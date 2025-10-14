जेवर एयरपोर्ट के पास अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 250 करोड़ की भूमि मुक्त

Jewar Airport News: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में यमुना प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया. यह कार्रवाई यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देश पर की गई, जिसमें टप्पल गांव के आसपास फैले अवैध प्लॉटिंग के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया. यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, भू-माफिया ने भोले-भाले लोगों को सस्ते दामों पर प्लॉट देने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की थी.

भू-माफिया जेवर एयरपोर्ट के नजदीक जमीन दिखाकर लोगों को यह विश्वास दिला रहे थे कि भविष्य में यहां जमीनों की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी. इसी लालच में कई लोग बिना सत्यापन के इन अवैध प्लॉटों को खरीद बैठते थे. प्रशासन की जांच में पता चला है कि करीब 1 लाख स्क्वायर मीटर से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा कर उस पर अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं. इस भूमि की अनुमानित कीमत 250 करोड़ रुपए से भी अधिक बताई जा रही है.

भू-माफिया यहां सड़कों का निशान बनाकर प्लॉटों की बिक्री कर रहे थे, लेकिन न तो कोई स्वीकृत मानचित्र था और न ही प्राधिकरण की अनुमति. कार्रवाई के दौरान ओएसडी शैलेंद्र सिंह, जिला प्रशासन के अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे. बुलडोजर कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को चारों दिशाओं में तैनात किया गया था. यमुना प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास अवैध प्लॉटिंग या अवैध निर्माण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था से जमीन खरीदने से पहले उसके सारे दस्तावेज अवश्य सत्यापित कर लें. अन्यथा ऐसे मामलों में खरीदार स्वयं भी कानूनी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं. यमुना प्राधिकरण की यह कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रह सकती है. कहा जा रहा है कि आसपास के अन्य गांवों में भी भू-माफिया ने इसी तरह अवैध प्लॉटिंग कर रखी है, जिन पर जल्द ही एक और बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है.