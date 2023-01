विजय भरवाड़ ने पेश की मानवता दी मिसाल, जिसका हर कोई कायल

सूरत: कहा जाता है कि मानवता इस संसार में ईश्वर का दूसरा रूप है. ईश्वर प्रत्येक आस्थावान मानवता का दाता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता कर सकता है. जब 20 दिन की बेटी ने अपने पिता की छत्रछाया खो दी तो मालाभाई साराभाई भडियादरा शिक्षा ट्रस्ट के अध्यक्ष विजयभाई मालाभाई भरवाड़ इस बेटी के भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए उसकी सहायता के लिए सामने आए हैं. उनके समाज में जब भी ऐसी दुखद घटना हुई है तो परिवार के दर्द में भागीदार बना है, लेकिन विजयभाई ने बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी तक की सारी जिम्मेदारी उठाई है. मालधारी समाज के साथ गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भी इस कार्य की सराहना और तारीफ की है.

विजयभाई का जीवन सेवा के लिए समर्पित

विजयभाई केवल अपने समाज के लिए ही नहीं बल्कि सभी समाज और जाति के लोगों के लिए काम करते हैं. विजयभाई का जीवन सेवा के लिए समर्पित है. वह मूल रूप से भदियाड (पीर) के रहने वाले हैं और खेती और पशुपालन के साथ-साथ गोकुल डेवलपर्स के व्यवसाय में शामिल हैं. समाज के विभिन्न संस्थानों के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत हैं. वीर नर्मद विश्वविद्यालय में एक शिक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें समाज के युवाओं के भविष्य का अध्ययन करने के लिए जय वासवडा को वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है, जिसमें समाज के युवाओं का पढ़ाई के साथ भविष्य बने. अब तक उन्होंने कई सेवा कार्य किए हैं और वर्ष का प्रत्येक दिन अपनी सेवा गतिविधियों में व्यतीत करते हैं. वर्तमान में वह सूरत में रहते हैं और सूरत के साथ-साथ आस-पास के इलाकों और गांवों में जरूरतमंद लोगों के लिए सेवा गतिविधियां करते हैं. इस सेवा में लोगों को भोजन का वितरण और बच्चों को शैक्षिक उपहार और दीवाली और वार त्योहारों के लिए विभिन्न उपहारों के साथ-साथ रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, वृक्षारोपण के साथ-साथ वृद्धाश्रम और अनाथालय, विकलांग बच्चे, झुग्गी में रहने वाले और पैदल यात्री शामिल हैं.

20 दिन की बेटी की उठाई जिम्मेदारी

विजय भाई का जीवन सेवा के प्रति समर्पित रहा है, वहीं उन्होंने मृतक किशन भरवाड़ की 20 दिन की बेटी की जिम्मेदारी का अद्भुत काम किया है. इस काम से शोकाकुल परिजनों को भी मदद मिली है. विजय भाई तुरंत इस परिवार की सहायता के लिए आगे आए और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए बधाई के पात्र हैं क्योंकि वास्तव में उनके मन में समाज के लिए बहुत प्यार और स्नेह है. सूरत के जाने-माने बिल्डर और भरवाड़ समाज के नेता विजयभाई भारवाड़ भी भावुक हो गए और उन्होंने इस बेटी को अपनी बेटी के रूप में रखने का फैसला किया. इस लड़की को अपने गोद में लेकर और उसकी सभी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर उठाने की बात परिवार और समाज के सामने उन्होंने रखी. सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विख्यात विजयभाई की दरियादिली एक मिसाल बन गई है. सूरत की परंपरा को आज आगे ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है.

विजयभाई भरवाड़ कौन हैं?

मूल रूप से धंधुका के मूल निवासी और वर्तमान में सूरत में एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में उनकी छाप है, वह वर्तमान में सूरत में 7 विभिन्न सेवाकीय संगठनों के ट्रस्टी हैं और गोकुल डेवलपर्स के प्रबंध निदेशक हैं. साथ ही, वह दक्षिण गुजरात के भारवाड़ समाज के अध्यक्ष का पद भी संभालते हैं. हालांकि वे सूरत में विभिन्न सेवा कार्य भी कर रहे हैं. विजय भाई के मुख से जब भी कोई शब्द निकलता है, एक आवाज होती है, एक विचार रूपी बीज जब बरगद का पेड़ बन जाता है, ऐसे में इस कहावत को साकार करने के लिए दिन रात एक कर के अपने व्यवसाय के साथ साथ हर क्षेत्र में सेवा करने में भी आगे रहने वाले किशन भरवाड़ की बेटी की जिम्मेदारी भी उन्होंने खुद ली है.

किशन भरवाड़ की बेटी का उत्तरदायित्व लेने वाले विजय भाई भारवाड़ के विचार, कड़ी मेहनत, समर्पण और ईमानदारी के माध्यम से, गोकुल डेवलपर्स के सपने को एक पूर्ण भगवान के उपहार के रूप में आकार दिया गया. साथ ही, मन और दिल को हमेशा प्रेरित किया समाज के वंचितों के लिए कुछ मानवीय कार्य करने के लिए, समाज के ऋण को चुकाने की सोच, 2009 में ठ्ठमालाभाई साराभाई भडियादरा शिक्षा ट्रस्ट की स्थापना और बीजारोपण कर, साथ, सहयोग और परोपकार के माध्यम से, समाज में आने वाली हर विपदा, कठिनाई या शिक्षा के परिवर्तन में मैं हमेशा समाज की मदद करने के लिए तैयार हूं.

इस संकट की घड़ी में भरवाड़ समाज का एक मोभी आगे आया और उसने एक बेटी की जिम्मेदारी उठा ली है. जिसमें बताया जा रहा है कि भारवाड़ समाज के दानदाता विजयभाई भरवाड़ ने किशन की बेटी की शिक्षा से विवाह तक सारी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है.

(Disclaimer- Above mentioned article is a Consumer connect initiative, This article does not have journalistic/editorial involvement of IDPL, and IDPL claims no responsibility whatsoever.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं