पतंजलि की खेती से जुड़ी पहल स्थायी कृषि के लिए वरदान, जानें कैसे मिल रहा फायदा?

Patanjali Farming game changer for sustainable agriculture: पतंजलि आज के समय में भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बड़ा बदलाव लाने वाला नाम बन चुका है. कंपनी ऑर्गेनिक खेती और ऐसी तकनीकों को बढ़ावा दे रही है जो मिट्टी की सेहत को ठीक करती हैं और किसानों को सशक्त बनाती हैं. पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाकर, पतंजलि न सिर्फ फसल की क्वालिटी बढ़ा रहा है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें. हां, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर पतंजलि की खेती से जुड़ी पहलें टिकाऊ (Sustainable) खेती के लिए गेम चेंजर कैसे साबित हो रही हैं?

पतंजलि किसान समृद्धि प्रोग्राम

पतंजलि का फोकस ऑर्गेनिक खेती पर है. इसका मतलब है बिना केमिकल वाले तरीकों से खेती करना. इससे मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाती है. 'पतंजलि किसान समृद्धि प्रोग्राम' जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए किसानों को ऑर्गेनिक खेती की सही ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वे अपने खेती के तरीकों को सुधार सकें और फसल की पैदावार बढ़ा सकें. जब मिट्टी स्वस्थ रहेगी, तो फसल भी सेहतमंद होगी और खेती लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहेगी.

पतंजलि का खेती की तरफ नया नजरिया

पतंजलि का खेती की ओर नया नजरिया भारत में टिकाऊ खेती के लिए एक बड़ा बदलाव ला रहा है. कंपनी रिसर्च और नए आइडियाज पर ध्यान देकर ऐसी तकनीकें ला रही है जो पानी बचाने में मदद करती हैं, और मिट्टी को बेहतर ढंग से संरक्षित रखती हैं. यह सोच न सिर्फ फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि टिकाऊ खेती को किसानों के लिए एक अच्छा और कमाई वाला जरिया भी बनाती है. इससे किसान अपने घर-परिवार और गांव की बेहतर देखभाल कर पाते हैं.

केमिकल खाद की जगह नेचुरल इनपुट्स का इस्तेमाल

पतंजलि की ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स मिट्टी की सेहत और फसल की क्वालिटी को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं. गोबर की खाद और कम्पोस्ट मिट्टी में ऑर्गेनिक पदार्थ बढ़ाकर उसकी उर्वरता को बेहतर करते हैं, जबकि गौमूत्र और नीम का घोल नेचुरल कीटनाशक के रूप में काम करते हुए मिट्टी में उपयोगी बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं.

पतंजलि ऑर्गेनिक में क्या है खास?

पतंजलि ऑर्गेनिक प्रोम एक खास प्रोडक्ट है, जिसमें 12:1 के अनुपात में कार्बन और नाइट्रोजन होता है. यह न सिर्फ मिट्टी के स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, बल्कि पौधों को जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी देता है. इसके अलावा, पतंजलि ऑर्गेनिक खाद औषधीय पौधों के अवशेषों, फूलों, सब्जियों और गोबर से बनाई जाती है, जिसमें ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास और एस्परगिलस जैसे फायदेमंद जीवाणु मिलाए जाते हैं. यह खाद मिट्टी की भौतिक और केमिकल संरचना को सुधारने में मदद करती है और उसे बंजर होने से बचाती है.

