देश के रिटेल सेक्टर में जबरदस्‍त बूम, त‍िमाही आधार पर दर्ज की गई 22 प्रतिशत की ग्रोथ

JLL India Report: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) ने तीसरी तिमाही की लीजिंग में 35 प्रतिशत का योगदान दिया. यह ग्रोथ दो न्यूली कंस्ट्रक्टेड मॉल्स के कारण दर्ज की गई. इसके अलावा, इस तिमाही के दौरान देश की लीजिंग ने इसके 9 महीनों की ग्रॉस लीजिंग को बढ़ाकर 8.9 मिलियन वर्ग फीट करने में योगदान दिया.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 14, 2025, 04:20 PM IST
देश का रिटेल सेक्टर साल 2025 की तीसरी तिमाही में मजबूत मांग के साथ आगे बढ़ रहा है. इस सेक्टर ने देश के टॉप 7 शहरों में 3.2 मिलियन वर्ग फीट के ग्रॉस लीजिंग के साथ एनुअल बेस पर 65 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की है. इस बारे में जानकारी एक रिपोर्ट के जर‍िये दी गई. कमर्शियल रियल एस्टेट फर्म जेएलएल इंडिया (JLL India) की रिपोर्ट से साफ हुआ क‍ि तीसरे तिमाही के ग्रॉस लीजिंग वॉल्यूम ने क्‍वार्टली बेस पर 22 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज कराई है.

लीजिंग में 35 प्रतिशत का योगदान दिया

दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) ने तीसरी तिमाही की लीजिंग में 35 प्रतिशत का योगदान दिया. यह ग्रोथ दो न्यूली कंस्ट्रक्टेड मॉल्स के कारण दर्ज की गई. इसके अलावा, इस तिमाही के दौरान देश की लीजिंग ने इसके 9 महीनों की ग्रॉस लीजिंग को बढ़ाकर 8.9 मिलियन वर्ग फीट करने में योगदान दिया, जो कि 2024 के पूरे साल के 110 प्रतिशत के बराबर रहा. दिल्ली-एनसीआर और हैदाराबाद में 1.5 मिलियन वर्ग फीट के कुल नए सप्लाई इंफ्यूजन के साथ वे रिटेलर्स जो कम सप्लाई की वजह से अपने फुटप्रिंट का विस्तार करने के इंतजार में थे उन्होंने महत्वपूर्ण माइक्रो मार्केट में नए स्टोर ओपनिंग के साथ अपनी योजना आगे बढ़ाई.

16 प्रतिशत शेयर के साथ फूड और बेवरेजेस का नंबर
तीसरी तिमाही की लीजिंग के लिए दिल्ली के बाद 12 प्रतिशत के साथ हैदराबाद का स्थान रहा. वहीं, मुंबई ने 0.6 मिलियन वर्ग फुट और बेंगलुरू ने 0.4 मिलियन वर्ग फुट के रिटेल स्पेस को टेक-अप किया. रिलीज में दी गई जानकारी के अनुसार, सितंबर तिमाही के दौरान फैशन और अपैरल ने लीजिंग के 35 प्रतिशत को लेकर अपना योगदान दिया. इसके बाद 16 प्रतिशत शेयर के साथ फूड और बेवरेजेस का स्थान रहा. डेली नीड्स और ग्रॉसरी ने लीजिंग के 11 प्रतिशत को लेकर योगदान दिया.

जेएलएल के चीफ इकोनॉमिस्ट और रिसर्च एंड आरईआईएस इंडिया हेड डॉ. सामंतक दास ने कहा, 'तीसरी तिमाही में सबसे अधिक मांग डेली नीड्स और ग्रॉसरी रिटेलर्स की ओर से देखी गई.' रिलीज में कहा गया है कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड अपनी क्लिक एंड मोर्टार रणनीतियों में निवेश कर रहे हैं. इसी के साथ वे फैशन एंड अपैरल, ज्वैलरी, कॉस्टमैटिक्स एंड वेलनैस जैसी कैटेगरी में अपने फिजिकल स्टोर की उपलब्धता को तेजी से बढ़ा रहे हैं. (IANS) 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

retail sector

