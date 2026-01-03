Realestate News: पूरी दुन‍िया बदलाव के दौर से गुजर रही है. AI के चलन के बीच लोग हर काम में आर्ट‍िफ‍िश‍ियल इंटेलिजेंस के जर‍िये मदद ले रहे हैं. AI पर बढ़ती ड‍िपेंडेसी का आलम यह है क‍ि लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में AI टूल्स के जर‍िये घर खरीद रहे हैं. ये टूल्स पर्सनलाइज्ड प्रॉपर्टी का सजेशन देते हैं और वर्चुअल टूर कराते हैं. इसके अलावा यहीं डॉक्यूमेंट्स की ऑटोमेटिक जांच भी करते हैं. इससे प्रोसेस तेज, कम टेंशन वाला और ज्यादा अच्‍छा हो जाता है. अब भारत में भी लोग इसी तरह के ट्रेंड पर श‍िफ्ट हो रहे हैं.

पूरी तरह से बच जाएगी ब्रोकरेज फीस?

जी हां, देश में रियल एस्टेट एजेंट के बिना घर खरीदना पहले से आसान हो रहा है. प्रॉपर्टी पर काम करने वाले कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खरीदार को सीधे प्रॉपर्टी ओनर से जोड़ते हैं. इससे ब्रोकरेज फीस पूरी तरह बच जाती है. AI पावर्ड टूल प्रॉपर्टी सर्च, वर्चुअल टूर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आसान बनाते हैं. प्रॉपर्टी पर काम करने वाले ऑनलाइन प्‍लेटफॉर्म एआई के जर‍िये RERA पोर्टल और डेवलपर वेबसाइट्स से प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्टिंग और कंप्लायंस चेक तक का काम करते हैं.

पैसे कितने बचेंगे?

AI पावर्ड टूल के जर‍िये प्रॉपर्टी मुहैया कराने वाले प्‍लेटफॉर्म से काम आसान होने के साथ आपका पैसा भी बचता है. मौजूदा समय में

ट्रेडिशनल एजेंट 1% से 2% की ब्रोकरेज लेते हैं. हालांक‍ि शहर के अनुसार ब्रोकरेज की ल‍िम‍िट अलग-अलग है. यदि आप एक रोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो इस पर आपको एक से दो लाख रुपये की बचत हो सकती है. बड़े फ्लैट या विला पर लाखों रुपये की बतच हो सकती है. इस पैसे को आप डाउन पेमेंट, क्लोजिंग कॉस्ट या इंटीरियर में यूज कर सकते हैं.

बिना एजेंट के खरीदने की तैयारी?

सबसे पहले आप अपना बजट तय करें. अब डाउन पेमेंट, स्‍टैंप ड्यूटी, रज‍िस्‍ट्रेशन फीस और लोन एलिजिबिलिटी चेक करें. PMAY जैसी सरकारी सब्सिडी चेक करें. क्रेडिट स्कोर मजबूत रखें, SBI/HDFC जैसे बैंक से प्री-अप्रूवल लें. मार्केट रेट्स रिसर्च करें और लीगल नियमों से जुड़ी बारीक‍ियां समझें. ओनर-डायरेक्ट लिस्टिंग्स पर फोकस करें. प्रॉपर्टी विजिट के साथ ही कंस्ट्रक्शन क्‍वाल‍िटी चेक करें. RERA रज‍िस्‍ट्रेशन, एनक्रंब्रेंस सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी NOC, एनवायरनमेंट NOC और सोसाइटी आद‍ि का अप्रूवल ले लें.

प्रॉपर्टी के रज‍िस्‍ट्रेशन से पहले की सावधानी

प्रॉपर्टी पसंद आने पर ही लोन का फाइनल करें, टोकन अमाउंट देकर अलॉटमेंट लेटर लें. सेल एग्रीमेंट में प्राइस, पजेशन डेट, पेनल्टी डिटेल्स ल‍िखें. बैंक ट्रांसफर से पेमेंट करें. रजिस्ट्रेशन में स्‍टैंप ड्यूटी और फीस भरें, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराएं. यूटिलिटी ट्रांसफर, इंश्योरेंस और टैक्स खरीदार के नाम करवाएं. पुरानी प्रॉपर्टी में लंबे समय तक ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, म्यूटेशन सर्टिफिकेट आद‍ि चेक करें. म्यूनिसिपल अप्रूवल, जोनिंग कंप्लायंस और सोसाइटी ड्यूज वेरिफाई करें.

इंडिपेंडेंट और स्मार्ट होम बाइंग

AI टूल्स और डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स से देश में घर खरीदना ज्यादा इंडिपेंडेंट, तेज और सस्ता हो गया है. टेक्नोलॉजी से कंट्रोल आपके हाथ में आता है, लेकिन लीगल प्रोसेस पर पूरी नजर रखें. सही प्लानिंग से आप लाखों बचाकर अपना सपनों का घर पा सकते हैं.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सवाल: घर खरीदने के लिए पहले क्या करना चाहिए?

जवाब: सबसे पहले अपना बजट तय करें. मंथली इनकम का 30-40% से ज्यादा EMI पर न खर्च हो. डाउन पेमेंट (20% तक), स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, इंटीरियर और फर्नीचर के खर्च जोड़ें. अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, जो क‍ि 750+ होना चाह‍िए और होम लोन का प्री-अप्रूवल लें.

सवाल: बिना एजेंट के घर कैसे खरीदें?

जवाब: यह भारत में भी अब संभव है. इसके ल‍िए आप ऑनलाइन प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म्स पर ओनर-डायरेक्ट लिस्टिंग्स देखें. कई ऑनलाइन पोर्टल इस काम के ल‍िए डेड‍िकेटेड होकर काम कर रहे हैं. इसमें आप AI टूल्स से वर्चुअल टूर, प्राइस कंपेयर और डॉक्यूमेंट चेक करें. इससे आपका 1-2% का ब्रोकरेज चार्ज बच जाता है.

सवाल: होम लोन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्‍या हैं?

जवाब: होम लोन के लि‍ए जरूरी डॉक्यूमेंट में एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ (सैलरी स्लिप, ITR, फॉर्म 16), बैंक स्‍टेटमेंट (6 महीने), प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और प्री-अप्रूवल के लिए क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट होनी चाह‍िए.