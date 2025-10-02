Realestate Market: मुंबई और पुणे में रेज‍िडेंश‍ियल सेल्‍स जुलाई-सितंबर तिमाही में 17 प्रत‍िशत कम हो गई. प्रॉपइक्‍व‍िटी की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान 49,542 यूनिट्स ब‍िकीं, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 59,816 यूनिट्स बिकी थीं. कीमत में तेज उछाल के कारण मांग घटी. यह गिरावट मुंबई महानगरीय क्षेत्र (MMR) और पुणे में ज्‍यादा द‍िखी. हालांक‍ि, रियल एस्टेट जानकारों का कहना है कि फेस्‍ट‍िव सीजन में ब‍िक्री फिर बढ़ेगी. रिपोर्ट में बताया गया कि MMR के ठाणे में प्राइमरी हाउसिंग मार्केट में बिक्री 28 फीसदी घटी. यह घटकर 14,877 यूनिट्स रह गई, जबकि पिछले साल 20,620 यूनिट्स बिकी थीं.

रिपोर्ट रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स पर आधार‍ित

मुंबई शहर में 8 प्रत‍िशत की कमी आई है. यहां 9,691 यूनिट्स बिकीं, पिछले साल के 10,480 के मुकाबले. नवी मुंबई में 6 फीसदी गिरावट हुई, जहां पहले के 7,650 के उलट 7,212 यूनिट्स बिकीं. महाराष्ट्र का प्रमुख हाउसिंग मार्केट पुणे पर भी इसका असर पड़ा है. जुलाई-सितंबर 2025 में बिक्री 16 फीसदी कम होकर 17,762 यूनिट्स रह गई. पिछले साल इसी समय 21,066 यूनिट्स की ब‍िक्री हुई थी. कीमतों का बढ़ना और मांग में कमी मुख्य कारण हैं. प्रॉपइक्‍व‍िटी की यह रिपोर्ट रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स पर बेस्‍ड है.

MMR में बाजार की स्थिति पर CREDAI का बयान

CREDAI-MCHI के मुंबई चैप्‍टर ने कहा कि सितंबर तिमाही में बिक्री गिरना चिंता की बात नहीं है. 22 सितंबर से शुरू हुए फेस्‍ट‍िव सीजन में मांग लौटेगी. CREDAI-MCHI के चेयरमैन सुकराज नाहर ने कहा क‍ि तीसरी त‍िमाही में बाजार की री-प्राइस‍िंग हुई. लेकिन MMR और पुणे में हाउसिंग की मांग मजबूत है. मेट्रो कॉरिडोर, कोस्टल रोड और NMIA जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लंबे समय के कैटेल‍िस्‍ट हैं.

CREDAI-MCHI के सेक्रेटरी रुशी मेहता ने कहा कि एंड-यूजर डिमांड ज्‍यादा है. शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव हाई बेस इफेक्ट और सतर्क लॉन्च से हैं. डेवलपर्स सच्ची मांग के साथ सप्लाई जोड़ रहे हैं, जो लंबे समय में स्थिरता लाएगा. ट्रेजरर निकुंज संघवी ने बताया कि MMR और पुणे मिलकर देश के आधे हाउसिंग मार्केट के हैं. RERA की स्‍पष्‍टता और स्थिर ब्याज दर से निवेशकों का व‍िश्‍वास मजबूत है. FY25 की दूसरी छमाही में बिक्री बढ़ेगी.