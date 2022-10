रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए Sarkariprep जॉब पोर्टल बना आशा की नई किरण

Sarkariprep job portal: क्या आप सरकारी नौकरी पाने का सपना देखते है? क्या आपको नौकरी से जुड़ी जानकारी ढूंढ़ने में परेशानी होती है? अगर हाँ, तो अब आपकी इस समस्या का हल हमे मिल गया है. sarkariprep.in एक ऐसा जॉब पोर्टल है जहाँ आपको एक ही छत के नीचे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, रिजल्ट और यहाँ तक की परीक्षा की तैयारी की सुविधा भी मिल जाती है. ये भारतीय वेबसाइट आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी जॉब नोटिफिकेशन और अन्य ज़रूरी जानकारी बिल्कुल फ्री में सबसे पहले देता है.

कैसे पहुंचेगी आप तक सरकारी नौकरी की जानकारी?

अगर आप केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निकाली जाने वाली भर्तियों से जुड़ी अपडेट पाना चाहते है तो आधिकारिक वेबसाइट Sarkariprep.in पर जाये. इसके अलावा इंस्टेंट अपडेट के लिए आप सरकारीप्रेप के एंड्राइड ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे:- व्हाट्सएप, फेसबुक,एसएमएस, ईमेल, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टि्वटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं.

नौकरी से जुड़ी जानकारी से लेकर उसे पाने की तैयारी तक, सरकारीप्रेप पर मिलेगा सबकुछ

भारत में कई दशकों से सरकारी नौकरियों की बहुत मांग है. सरकारी नौकरी से जुड़े विभिन्न लाभों को देखते हुए लोग सरकारी नौकरी को अपने बेस्ट करियर ऑप्शन के रूप में पसंद करते हैं. सरकारी नौकरी पाना देश भर के लाखों लोगों के लिए एक सपना है और Sarkariprep आपके इसी सपने को साकार करने की कोशिश करता है. यहाँ पर आपको सभी सरकारी जॉब जैसे इंडियन आर्मी, बैंक, रेलवे भर्ती, पुलिस भर्ती, एसएससी, यूपीएससी, पीएससी, डिफेंस जॉब, टीचिंग जॉब आदि की जानकारी टाइम-टू-टाइम मिलती रहती है.

समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार समय समय पर कल्याणकारी Sarkari Yojana की घोषणा करती रहती है. सरकारीप्रेप इन योजनाओं की भी जानकारी आपतक पहुंचाता हैं.

जैसा की आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा Sarkariprep, यानि सरकारी के लिए तैयारी. ये जॉब पोर्टल न सिर्फ आपको सभी नौकरी और उससे जुड़ी परीक्षाओं की जानकारी देता है, बल्कि उसकी तैयारी भी कराता है. ये आपको महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे :- आईबीपीएस पीओ परीक्षा, एसबीआई क्लर्क,आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम, एसबीआई पीओ, एसएससी एग्जाम, पीएससी, यूपीएससी, व्यापम, पुलिस भर्ती, पटवारी भर्ती, लेखपाल परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करता है.

हमारे समाज में अभी भी कई ऐसे युवा उम्मीदवार है जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए महंगे कोचिंग में नहीं जा पाते, ऐसे में ये वेबसाइट परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को यहाँ पर प्रतिदिन निशुल्क टेस्ट सीरीज, पिछले वर्षों के पेपर, सामान्य ज्ञान, मॉक टेस्ट, Quiz Test आदि जैसी कई प्रैक्टिस सामग्री दी जाती है.

सरकारीप्रेप आपके सफर में शुरू से लेकर अंत तक साथ रहता है. परीक्षा देने के बाद उसका रिजल्ट जानने के लिए भी आपको कही इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है. इनकी वेबसाइट पर आप Sarkari Exam Result के सेक्शन पर जाकर अपने सम्बंधित परीक्षा का परिणाम देख सकते है.

कौन है Sarkariprep के फाउंडर?

साल 2021 में Sarkariprep Education Group ने Sarkariprep.in को बनाया. पोर्टल फ्रेशर्स के लिए एक प्रमुख जॉब साइट के रूप में मशहूर हो रहा है क्योंकि ये सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओँ में प्रदान करता है. नरेश कुमार भारती जी ने इस वेबसाइट की स्थापना की थी. Sarkariprep का उद्देश्य कि वो अपने वेबसाइट एवं एंड्राइड ऐप के ज़रिये सभी प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को नि:शुल्क सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की सुविधा उपलब्ध कराये.

