या के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा.

इस अवसर पर स्वामी रामदेव ने कहा कि नागपुर देश का एक आदर्श महानगर ही नहीं अपितु धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, औद्योगिक, सुरक्षा, समृद्धि तथा वैल्थ क्रिएशन की दृष्टि से एक अप्रतिम स्थान है. यहां पर राजनैतिक दृष्टि से दो-दो राष्ट्रीय नेतृत्व, दिव्य चरित्र से युक्त आदर्श व्यक्तित्व श्री देवेन्द्र फडणवीस तथा श्री नितिन गडकरी जी हैं. स्वामी जी ने कहा कि पतंजलि द्वारा नागपुर में एशिया का सबसे बड़ा संतरा प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया है जिसमें लगभग 1000 करोड़ का निवेश किया जा चुका है तथा अभी 500 करोड़ और निवेश की योजना है. इस प्लांट में देश-विदेश से उच्च तकनीक युक्त मशीनें लगाई गई हैं. उन्होंने कहा कि संतरे का जूस सबसे बड़ा एंटी एजिंग होता है, इसे पीने से लोग जल्दी बूढ़े नहीं होते. अभी बाजार में जो संतरा, माल्टा, गवावा, मिक्स फ्रूट जूस, एप्पल आदि फलों का जूस मिलता है, उसमें 10 प्रतिशत जूस, 40 प्रतिशत शुगर, बाकि पानी का घोल होता है. अब नागपुर से पूरे देश व दुनिया को पेस्टीसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स तथा शुगर रहित 100 प्रतिशत संतरे का जूस मिलेगा. इस प्लांट की प्रतिदिन क्षमता 800 टन है. इससे किसानों की समृद्धि भी बढ़ेगी. यह ऋषि-कृषि क्रांति का उद्घोष है.

कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि पतंजलि फूड एण्ड हर्बल पार्क का जो मूर्त्त रूप दिखाई पड़ रहा है इसमें तीन महापुरुषों का अभुतपूर्व योगदान है. इस कार्य में पूज्य स्वामी जी महाराज की दूरदृष्टि, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस जी की महाराष्ट्र को लेकर संवेदना तथा कार्य करने की भावना और भारतीय राजनीति के अजात शत्रु श्री नितिन गडकरी की विदर्भ के किसानों के लिए तड़प और ललक निहित है. पूज्य स्वामी जी व पतंजलि का स्वप्न आप सबको सामर्थ्यशाली, आत्मनिर्भर बनाने का है, स्वदेशी से स्वावलम्बन का है. एक योगी, एक ऋषि, एक संन्यासी जब समाज के लिए जुट जाता है तो कितना बड़ा कार्य कर सकता है. जब विदर्भ की बात आती है तो लाचार, हताश, व्याकुल, आत्महत्या को आतुर किसान की छवि दिखाई पड़ती है. नागपुर का यह संतरा प्रोसेस युनिट दृढ़ संकल्प के साथ इसी अभाव, गरीबी व कष्ट को दूर करने के लिए स्थापित किया गया है. उस चित्र व चरित्र को बदलने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है जो यहां के किसान के लिए एक अभिशाप बन गया था. हमें विश्वास है कि जल्द ही यहां का स्वरूप बदल जाएगा.

क्षेत्रीय विधायक श्री आशीष देशमुख ने कहा कि हम धन्य हैं कि संतरे के लिए संत नागपुर पधारे हैं. नागपुर में संतरा प्रोसेस युनिट स्थापित होने से संतरे का किसान आज सुखद अनुभव कर रहा है. आने वाले दिनों में निश्चित ही विदर्भ में संतरे का किसान आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर होगा. उन्होंने कहा कि किसानों का स्वामी जी से आग्रह है कि यहां मण्डी व बिचौलियों की दलाली बंद हो जाए जिससे किसान खुशहाल हो सके. विदर्भ के किसानों को पतंजलि फूड एण्ड हर्बल पार्क आशा की एक किरण के रूप में दिखाई दे रही है.

कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक श्री आशीष जसवाल, नागपुर व अमरावती के महसुल व पालक मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुले, राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री भाजपा श्री शिव प्रकाश, पतंजलि फूड्स लि. के एम.डी. श्री रामभरत, श्री एन.पी. सिंह, प्रो. साध्वी देवप्रिया, बहन अंशुल, बहन पारूल, स्वामी परमार्थ देव, विदर्भ तथा महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के किसान भाई तथा विशेष रूप से पतंजलि महिला योग समिति के साथ-साथ पतंजलि योगपीठ के सभी संगठनों के कार्यकर्ता भाई-बहन उपस्थित रहे.

