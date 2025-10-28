Advertisement
trendingNow12979164
Hindi Newsप्रॉपर्टी

NCR में गुरुग्राम बना रियल एस्टेट हॉटस्पॉट, इस जगह रेट में सबसे ज्‍यादा तेजी की संभावना

Realestate Gurugram: सोहना और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे सेक्‍टर तेजी से विकसित हो रहे हैं. यहां बेहतर कनेक्टिविटी, नए इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रोजेक्‍ट और हाई क्‍वाल‍िटी वाले घर निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं. आने वाले सालों में इन क्षेत्रों में रहने की मांग और बढ़ेगी.

|Last Updated: Oct 28, 2025, 09:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NCR में गुरुग्राम बना रियल एस्टेट हॉटस्पॉट, इस जगह रेट में सबसे ज्‍यादा तेजी की संभावना

Realestate News Gurugram: कनाडा की ग्‍लोबल कंसल्टेंसी कंपनी कोलियर्स की हाल‍िया रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम का रियल एस्टेट परिदृश्य एनसीआर (NCR) में सबसे आगे निकल चुका है. ‘एमर्जिंग माइक्रो मार्केट्स: ड्राइविंग ग्रोथ इन एनसीआर्स इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप’ के तहत बताया गया कि गुरुग्राम न केवल एनसीआर (NCR) का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला शहर बन चुका है, बल्कि इनवेस्‍टमेंट के ल‍िहाज से भी यह सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरकर सामने आया है. स्‍टडी में गुरुग्राम के पांच तेजी से उभर रहे इनवेस्‍टमेंट कॉर‍िडोर सोहना, द्वारका एक्सप्रेस-वे, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड (GCER) और सदर्न पेरिफेरल रोड (SPR) की पहचान की गई है.

2030 तक डेढ़ गुना हो जाएंगे प्रॉपर्टी के दाम

सोहना रोड पर न‍िवेश के ल‍िहाज से सबसे ज्‍यादा संभावनाएं बताई गई हैं. र‍िपोर्ट के अनुसार साल 2030 तक प्रॉपर्टी के दाम में डेढ़ गुना से ज्‍यादा ग्रोथ दर्ज की जा सकती है. कोलियर्स के एनाल‍िस‍िस के अनुसार गुरुग्राम एनसीआर (NCR) की कुल ग्रेडेड रेज‍िडेंश‍ियल सप्लाई (2021-2025) में करीब 73% हिस्सेदारी (कुल 85,921 यूनिट्स) के साथ टॉप पर है. इस आंकड़े से यह साफ होता है क‍ि गुरुग्राम उत्तर भारत में आर्थ‍िक गत‍िव‍िध‍ियों का केंद्र बन चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

हाई क्‍वाल‍िटी वाले घर निवेशकों को आकर्षित कर रहे
त्रेहान ग्रुप के एमउी सरांश त्रेहान ने बताया क‍ि कोलियर्स की रिपोर्ट से यह साफ है क‍ि गुरुग्राम एनसीआर की रियल एस्टेट ग्रोथ का इंजन बन चुका है. सोहना और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे सेक्‍टर तेजी से विकसित हो रहे हैं. यहां बेहतर कनेक्टिविटी, नए इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रोजेक्‍ट और हाई क्‍वाल‍िटी वाले घर निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं. आने वाले सालों में इन क्षेत्रों में रहने की मांग और बढ़ेगी. इससे कीमत में भी इजाफा देखने को मिलेगी. इसका असर पूरे शहर के रियल एस्टेट इकोसिस्टम को और ज्‍यादा मजबूत करेगा.

गंगा रियल्टी के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर नीरज के मिश्रा कहते हैं क‍ि गुरुग्राम की र‍ियल एस्‍टेट में कामयाबी संतुलित योजना, रोजगार के मौकों और ग्‍लोबल लाइफस्‍टाइल के कारण है. रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है क‍ि सोहना और द्वारका एक्सप्रेसवे NCR के भविष्य के ग्रोथ सेंटर बनते जा रहे हैं. इन सेक्‍टर में तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउस‍िंग ड‍िमांड निवेशकों के लिए लॉन्‍ग टर्म स्थिरता और बेहतर रिटर्न का मौका देती है. 

TAGS

realestate

Trending news

'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
Eknath Shinde
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
Indian Air Force
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
Jammu And Kashmir Land regularisation Bill
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
maharashtra news in hindi
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
Ahemdabad News
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
coal scam
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
Mumbai ATS
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
Supreme Court News
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
Gujarat news
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
rss
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक