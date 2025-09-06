लक्जरी हाउसिंग का नया गढ़ बनेगा गुरुग्राम, मैक्स एस्टेट्स ने खरीदी 7.5 एकड़ जमीन, 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च

गुरुग्राम एक बार फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का हॉटस्पॉट बनने जा रहा है. दिल्ली-एनसीआर में प्रीमियम हाउसिंग की बढ़ती डिमांड के बीच मैक्स एस्टेट्स लिमिटेड ने सेक्टर-59, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर 7.25 एकड़ जमीन खरीदी है. इस जमीन पर कंपनी लगभग 1.3 मिलियन वर्गफुट का हाउसिंग प्रोजेक्ट खड़ा करेगी, जिसकी लगभग सेल्स बुकिंग वैल्यू 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. कंपनी ने शनिवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि उसके बोर्ड ने बेस बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड (BBPL) के अधिग्रहण को मंजूरी दी है. BBPL एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जिसके पास इस जमीन का लाइसेंस और डेवलपमेंट राइट्स हैं. इस अधिग्रहण के बाद BBPL पूरी तरह मैक्स एस्टेट्स की सहायक कंपनी बन जाएगी.

लेन-देन से जुड़े खर्च का अनुमान लगभग 534 करोड़ रुपये है. इसमें कंपनी BBPL की पूरी शेयर कैपिटल खरीदेगी, जिसमें 10,000 इक्विटी शेयर और 24 लाख से ज्यादा कंपल्सरिली कन्वर्टिबल डिबेंचर शामिल हैं. इसके अलावा, कंपनी को सिक्योरिटी डिपॉजिट, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) और अन्य मंजूरी से जुड़े भुगतान भी करने होंगे. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सौदा मैक्स एस्टेट्स की प्रीमियम रेजिडेंशियल स्ट्रैटेजी को और मजबूती देगा. दिल्ली-एनसीआर में हाई-एंड प्रॉपर्टीज की मांग लगातार बढ़ रही है. खासकर गुरुग्राम का गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड अब लक्जरी हाउसिंग का नया केंद्र बनता जा रहा है, जहां बड़े-बड़े डेवलपर्स अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं.

हाउसिंग और ऑफिस कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट

मैक्स एस्टेट्स ने भी हाल के वर्षों में हाउसिंग और ऑफिस कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट पर खासा फोकस किया है. कंपनी का दावा है कि यह नया प्रोजेक्ट आधुनिक सुविधाओं, हरे-भरे ओपन स्पेसेस और प्रीमियम डिजाइन के साथ ग्राहकों को एक अलग अनुभव देगा. रियल एस्टेट एनालिस्ट का कहना है कि एनसीआर में कंज्यूमर अपग्रेडेशन और बढ़ती इनकम लेवल्स ने लक्जरी प्रॉपर्टीज की मांग को और गति दी है. वहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिहाज से गुरुग्राम अब निवेशकों और एंड-यूजर्स दोनों के लिए सबसे आकर्षक जगहों में गिना जाता है.