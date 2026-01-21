भारत में सालभर में हुए 126 जमीन सौदे, अकेले एक बिल्डर ने खरीदी 500 एकड़ जमीन

India Land Deal: भारत में 2025 में 126 जमीनों के सौदे हुए हैं, जिसमें मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (एमएमआर) 500 एकड़ से अधिक की जमीन के 32 सौदों के साथ शीर्ष पर था. एनारॉक रिसर्च के मुताबिक, कुल जमीनों के सौदों की संख्या 2024 के मुकाबले कम रही है, लेकिन 2025 में वॉल्यूम 2024 के मुकाबले अधिक रही है. रिपोर्ट में कहा गया कि बिल्डर्स ने देश के बड़े शहरों और उभरते हुए इलाकों में हजारों एकड़ जमीनों का सौदा किया है, जो बिल्डर्स का देश के रियल एस्टेट मार्केट्स में भरोसे को दिखाता है.

2025 में हुए 126 जमीन सौदों में से 1,877 एकड़ जमीन के 96 सौदें आवासीय विकास के लिए हुए हैं और यह टियर 1, टियर 2 और टियर 3 शहरों में हैं. एनारॉक समूह के अध्यक्ष अनुज पुरी ने कहा एमएमआर क्षेत्र में नियोजित विकास परियोजनाओं में आवासीय, वाणिज्यिक, डेटा सेंटर, औद्योगिक और भूखंड विकास शामिल हैं. पूरे देश में 2025 में कुल मिलाकर 3,772 एकड़ से अधिक भूमि के कम से कम 126 अलग-अलग सौदे पूरे हुए हैं.

2025 में सबसे अधिक भूमि सौदे एमएमआर और बेंगलुरु में हुए. बेंगलुरु में 454 एकड़ से अधिक के 27 सौदे संपन्न हुए. पिछले कुछ वर्षों में दोनों शहरों में भूमि की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन इससे डेवलपर्स इन क्षेत्रों में प्रमुख संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करने से पीछे नहीं हटे हैं.दिल्ली-एनसीआर में आवासीय, वाणिज्यिक और मिश्रित उपयोग परियोजनाओं के लिए लगभग 137.22 एकड़ भूमि के 16 सौदे संपन्न हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट के अनुसार, शहरों के हिसाब से देखें तो गुरुग्राम में 39.75 एकड़ के 4 सौदे, नोएडा में 41.28 एकड़ के 8 सौदे, दिल्ली में 30.89 एकड़ के 2 सौदे, ग्रेटर नोएडा में 12 एकड़ का 1 सौदा और गाजियाबाद में 13.3 एकड़ का 1 सौदा हुआ. टियर 2 और टियर 3 शहरों में मिलाकर 2025 में कुल 2,192.8 एकड़ भूमि के कम से कम 16 सौदे संपन्न हुए. एआईएएनएस