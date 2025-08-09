द‍िल्‍ली-एनसीआर और मुंबई में 23500 करोड़ का न‍िवेश करेगा DLF, क्‍या है ब‍िल्‍डर का प्‍लान?
Advertisement
trendingNow12873107
Hindi Newsप्रॉपर्टी

द‍िल्‍ली-एनसीआर और मुंबई में 23500 करोड़ का न‍िवेश करेगा DLF, क्‍या है ब‍िल्‍डर का प्‍लान?

DLF ग्रुप के सीएफओ (CFO) ने कॉन्फ्रेंस में बताया क‍ि इस साल की पहली तिमाही में कंपनी ने निर्माण पर 750 करोड़ रुपये खर्च किए. आने वाली तिमाहियों में यह राशि थोड़ी बढ़ सकती है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 09, 2025, 12:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

द‍िल्‍ली-एनसीआर और मुंबई में 23500 करोड़ का न‍िवेश करेगा DLF, क्‍या है ब‍िल्‍डर का प्‍लान?

DLF Investment Plan: देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी DLF लिमिटेड दिल्ली-NCR और मुंबई में शुरू क‍िये गए अपने हाउस‍िंग प्रोजेक्‍ट को पूरा करने के लिए 23,500 करोड़ रुपये का इनवेस्‍टमेंट करेगी. कंपनी की प्रजेंटेशन के अनुसार सभी शुरू क‍िये गए प्रोजेक्‍ट को पूरा करने की लागत 23,500 करोड़ रुपये है. इसके ल‍िए DLF के पास 10,429 करोड़ रुपये का कैश र‍िजर्व है, जिसमें से 7782 करोड़ रुपये रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) के एस्क्रो अकाउंट में जमा हैं. इसके अलावा कंपनी को कस्‍टमर से बेची गई हाउस‍िंग प्रॉपर्टी के बदले 37,220 करोड़ रुपये की राशि मिलनी है.

DLF ग्रुप के सीएफओ (CFO) ने कॉन्फ्रेंस में बताया क‍ि इस साल की पहली तिमाही में कंपनी ने निर्माण पर 750 करोड़ रुपये खर्च किए. आने वाली तिमाहियों में यह राशि थोड़ी बढ़ सकती है. कोविड महामारी के बाद DLF ने दिल्ली-NCR, मुंबई और चंडीगढ़ ट्राई-सिटी में कई हाउस‍िंग प्रोजेक्‍ट शुरू क‍िये हैं. इस साल जुलाई-सितंबर तिमाही में DLF और ट्राइडेंट रियल्टी ने मुंबई में 416 फ्लैटों की एक आवासीय परियोजना शुरू की और सभी इकाइयां 2,300 करोड़ रुपये में बेच दीं.

पहली तिमाही में, गुरुग्राम में 'DLF प्रिवाना नॉर्थ' परियोजना में 1,164 लक्जरी फ्लैट लॉन्च किए गए और 11,000 करोड़ रुपये में बिक गए. यह परियोजना 116 एकड़ के टाउनशिप का हिस्सा है. पिछले साल, इसी टाउनशिप में DLF ने 'DLF प्रिवाना वेस्ट' और 'DLF प्रिवाना साउथ' शुरू किए थे, जो 12,800 करोड़ रुपये में पूरी तरह बिक गए. इन नई परियोजनाओं ने DLF को पिछले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड बिक्री बुकिंग हासिल करने में मदद की.

पिछले साल, इसी टाउनशिप में डीएलएफ (DLF) ने 'DLF प्रिवाना वेस्ट' और 'DLF प्रिवाना साउथ' शुरू किए थे, जो 12,800 करोड़ रुपये में पूरी तरह बिक गए. इन नए प्रोजेक्‍ट ने डीएलएफ (DLF) को पिछले फाइनेंश‍ियल ईयर में रिकॉर्ड बिक्री बुकिंग हासिल करने में मदद की. DLF हाउसिंग प्रोजेक्‍ट की बिक्री और कमर्श‍ियल व रिटेल प्रॉपर्टी के पट्टे के कारोबार में है. कंपनी ने 352 मिलियन वर्ग फुट से ज्‍यादा क्षेत्र में 185 से ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्‍ट विकसित की हैं. इसका 46 मिलियन वर्ग फुट का किराये का पोर्टफोलियो है.

About the Author
author img
क्रियांशु सारस्वत

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

DLF

Trending news

दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
Indian Army
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
Bangalore news
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
AI Jobs
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
Punjab
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
Bengaluru
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
'पुरानी बोतल में नई शराब...', राहुल गांधी को EC ने क्यों दिया ऐसा जवाब?
Rahul Gandhi
'पुरानी बोतल में नई शराब...', राहुल गांधी को EC ने क्यों दिया ऐसा जवाब?
'Death Note' का घातक असर? 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या!
crime
'Death Note' का घातक असर? 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या!
;