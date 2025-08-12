Realestate News: पिछले एक दशक में कंपनी ने 6,800 करोड़ रुपये से ज्यादा का इनवेस्ट कर 10 प्रॉपर्टी में बिजनेस पार्क, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी बनाईं हैं. CLI के सीईओ संजीव दासगुप्ता ने बताया कि भारत हमारे लिए अहम बाजार है.
सिंगापुर की कंपनी कैपिटालैंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (CLI) ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक एमओयू (MoU) साइन किया है. इसके तहत कंपनी साल 2030 तक मुंबई और पुणे में 19,200 करोड़ रुपये से ज्यादा का इनवेस्टमेंट करेगी. यह इनवेस्टमेंट बिजनेस पार्क, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए किया जाएगा.
पहले डेटा सेंटर के लॉन्चिंग के साथ किया ऐलान
यह ऐलान सीएलआई (CLI) के नवी मुंबई में शुरू हुए पहले डेटा सेंटर के लॉन्चिंग के साथ हुई. इस डेटा सेंटर की पहली इमारत में 54 मेगावाट की कैपिसिटी है. इसे पूरी तरह किराये पर दिया जा चुका है और काम शुरू हो गया है. दूसरी इमारत भी इतनी ही क्षमता की होगी, इसका काम भी शुरुआती दौर में है. CLI ने 2013 में महाराष्ट्र में एंट्री की थी. उस समय उसने महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MIDC) के साथ मिलकर पुणे के हिंजवडी में इंटरनेशनल टेक पार्क बनाया था.
6,800 करोड़ से ज्यादा का इनवेस्ट किया
पिछले एक दशक में कंपनी ने 6,800 करोड़ रुपये से ज्यादा का इनवेस्ट कर 10 प्रॉपर्टी में बिजनेस पार्क, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी बनाईं हैं. CLI के सीईओ संजीव दासगुप्ता ने बताया कि भारत हमारे लिए अहम बाजार है. महाराष्ट्र की मजबूत इकोनॉमी और विकसित आईटी व इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर हमें आगे बढ़ने का मौका देता है. कंपनी कैपिटालैंड इंडिया ट्रस्ट (CLINT) और असेंडास-फर्स्टस्पेस प्लेटफॉर्म के जरिये आने वाले समय में निवेश बढ़ाएगी.
97 लाख वर्ग फीट के पांच बिजनेस पार्क
CLI के पास मौजूदा समय में महाराष्ट्र के अंदर 97 लाख वर्ग फीट के पांच बिजनेस पार्क हैं. इसमें 45 लाख वर्ग फीट का स्पेस और जोड़ा जाएगा. CLI के चार डेटा सेंटर मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में हैं. इनकी कुल कैपिसिटी 244 मेगावाट है. लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर में मुंबई व पुणे में 53 लाख वर्ग फीट के पांच पार्क और पनवेल में 12 लाख वर्ग फीट का वेयरहाउसिंग पार्क है. कंपनी 170 लाख वर्ग फीट का और विकास कर रही है. इससे ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स की मांग पूरी की जा सकेगी.
CLI देश में पिछले करीब 30 साल से काम कर रही है और आठ शहरों में 55 से ज्यादा प्रॉपर्टी को ऑपरेट करती है. इनमें आईटी पार्क, बिजनेस पार्क, कोवर्किंग स्पेस, लॉजिस्टिक्स, लॉजिंग और डेटा सेंटर शामिल हैं.