Realestate News: देश का रियल एस्टेट मार्केट 2025 की तीसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर) में फिर मजबूत वापसी कर रहा है. प्रॉपटाइगर हाल‍िया रिपोर्ट 'रियल इनसाइट रेसिडेंशियल: जुलाई-सितंबर 2025' के अनुसार देश के टॉप आठ शहरों में हाउस‍िंग प्रॉपर्टी की कीमत में 7% से लेकर 19% तक की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई है. सबसे ज्यादा ग्रोथ दिल्ली-एनसीआर में दर्ज की गई, जहां घरों की कीमत में 19% सालाना और 9.8% तिमाही ग्रोथ हुई है. रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में एवरेज हाउस‍िंग प्रोजेक्‍ट की कीमत 7,479 रुपये प्रति वर्गफुट (Q3 2024) से बढ़कर 8,900 रुपये प्रति वर्गफुट (Q3 2025) हो गई है.

इन इलाकों में मजबूत हुई ब‍िक्री

जानकारों का कहना है कि कीमत में इजाफा एंड-यूजर डिमांड, लग्‍जरी हाउसिंग ट्रेंड और सीमित तैयार इन्वेंट्री के चलते संभव हुई है. गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद जैसे सेक्‍टर अब केवल हाउस‍िंग सेंटर नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन के रूप में तेजी से उभर रहे हैं. रैपिड रेल, जेवर एयरपोर्ट, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और नई मेट्रो लाइनें पूरे क्षेत्र की रियल एस्टेट कहानी को नया मोड़ दे रही हैं. रिपोर्ट के मुताब‍िक जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में देशभर में 95,547 यूनिट्स की बिक्री हुई. यह प‍िछले साल की समान त‍िमाही के मुकाबले करीब-करीब लगभग स्थिर है.

कुल ब‍िक्री का दाम बढ़ा

हालांकि, इस दौरान हुई बिक्री का कुल दाम 14% बढ़कर 1.52 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो साफ तौर से बताता है कि मार्केट में प्रीमियम और लग्‍जरी सेगमेंट की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है. नए प्रोजेक्‍ट की लॉन्‍च‍िंग में सालाना आधार पर 0.1% की मामूली कमी रही, लेक‍िन तिमाही की तुलना में 9.1% की ग्रोथ दर्ज की गई. दिल्ली-एनसीआर के अलावा बेंगलुरु और हैदराबाद ने भी डबल ड‍िज‍िट में ग्रोथ दर्ज की. बेंगलुरु में कीमतें 7,713 रुपये से बढ़कर 8,870 रुपये प्रति वर्ग फीट पर पहुंच गईं. जबकि हैदराबाद में ₹6,858 से ₹7,750 प्रति वर्गफुट (13% वृद्धि) दर्ज की गई. मुंबई, पुणे, चेन्‍नई और कोलकाता जैसे मार्केट में भी सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखी.

एसएस ग्रुप के एमडी और सीईओ अशोक सिंह जौनापुरिया का कहना है क‍ि द‍िल्‍ली-एनसीआर में न्यू गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे गुरुग्राम के नए डेवलप हो रहे इलाकों में निवेश का माहौल काफी मजबूत है. ये जगहें तेजी से लोगों के रहने और व्यावसायिक काम-काज के लिए शहर के सबसे पसंदीदा हॉटस्पॉट बन रहे हैं. होम एंड सोल की चेयरपर्सन, साक्षी कटियाल का कहना है क‍ि दिल्ली-एनसीआर में रियल एस्टेट मार्केट ने फ‍िर से यह साबित किया है कि यह देश का सबसे गतिशील और भरोसेमंद सेक्‍टर यही है. मजबूत इंफ्रा, कॉर्पोरेट हब्स का एक्‍सपेंशन और प्रीमियम सेगमेंट की बढ़ती मांग ने इस सेक्‍टर को स्थायी डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ाया है.