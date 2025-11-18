Advertisement
trendingNow13008424
Hindi Newsप्रॉपर्टी

दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम...बढ़ेंगे घरों के दाम! 92% खरीदारों को सता रहा इस बात का डर

अपने घर का सपना हर कोई पूरा करना चाहता है. हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसका भी अपना आशियाना हो.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 18, 2025, 11:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम...बढ़ेंगे घरों के दाम! 92% खरीदारों को सता रहा इस बात का डर

Delhi NCR Real Estate Price: अपने घर का सपना हर कोई पूरा करना चाहता है. हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसका भी अपना आशियाना हो. खासकर बाहर से आकर दिल्ली-एनसीआर में काम करने वालों की सबसे बड़ी कोशिश होती है कि वो किसी भी तरह से यहां अपना फ्लैट खरीद लें, लेकिन अब ऐसा करने के लिए आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है. फ्लैट बायर्स को घर की कीमतों में बढ़ोतरी का डर सकता रहा है.  

क्या महंगे होंगे दिल्ली-एनसीआर में फ्लैट्स  

दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट में घर खरीदार फिलहाल बढ़ती कीमतों को लेकर सबसे ज्यादा डरे हुए हैं. रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइइ फ्रैंक इंडिया और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (NAREDCO) ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में बताया है. रियल एस्टेट सेंटिमेंट इंडेक्स रिपोर्ट Q3 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का मानना है कि अगले 6 महीनों में घरो की कीमतें बढ़ सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सर्वे में क्या है ? 

इस सर्वे में शामिल लगभग 92% लोगों का मानना है कि अगले 6 महीनों में घरों की कीमतें या तो स्थिर रहेंगी या बढ़ेगी. इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर का मार्केट रियल एस्टेट की कीमतों को ड्राइव कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर का रियल एस्टेट मार्केट बेंगलुरु और हैदराबाद के साथ, कीमतों की इस बढ़ोतरी को ड्राइव कर रहा है.

कितनी कीमत बढ़ने की संभावना  

रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक 2025 की तीसरी तिमाही (Q3 2025) में, NCR की रिहायशी बाजार में कीमतों में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 13 से 19 फीसदी की भारी बढ़ोतरी देखी गई है. कीमतों में इस तेजी से  एनसीआर गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट्स के रेट्स बढ़ सकते हैं. इस तेजी की वजह प्रीमियम और महंगे घरों की मांग में आई तेजी है. लोग महंगे घरों की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे सस्ते और मिड सेगमेंट के घरों की डिमांड में थोड़ी गिरावट आई है.  

 रियल एस्टेट सेक्टर का ग्रोथ  

भले ही कीमतों में तेजी की आशंका है, लेकिन रियल एस्टेट का ग्रोथ बना हुआ है. रियल एस्टेट सेक्टर का ओवरऑल फ्यूचर सेंटिमेंट स्कोर अगले 6 महीने के अनुमान के अनुसार 61 पर स्थिर है. घरों के अलावा यहां ऑफिस स्पेस की मांग ने नॉर्थ जोन के सेंटिमेंट को सुधारा है. सर्वे में शामिल 78 फीसदी लोगों का मानना है कि देश की आर्थिक गति या तो स्थिर रहेगी या फिर बेहतर होगी.कंस्ट्रक्शन का सामान महंगा होने और मिड सेगमेंट में घरों की बिक्री धीमी होने के कारण डेवलपर्स सावधान हैं.

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

real estate

Trending news

तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
Tamil Nadu
तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
कश्मीर में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की खुद रही 'कब्र', हार्ट स्पेशलिस्ट के घर रेड
Faridabad White Collar Terrorism
कश्मीर में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की खुद रही 'कब्र', हार्ट स्पेशलिस्ट के घर रेड
पहले से लगा है तंबू ! बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी BJP पर तरीका अलग होगा
bjp bengal election
पहले से लगा है तंबू ! बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी BJP पर तरीका अलग होगा
आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो, धमाके से पहले कर रहा था शहादत की बात
Delhi blast
आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो, धमाके से पहले कर रहा था शहादत की बात
28 साल से लापता शख्स का हो गया था श्राद्ध, SIR शुरू हुआ तो 'प्रकट' हो गए
Special Intensive Revision
28 साल से लापता शख्स का हो गया था श्राद्ध, SIR शुरू हुआ तो 'प्रकट' हो गए
3 साल से चल रही थी लाल किले पर हमले की तैयारी, भारत में ही पनप रहे थे ये आतंकवादी
delhi red fort attack
3 साल से चल रही थी लाल किले पर हमले की तैयारी, भारत में ही पनप रहे थे ये आतंकवादी
विधानसभा स्पीकर नया साल आप कहां बिताना चाहते हैं? SC ने जेल भेजने की दे दी चेतावनी
Supreme Court News
विधानसभा स्पीकर नया साल आप कहां बिताना चाहते हैं? SC ने जेल भेजने की दे दी चेतावनी
नींद नहीं आई तो जिंदा बच गए अब्दुल शोएब, 45 लोग पलभर में हो गए राख, चमत्कार कैसे?
Saudi Arabia Bus Accident
नींद नहीं आई तो जिंदा बच गए अब्दुल शोएब, 45 लोग पलभर में हो गए राख, चमत्कार कैसे?
सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; यहां गरजेंगे बादल
Weather
सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; यहां गरजेंगे बादल
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
Raj Thackeray
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?