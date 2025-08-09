DLF Investment Plan: देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी DLF लिमिटेड दिल्ली-NCR और मुंबई में शुरू क‍िये गए अपने हाउस‍िंग प्रोजेक्‍ट को पूरा करने के लिए 23,500 करोड़ रुपये का इनवेस्‍टमेंट करेगी. कंपनी की प्रजेंटेशन के अनुसार सभी शुरू क‍िये गए प्रोजेक्‍ट को पूरा करने की लागत 23,500 करोड़ रुपये है. इसके ल‍िए DLF के पास 10,429 करोड़ रुपये का कैश र‍िजर्व है, जिसमें से 7782 करोड़ रुपये रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) के एस्क्रो अकाउंट में जमा हैं. इसके अलावा कंपनी को कस्‍टमर से बेची गई हाउस‍िंग प्रॉपर्टी के बदले 37,220 करोड़ रुपये की राशि मिलनी है.

DLF ग्रुप के सीएफओ (CFO) ने कॉन्फ्रेंस में बताया क‍ि इस साल की पहली तिमाही में कंपनी ने निर्माण पर 750 करोड़ रुपये खर्च किए. आने वाली तिमाहियों में यह राशि थोड़ी बढ़ सकती है. कोविड महामारी के बाद DLF ने दिल्ली-NCR, मुंबई और चंडीगढ़ ट्राई-सिटी में कई हाउस‍िंग प्रोजेक्‍ट शुरू क‍िये हैं. इस साल जुलाई-सितंबर तिमाही में DLF और ट्राइडेंट रियल्टी ने मुंबई में 416 फ्लैटों की एक आवासीय परियोजना शुरू की और सभी इकाइयां 2,300 करोड़ रुपये में बेच दीं.

पहली तिमाही में, गुरुग्राम में 'DLF प्रिवाना नॉर्थ' परियोजना में 1,164 लक्जरी फ्लैट लॉन्च किए गए और 11,000 करोड़ रुपये में बिक गए. यह परियोजना 116 एकड़ के टाउनशिप का हिस्सा है. पिछले साल, इसी टाउनशिप में DLF ने 'DLF प्रिवाना वेस्ट' और 'DLF प्रिवाना साउथ' शुरू किए थे, जो 12,800 करोड़ रुपये में पूरी तरह बिक गए. इन नई परियोजनाओं ने DLF को पिछले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड बिक्री बुकिंग हासिल करने में मदद की.

