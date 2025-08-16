DDA Leases Plot: दिल्ली डेवलपमेंट अथॉर‍िटी (DDA) की तरफ से लगातार रेवेन्‍यू जेनरेशन पर फोकस क‍िया जा रहा है. रेवेन्‍यू बढ़ाने के लि‍ए डीडीए (DDA) ने द‍िल्‍ली के नेहरू प्लेस में 5 स्‍टार होटल के लिए 2 एकड़ जमीन को लीज पर देने का फैसला किया है. डीडीए की इस जमीन के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनी हर साल 27.19 करोड़ रुपये देगी. यह डीडीए (DDA) के नए प्‍लन का हिस्सा है. इससे डीडीए को 55 साल के दौरान करीब 10,000 करोड़ रुपये की आमदनी होने की उम्मीद है.

नीलामी प्रक्रिया को छोड़कर नया प्‍लान शुरू क‍िया

डीडीए (DDA) की तरफ से इस बार पारंपर‍िक नीलामी प्रक्रिया को छोड़कर नई योजना शुरू की गई है. इसे स्पेशल लाइसेंस प्रॉपर्टी (SLP) कहा जाता है. योजना के तहत जमीन को क‍िसी कंपनी को लंबे समय के लिए लीज पर दिया जाएगा. डीडीए (DDA) की तरफ से इस जमीन के लिए 18 करोड़ रुपये की न्यूनतम फीस तय की गई थी. लेकिन बोली 27.19 करोड़ रुपये पर जाकर फाइनल हुई. यह प्रोसेस 13 अगस्त को पूरा हुआ है, इसमें एसबीआई कैपिटल मार्केट्स ने डीडीए (DDA) की मदद की.

होटल में 500 से ज्यादा कमरे होंगे

नेहरू प्लेस में बनने वाला यह होटल दिल्ली के सबसे बड़े होटल्‍स में से एक होगा. इसमें 500 से ज्यादा कमरे होंगे. यह होटल ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी को बढ़ावा देगा. डीडीए (DDA) का कहना है कि यह कदम दिल्ली को व्यापार, पर्यटन और चिकित्सा के लिए ग्‍लोबल सेंटर बनाने में मदद करेगा. इस प्रोजेक्ट से नौकरियों के भी मौके बढ़ेंगे और दिल्ली की बेस‍िफ इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर जरूरी बेहतर होंगी.

आमदनी के साथ जमीन की मालिक भी बनी रहेगी डीडीए

पिछले 20 साल के दौरान नीलामी के जर‍िये जमीन बेचने का तरीका डीडीए की तरफ से ज्यादा सफल नहीं रहा. दरअसल, उस समय जमीन की कीमत बहुत ज्यादा थी. डीडीए के चेयरमैन और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के नेतृत्व में नई पॉल‍िसी को अपनाया गया. स्‍ट्रेटजी से होटल, गो-डाउन, हेल्‍थ सर्व‍िस और बड़े रिटेल प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन दी जाएगी. इससे डीडीए को लंबे समय तक आमदनी होगी और और वह जमीन की मालिक भी बनी रहेगी.

डीडीए के इस प्‍लान से दिल्ली में बड़े प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा. नेहरू प्लेस और द्वारका में 5 स्‍टार होटल, रोहिणी में कॉरपोरेट ऑफिस और नरेला में स्पोर्ट्स काम्‍पलेक्‍स जैसे प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे. यह दिल्ली को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.