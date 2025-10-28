Realestate News Gurugram: कनाडा की ग्‍लोबल कंसल्टेंसी कंपनी कोलियर्स की हाल‍िया रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम का रियल एस्टेट परिदृश्य एनसीआर (NCR) में सबसे आगे निकल चुका है. ‘एमर्जिंग माइक्रो मार्केट्स: ड्राइविंग ग्रोथ इन एनसीआर्स इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप’ के तहत बताया गया कि गुरुग्राम न केवल एनसीआर (NCR) का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला शहर बन चुका है, बल्कि इनवेस्‍टमेंट के ल‍िहाज से भी यह सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरकर सामने आया है. स्‍टडी में गुरुग्राम के पांच तेजी से उभर रहे इनवेस्‍टमेंट कॉर‍िडोर सोहना, द्वारका एक्सप्रेस-वे, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड (GCER) और सदर्न पेरिफेरल रोड (SPR) की पहचान की गई है.

2030 तक डेढ़ गुना हो जाएंगे प्रॉपर्टी के दाम

सोहना रोड पर न‍िवेश के ल‍िहाज से सबसे ज्‍यादा संभावनाएं बताई गई हैं. र‍िपोर्ट के अनुसार साल 2030 तक प्रॉपर्टी के दाम में डेढ़ गुना से ज्‍यादा ग्रोथ दर्ज की जा सकती है. कोलियर्स के एनाल‍िस‍िस के अनुसार गुरुग्राम एनसीआर (NCR) की कुल ग्रेडेड रेज‍िडेंश‍ियल सप्लाई (2021-2025) में करीब 73% हिस्सेदारी (कुल 85,921 यूनिट्स) के साथ टॉप पर है. इस आंकड़े से यह साफ होता है क‍ि गुरुग्राम उत्तर भारत में आर्थ‍िक गत‍िव‍िध‍ियों का केंद्र बन चुका है.

हाई क्‍वाल‍िटी वाले घर निवेशकों को आकर्षित कर रहे

त्रेहान ग्रुप के एमउी सरांश त्रेहान ने बताया क‍ि कोलियर्स की रिपोर्ट से यह साफ है क‍ि गुरुग्राम एनसीआर की रियल एस्टेट ग्रोथ का इंजन बन चुका है. सोहना और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे सेक्‍टर तेजी से विकसित हो रहे हैं. यहां बेहतर कनेक्टिविटी, नए इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रोजेक्‍ट और हाई क्‍वाल‍िटी वाले घर निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं. आने वाले सालों में इन क्षेत्रों में रहने की मांग और बढ़ेगी. इससे कीमत में भी इजाफा देखने को मिलेगी. इसका असर पूरे शहर के रियल एस्टेट इकोसिस्टम को और ज्‍यादा मजबूत करेगा.

गंगा रियल्टी के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर नीरज के मिश्रा कहते हैं क‍ि गुरुग्राम की र‍ियल एस्‍टेट में कामयाबी संतुलित योजना, रोजगार के मौकों और ग्‍लोबल लाइफस्‍टाइल के कारण है. रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है क‍ि सोहना और द्वारका एक्सप्रेसवे NCR के भविष्य के ग्रोथ सेंटर बनते जा रहे हैं. इन सेक्‍टर में तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउस‍िंग ड‍िमांड निवेशकों के लिए लॉन्‍ग टर्म स्थिरता और बेहतर रिटर्न का मौका देती है.