Advertisement
trendingNow13065542
Hindi Newsप्रॉपर्टीरियल एस्टेट में साल 2025 में हुआ रिकॉर्ड 8.5 अरब डॉलर का संस्थागत निवेश

रियल एस्टेट में साल 2025 में हुआ रिकॉर्ड 8.5 अरब डॉलर का संस्थागत निवेश

Realestate News in India: रिपोर्ट के अनुसार, अंतिम तिमाही में न‍िवेश 4.2 अरब डॉलर तक पहुंचा, यह किसी एक तिमाही में अब तक का सबसे ज्‍यादा निवेश है. रिपोर्ट में कहा गया कि यह रिकॉर्ड निवेश ऐसे समय में आया है.

|Last Updated: Jan 06, 2026, 04:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रियल एस्टेट में साल 2025 में हुआ रिकॉर्ड 8.5 अरब डॉलर का संस्थागत निवेश

Realestate News: साल 2025 में भारतीय रियल एस्टेट सेक्‍टर में संस्थागत निवेश रिकॉर्ड 8.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया. यह पिछले साल के मुकाबले 29 प्रतिशत ज्‍यादा है. यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है. कोलियर्स इंडिया की रिपोर्ट में यह इस बारे में जानकारी दी गई. रिपोर्ट के अनुसार घरेलू संस्थागत निवेश दोगुने से ज्‍यादा बढ़कर 4.8 अरब डॉलर हो गया, जो कुल निवेश का 57 प्रतिशत है. वहीं, विदेशी निवेश 16 प्रतिशत घटकर 3.7 अरब डॉलर रहा.

किसी एक तिमाही में अब तक का सबसे ज्‍यादा निवेश

रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2025 की अंतिम तिमाही में बाहरी देशों से निवेश बढ़ने के संकेत मिले, जो ग्‍लोबल इनवेस्‍टर्स के व‍िश्‍वास में धीरे-धीरे हो रहे बदलाव को दर्शाता है. रिपोर्ट के अनुसार, अंतिम तिमाही में न‍िवेश 4.2 अरब डॉलर तक पहुंचा, यह किसी एक तिमाही में अब तक का सबसे ज्‍यादा निवेश है. रिपोर्ट में कहा गया कि यह रिकॉर्ड निवेश ऐसे समय में आया है, जब ग्‍लोबल इकोनॉमी की स्थिति बेहतर बनी हुई है और व्यापार से जुड़ी स्थितियां भी धीरे-धीरे नॉर्मल हो रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कई अहम अधिग्रहण किये गए
कोलियर्स इंडिया के नेशनल डायरेक्‍टर और अनुसंधान प्रमुख विमल नादर ने कहा कि इस उछाल के साथ-साथ यह साल ऑफ‍िस सेक्‍टर पर फोकस्‍ड चौथे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की ल‍िस्‍ट‍िंग भी हुई. इसके अलावा, पुराने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स द्वारा कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए गए. इन सौदों में बेहतर गुणवत्ता वाले किरायेदार, अधिक भरी हुई संपत्तियां और किराये में मजबूत वृद्धि देखने को मिली. विमल नादर ने आगे अनुमान जताया कि आने वाले कुछ वर्षों में विदेशी निवेश में तेजी के चलते इस क्षेत्र में संस्थागत ढांचा और मजबूत होगा.

ऑफिस सेक्टर में सबसे अधिक निवेश
उन्होंने कहा कि देश में मौजूद करीब 37 करोड़ वर्ग फुट ऑफिस स्पेस को भविष्य में आरईआईटी के तहत शामिल किया जा सकता है. वर्ष 2025 में ऑफिस सेक्टर में सबसे अधिक निवेश हुआ. इस क्षेत्र में लगभग 4.5 अरब डॉलर का निवेश किया गया, जो कुल निवेश का 54 प्रतिशत है, जो वर्ष 2024 की तुलना में लगभग दोगुना है. बेंगलुरु और मुंबई ने मिलकर वर्ष 2025 में लगभग 4 अरब डॉलर का निवेश हासिल किया, जो रियल एस्टेट में होने वाले कुल निवेश का लगभग आधा हिस्सा है. इन दोनों शहरों में अधिकांश निवेश कार्यालय भवनों में किया गया.

दिलचस्प बात यह है कि भारत के सात बड़े शहरों में से पांच शहरों में वर्ष 2025 में पिछले साल की तुलना में अधिक निवेश दर्ज किया गया. इससे साफ है कि देश के रियल एस्टेट मार्केट में मजबूती आ रही है. (IANS) 

TAGS

realestate

Trending news

BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
scam of agustawestland helicopter
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
CM Siddaramaiah
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
Maharastra News
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
वेनेजुएला मामले में भारत क्यों नहीं लेता कोई स्टैंड... कांग्रेस ने सरकार को घेरा
Prithviraj Chavan
वेनेजुएला मामले में भारत क्यों नहीं लेता कोई स्टैंड... कांग्रेस ने सरकार को घेरा
SIR पर फिर गरमाई सियासत! CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया SC का दरवाजा
bengal elections
SIR पर फिर गरमाई सियासत! CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया SC का दरवाजा
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
JNU News
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
जिस कॉमनवेल्थ ने बदली दिल्ली की सूरत, उसी ने डुबो दिया सुरेश कलमाड़ी का करियर
Suresh Kalmadi
जिस कॉमनवेल्थ ने बदली दिल्ली की सूरत, उसी ने डुबो दिया सुरेश कलमाड़ी का करियर
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
deepam
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
india
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!