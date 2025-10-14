Advertisement
trendingNow12961989
Hindi Newsप्रॉपर्टी

जेवर एयरपोर्ट के पास अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 250 करोड़ की भूमि मुक्त

भू-माफिया जेवर एयरपोर्ट के नजदीक जमीन दिखाकर लोगों को यह विश्वास दिला रहे थे कि भविष्य में यहां जमीनों की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी. इसी लालच में कई लोग बिना सत्यापन के इन अवैध प्लॉटों को खरीद बैठते थे.

|Last Updated: Oct 14, 2025, 11:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जेवर एयरपोर्ट के पास अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 250 करोड़ की भूमि मुक्त

Jewar Airport News: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में यमुना प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया. यह कार्रवाई यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देश पर की गई, जिसमें टप्पल गांव के आसपास फैले अवैध प्लॉटिंग के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया. यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, भू-माफिया ने भोले-भाले लोगों को सस्ते दामों पर प्लॉट देने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की थी.

भू-माफिया जेवर एयरपोर्ट के नजदीक जमीन दिखाकर लोगों को यह विश्वास दिला रहे थे कि भविष्य में यहां जमीनों की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी. इसी लालच में कई लोग बिना सत्यापन के इन अवैध प्लॉटों को खरीद बैठते थे. प्रशासन की जांच में पता चला है कि करीब 1 लाख स्क्वायर मीटर से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा कर उस पर अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं. इस भूमि की अनुमानित कीमत 250 करोड़ रुपए से भी अधिक बताई जा रही है.

भू-माफिया यहां सड़कों का निशान बनाकर प्लॉटों की बिक्री कर रहे थे, लेकिन न तो कोई स्वीकृत मानचित्र था और न ही प्राधिकरण की अनुमति. कार्रवाई के दौरान ओएसडी शैलेंद्र सिंह, जिला प्रशासन के अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे. बुलडोजर कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को चारों दिशाओं में तैनात किया गया था. यमुना प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास अवैध प्लॉटिंग या अवैध निर्माण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था से जमीन खरीदने से पहले उसके सारे दस्तावेज अवश्य सत्यापित कर लें. अन्यथा ऐसे मामलों में खरीदार स्वयं भी कानूनी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं. यमुना प्राधिकरण की यह कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रह सकती है. कहा जा रहा है कि आसपास के अन्य गांवों में भी भू-माफिया ने इसी तरह अवैध प्लॉटिंग कर रखी है, जिन पर जल्द ही एक और बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है.

TAGS

Jewar Airport

Trending news

NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
DNA
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Supreme Court
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
Gen Z Generation
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
Sonam Wangchuk
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
Jammu and Kashmir
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
operation sindoor
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
AIADMK
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
Sandeep Lather Suicide
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
Durgapur gangrape case
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
Jammu and Kashmir
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी