दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम...बढ़ेंगे घरों के दाम! 92% खरीदारों को सता रहा इस बात का डर

Delhi NCR Real Estate Price: अपने घर का सपना हर कोई पूरा करना चाहता है. हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसका भी अपना आशियाना हो. खासकर बाहर से आकर दिल्ली-एनसीआर में काम करने वालों की सबसे बड़ी कोशिश होती है कि वो किसी भी तरह से यहां अपना फ्लैट खरीद लें, लेकिन अब ऐसा करने के लिए आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है. फ्लैट बायर्स को घर की कीमतों में बढ़ोतरी का डर सकता रहा है.
क्या महंगे होंगे दिल्ली-एनसीआर में फ्लैट्स
दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट में घर खरीदार फिलहाल बढ़ती कीमतों को लेकर सबसे ज्यादा डरे हुए हैं. रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइइ फ्रैंक इंडिया और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (NAREDCO) ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में बताया है. रियल एस्टेट सेंटिमेंट इंडेक्स रिपोर्ट Q3 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का मानना है कि अगले 6 महीनों में घरो की कीमतें बढ़ सकती है.
सर्वे में क्या है ?
इस सर्वे में शामिल लगभग 92% लोगों का मानना है कि अगले 6 महीनों में घरों की कीमतें या तो स्थिर रहेंगी या बढ़ेगी. इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर का मार्केट रियल एस्टेट की कीमतों को ड्राइव कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर का रियल एस्टेट मार्केट बेंगलुरु और हैदराबाद के साथ, कीमतों की इस बढ़ोतरी को ड्राइव कर रहा है.
कितनी कीमत बढ़ने की संभावना
रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक 2025 की तीसरी तिमाही (Q3 2025) में, NCR की रिहायशी बाजार में कीमतों में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 13 से 19 फीसदी की भारी बढ़ोतरी देखी गई है. कीमतों में इस तेजी से एनसीआर गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट्स के रेट्स बढ़ सकते हैं. इस तेजी की वजह प्रीमियम और महंगे घरों की मांग में आई तेजी है. लोग महंगे घरों की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे सस्ते और मिड सेगमेंट के घरों की डिमांड में थोड़ी गिरावट आई है.
रियल एस्टेट सेक्टर का ग्रोथ
भले ही कीमतों में तेजी की आशंका है, लेकिन रियल एस्टेट का ग्रोथ बना हुआ है. रियल एस्टेट सेक्टर का ओवरऑल फ्यूचर सेंटिमेंट स्कोर अगले 6 महीने के अनुमान के अनुसार 61 पर स्थिर है. घरों के अलावा यहां ऑफिस स्पेस की मांग ने नॉर्थ जोन के सेंटिमेंट को सुधारा है. सर्वे में शामिल 78 फीसदी लोगों का मानना है कि देश की आर्थिक गति या तो स्थिर रहेगी या फिर बेहतर होगी.कंस्ट्रक्शन का सामान महंगा होने और मिड सेगमेंट में घरों की बिक्री धीमी होने के कारण डेवलपर्स सावधान हैं.