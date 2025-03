शालीमार की 'सिलेक्ट शालीमार 2025' योजना, घर खरीदें और पाएं कार जीतने का सुनहरा मौका

Shalimar home offer: शालीमार ग्रुप ने अपने ग्राहकों के लिए लखनऊ में एक खास योजना 'सिलेक्ट शालीमार 2025' की घोषणा की है, जिसमें घर खरीदने पर शानदार ऑफर्स और इनाम जीतने का अवसर मिलेगा. इस योजना के तहत ग्राहकों को शुभारंभ डिस्काउंट, VRV एयर कंडीशनिंग जैसी आकर्षक सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही एक लकी विजेता को शानदार कार जीतने का भी मौका मिलेगा.

यह योजना 15 मार्च तक जारी रहेगी, जिसमें घर बुक करने पर ग्राहकों को विशेष लाभ मिलेंगे. इससे पहले भी शालीमार ने 2023 में इसी तरह के बेहतरीन ऑफर्स पेश किए थे, जिन्हें ग्राहकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी. शालीमार कॉर्प के होल-टाइम डायरेक्टर श्री ख़ालिद मसूद ने बताया कि उनकी प्रमुख योजनाओं में वन वर्ल्ड, स्काय गार्डन, गार्डन बे और गैलेन्ट वेस्ट शामिल हैं, जो विभिन्न जरूरतों के अनुरूप आवासीय विकल्प प्रदान करती हैं.

शालीमार ग्रुप के प्रमुख प्रोजेक्ट्स में 16.71 मिलियन वर्ग फुट का डेवलपमेंट एरिया शामिल है, जिसमें 58 प्रोजेक्ट्स और 8,500 से अधिक संतुष्ट परिवार बसे हुए हैं. कंपनी लगातार अपने ग्राहकों को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है और इस योजना के माध्यम से एक बार फिर उन्हें लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है.

'सिलेक्ट शालीमार 2025' के तहत यह एक सुनहरा अवसर है अपने सपनों का घर पाने और शानदार इनाम जीतने का. इच्छुक ग्राहक इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द बुकिंग करा सकते हैं. इस पेशकश में 'सिलेक्ट शालीमार 2025' के साथ जुड़कर अपने सपनों का घर पाने का यह सुनहरा मौका न चूकें.

DISCLAIMER: (This article is part of IndiaDotCom Pvt Lt’s consumer connect initiative, a paid publication programme. IDPL claims no editorial involvement and assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of the article.)