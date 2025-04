आज के समय में होने वाले तनाव को कम करने के लिए पतंजलि योग असरदार तरीका क्यों माना जाता है?

Patanjali Yoga: आज की तेज भागदौड़ वाली जिंदगी का असर हमारे शरीर, दिमाग और समाजिक रिश्तों पर बुरा पड़ सकता है. लोग जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, उसमें होने वाले नुकसानों को समझना और संभालना बहुत जरूरी है. अगर हम हेल्दी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो सही खाना, रोज थोड़ा-बहुत एक्सरसाइज करना और अपने आस-पास के लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है. और योग इन सब चीजों को आसान बना देता है. योग करने से न सिर्फ शरीर और मन को फायदा होता है, बल्कि ये हमें दूसरों से जुड़ने और खुश रहने में भी हेल्प करता है.

तनाव कम करने के लिए पतंजलि योग

पतंजलि योग इन सारी बातों का ध्यान रखता है और मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोगों का स्ट्रेस कम करने का एक पूरा और संतुलित तरीका देता है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है कि आज के समय में होने वाले स्ट्रेस को कम करने के लिए पतंजलि योग को एक असरदार तरीका क्यों माना जाता है?

हां, लेकिन सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आजकल की ज़िंदगी में जो तनाव होता है, वो आमतौर पर किन-किन वजहों से होता हैं.

- बहुत तेज और भागदौड़ भरी जिंदगी

- हर तरफ से ज्यादा जानकारी मिलना, जिससे दिमाग भारी हो जाता है

- वर्क लाइफ और अपनी निजी जिंदगी के बीच संतुलन न बना पाना

- सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहना और हर समय जुड़े रहना

- पैसों की टेंशन

- हेल्थ को लेकर टेंशन

इसी वजह से पतंजलि योग इन सारी परेशानियों को ध्यान में रखता है और स्ट्रेस को संभालने के लिए एक पूरी तरह से संतुलित तरीका देता है. पतंजलि योग के अलग-अलग हिस्से (अंग) स्ट्रेस कम करने में अपनी-अपनी खास भूमिका अदा करते हैं.

1. आसन (Physical Postures) - आसन हमारे शरीर को लचीलापन और ताकत देते हैं, जिससे शरीर का तनाव कम होता है. पतंजलि योग अनुसार अगर रोज आसन किए जाए, तो मसल्स की जकड़न दूर होती है और खून का बहाव भी ठीक रहता है, जिससे बहुत आराम मिलता है.

2. प्राणायाम (Breathing Exercises) - प्राणायाम में सांस को सही तरीके से लेना और छोड़ना सिखाया जाता है. इससे दिमाग को शांति मिलती है और शरीर का स्ट्रेस कम होता है. ये हमारे अंदर की फाइट या फ्लाइट वाली बेचैनी को शांत करता है और आराम वाली भावना बढ़ाता है.

3. ध्यान (Meditation) - ध्यान मतलब अपने मन को शांत करना और इधर-उधर भागती सोच को काबू में लाना. क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन की शांति बहुत जरूरी है, और ध्यान इसमें बहुत हेल्प करता है. पतंजलि ने ध्यान को मन की उलझनों को थामना कहा है, और कई साइंटिफिक रिसर्च से भी साबित हुआ है कि इससे तनाव का लेवल घटता है और सोचने की ताकत बढ़ती है.

4. यम और नियम (Ethical Principles and Personal Disciplines) - यम और नियम हमें अच्छा इंसान बनने की सीख देते हैं – जैसे किसी को नुकसान न पहुंचाना कोई लड़ाई-झगड़ा न करना या जो हमारे पास है उसमें खुश रहना. इनसे रिश्तों में शांति रहती है और बेवजह की चिंता भी कम हो जाती है.

5. प्रत्याहार (Withdrawal of Senses) - प्रत्याहार मतलब अपनी इंद्रियों को थोड़ा आराम देना, जैसे कुछ देर के लिए मोबाइल या टीवी से दूरी बना लेना. इससे हम बाहर की भागमभाग से हटकर अंदर की शांति महसूस कर सकते हैं. वहीं आज के समय में जब हर वक्त कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो इसको फॉलो करना ये बहुत सुकून देने वाला होता है.

6. धारणा (Concentration) - इसका मतलब होता है कि किसी एक चीज पर पूरा ध्यान लगाना. जब हम एक काम पर फोकस करते हैं, तो काम जल्दी और अच्छे से होता है, जिससे तनाव नहीं बढ़ता. एकाग्रता से दिमाग भटकता नहीं और हम खुद को ज्यादा काबू में महसूस करते हैं.

पतंजलि योग तनाव को मैनेज करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है, क्योंकि ये एक पूरा, समझदारी से बनाया गया और समय के साथ खरा भी उतरा हैं. आज की मॉडर्न साइंस ये मानती है कि योग के अलग-अलग हिस्से, जैसे आसन, प्राणायाम और ध्यान, आज के समय के तनाव के लिए बढ़िया इलाज हैं. इसी वजह से पतंजलि योग अब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है.

(This article is part of IndiaDotCom Pvt Ltd’s consumer connect initiative, a paid publication programme. IDPL claims no editorial involvement and assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of the article.)