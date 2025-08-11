दिल्ली-एनसीआर में रिटेल मार्केट की शानदार वापसी, 2025 की पहली छमाही में 69% की ग्रोथ
दिल्ली-एनसीआर में रिटेल मार्केट की शानदार वापसी, 2025 की पहली छमाही में 69% की ग्रोथ

दिल्ली-एनसीआर दूसरी तिमाही में देश का दूसरा सबसे एक्‍ट‍िव रिटेल सेक्‍टर रहा. यहां 0.53 मिलियन वर्ग फीट की लीजिंग हुई. बेंगलुरु के बाद एनसीआर ने देश की करीब आधी रिटेल लीजिंग में योगदान द‍िया. 

Last Updated: Aug 11, 2025, 10:56 PM IST
Realestate Market: देश में रिटेल रियल एस्टेट ने 2025 की पहली छमाही में शानदार प्रदर्शन किया है. रियल्टी कंसल्टेंसी फर्म JLL की हाल‍िया रिपोर्ट के अनुसार देश के सात प्रमुख शहरों में 5.7 मिलियन वर्ग फीट रिटेल स्पेस की लीजिंग हुई. यह पिछले साल की तुलना में 69% ज्‍यादा है. दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु ने दूसरी तिमाही में शानदार ग्रोथ दर्ज की. इसमें एनसीआर ने खाद्य और पेय (F&B), ज्वैलरी ब्रांड्स और ग्‍लोबल रिटेल ब्रांड्स में खासा इजाफा दर्ज क‍िया है.

दिल्ली-एनसीआर दूसरी तिमाही में देश का दूसरा सबसे एक्‍ट‍िव रिटेल सेक्‍टर रहा. यहां 0.53 मिलियन वर्ग फीट की लीजिंग हुई. बेंगलुरु के बाद एनसीआर ने देश की करीब आधी रिटेल लीजिंग में योगदान द‍िया. इस ग्रोथ का बड़ा कारण F&B सेक्टर रहा, जिसने लोकल लीजिंग का 22% हिस्सा लिया. गुरुग्राम और नोएडा जैसे एर‍िया में बढ़ती मांग ने इसे और बढ़ावा दिया.

AIPL के निदेशक इशान सिंह ने कहा, 'एक्सपीरियंस रिटेल तेजी से वापसी कर रहा है. गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जैसे प्रीमियम हाई-स्ट्रीट जगह जब महज दुकानें नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट, आकर्षक माहौल और आसान पार्किंग की सुविधा देते हैं. गुरुग्राम और नोएडा के मार्केट में ब्रांड्स की मौजूदगी स्वाभाविक है.'

JLL की रिपोर्ट के अनुसार 2025 की पहली छमाही में नए मॉल्स की सप्‍लाई में 165% की ग्रोथ हुई. दिल्ली-एनसीआर में कई बड़े प्रारूप के प्रोजेक्ट शुरू हुए, जिसने इस वृद्धि में योगदान दिया. हालांकि, दूसरी तिमाही में पहली तिमाही की मुकाबले में 15% की कमी देखी गई, क्योंकि नए मॉल्स की डिलीवरी धीमी रही. फिर भी 2025 की पहली छमाही में लीजिंग 2024 की पूरी लीजिंग का 70% कवर कर चुकी है.

दूसरी तिमाही में 13 अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स ने देश में एंट्री की. इनमें से आधे से ज्यादा F&B सेक्टर से थे. एनसीआर इनके लिए पसंदीदा लॉन्चपैड रहा. इसका कारण है उच्च आय, विविध खानपान संस्कृति और क्यूरेटेड डाइनिंग अनुभवों की मांग. भारत की युवा आबादी ग्‍लोबल स्वाद और फैशन की चाहत रखती है, जिसके चलते ब्रांड्स सीधे फ्लैगशिप स्टोर्स खोल रहे हैं. 

