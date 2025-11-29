Advertisement
trendingNow13022750
Hindi Newsप्रॉपर्टी

नोएडा-ग्रेनो के 35000 घर खरीदारों की बल्ले-बल्ले, अब शुरू होगी सालों से अटकी रज‍िस्‍ट्री!

Flat Registry in Noida: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सालों से अटकी पड़ी रज‍िस्‍ट्री अब शुरू हो सकती हैं. बताया जा रहा है क‍ि जो ब‍िल्‍डर रज‍िस्‍ट्री कराने के ल‍िये तैयार नहीं हैं. सरकार और अथॉर‍िटी की तरफ से उनके ख‍िलाफ कार्रवाई करने का मन बना ल‍िया गया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 29, 2025, 02:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नोएडा-ग्रेनो के 35000 घर खरीदारों की बल्ले-बल्ले, अब शुरू होगी सालों से अटकी रज‍िस्‍ट्री!

Realestate News: सालों की लड़ाई क्‍या अब खत्‍म होने वाली है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है. जी हां, यह मामला है नोएडा-ग्रेटर नोएडा में हजारों फ्लैट खरीदने वाले बायर्स का. दरअसल, लंबे इंतजार के बावजूद भी यहां अभी तक हजारों फ्लैट खरीदारों को न्‍याय नहीं म‍िला है. वे करोड़ों खर्च करने के बाद भी रज‍िस्‍ट्री के इंतजार में सरकारी ऑफ‍िस के चक्‍कर लगाने के ल‍िए मजबूर हैं. लेक‍िन अब सालों के इंतजार के बाद नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 35,000 परिवारों को राहत मिलने की उम्‍मीद जमी है.

अथॉरिटी ने ब‍िल्‍डर्स पर शुरू की रज‍िस्‍ट्री

बिल्डरों ने सालों से अथॉरिटी का पैसा रोक रखा है. इसलिए फ्लैट की रजिस्ट्री रुकी हुई थी. अब अथॉरिटी की तरफ से सख्ती शुरू कर दी गई है, जो बिल्डर इस पर भी नहीं मानेगा, उसकी सुव‍िधाओं को बंद कर द‍िया जाएगा. इन 35,000 परिवारों ने फ्लैट का पजेशन ले ल‍िया और वहां पर रहना तो शुरू कर द‍िया. लेकिन रजिस्ट्री नहीं होने से कागज पर मालिक बिल्डर ही था. बैंक लोन चुकता होने के बावजूद लोग किराये के घर में रहने जैसा महसूस कर रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

अध‍िकतर बि‍ल्‍डर ने 25% वाली स्‍कीम को चुना
साल 2023 में बनी अमिताभ कांत कमेटी ने कहा था बिल्डर यद‍ि 25% बकाया भी जमा कर दे तो रजिस्ट्री शुरू कर दो. इस स्कीम में 98 में से 85 बिल्डर मान गए और 18,000 से ज्यादा फ्लैटों की रजिस्ट्री हो गई. लेकिन 13 बिल्डर आज तक नहीं माने हैं. ज‍िन 13 ब‍िल्‍डर की तरफ से पैसा जमा नहीं क‍िया गया उनमें AVJ डेवलपर्स (सेक्टर बीटा-2), एलिगेंट इंफ्राकॉन (टेकजोन-4) और इंटेरिक्श इंजीनियरिंग (सेक्टर-1) समेत कुल 13 ब‍िल्‍डर शाम‍िल हैं. इनकी सभी सुव‍िधाओं को बंद करने पर बोर्ड की तरफ से साफ कहा गया क‍ि अब एक दिन की भी मोहलत नहीं दी जाएगी.

जो बिल्डर नहीं मानेगा, वहां सरकार खुद आगे आएगी
अथॉरिटी की तरफ से यह भी कहा गया क‍ि बिल्डर के ख‍िलाफ कार्रवाई होगी. लेकिन खरीदारों का एक भी रुपया नहीं रुकेगा और न ही उनकी रजिस्ट्री रुकेगी. जिन प्रोजेक्ट को लेकर बिल्डर नहीं मानेगा, वहां सरकार खुद आगे आएगी और रज‍िस्‍ट्री को लेकर काम करेगी. आपको बता दें नोएडा के अलावा भी देशभर में इस तरह 4 लाख से ज्‍यादा खरीदार फंसे हुए हैं. बैंकों का भी 4.10 लाख करोड़ रुपया अटका हुआ है. केंद्र सरकार की तरफ से नया कानून लाने की तैयारी चल रही है. इसमें दिवालिया होने पर पैसा केवल खरीदारों और बैंकों को मिलेगा, बिल्डर को कोई पैसा नहीं म‍िलेगा. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

realestate

Trending news

जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
Maulana Mahmood Madani
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रही आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रही आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
AIMIM
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
Mahayuti Government
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
Karnataka Congress
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
India Maritime Power
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
karnataka
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
Airbus A320 Technical Issue
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई