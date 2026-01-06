रियल एस्टेट में साल 2025 में हुआ रिकॉर्ड 8.5 अरब डॉलर का संस्थागत निवेश

Realestate News: साल 2025 में भारतीय रियल एस्टेट सेक्‍टर में संस्थागत निवेश रिकॉर्ड 8.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया. यह पिछले साल के मुकाबले 29 प्रतिशत ज्‍यादा है. यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है. कोलियर्स इंडिया की रिपोर्ट में यह इस बारे में जानकारी दी गई. रिपोर्ट के अनुसार घरेलू संस्थागत निवेश दोगुने से ज्‍यादा बढ़कर 4.8 अरब डॉलर हो गया, जो कुल निवेश का 57 प्रतिशत है. वहीं, विदेशी निवेश 16 प्रतिशत घटकर 3.7 अरब डॉलर रहा.

किसी एक तिमाही में अब तक का सबसे ज्‍यादा निवेश

रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2025 की अंतिम तिमाही में बाहरी देशों से निवेश बढ़ने के संकेत मिले, जो ग्‍लोबल इनवेस्‍टर्स के व‍िश्‍वास में धीरे-धीरे हो रहे बदलाव को दर्शाता है. रिपोर्ट के अनुसार, अंतिम तिमाही में न‍िवेश 4.2 अरब डॉलर तक पहुंचा, यह किसी एक तिमाही में अब तक का सबसे ज्‍यादा निवेश है. रिपोर्ट में कहा गया कि यह रिकॉर्ड निवेश ऐसे समय में आया है, जब ग्‍लोबल इकोनॉमी की स्थिति बेहतर बनी हुई है और व्यापार से जुड़ी स्थितियां भी धीरे-धीरे नॉर्मल हो रही हैं.

कई अहम अधिग्रहण किये गए

कोलियर्स इंडिया के नेशनल डायरेक्‍टर और अनुसंधान प्रमुख विमल नादर ने कहा कि इस उछाल के साथ-साथ यह साल ऑफ‍िस सेक्‍टर पर फोकस्‍ड चौथे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की ल‍िस्‍ट‍िंग भी हुई. इसके अलावा, पुराने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स द्वारा कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए गए. इन सौदों में बेहतर गुणवत्ता वाले किरायेदार, अधिक भरी हुई संपत्तियां और किराये में मजबूत वृद्धि देखने को मिली. विमल नादर ने आगे अनुमान जताया कि आने वाले कुछ वर्षों में विदेशी निवेश में तेजी के चलते इस क्षेत्र में संस्थागत ढांचा और मजबूत होगा.

ऑफिस सेक्टर में सबसे अधिक निवेश

उन्होंने कहा कि देश में मौजूद करीब 37 करोड़ वर्ग फुट ऑफिस स्पेस को भविष्य में आरईआईटी के तहत शामिल किया जा सकता है. वर्ष 2025 में ऑफिस सेक्टर में सबसे अधिक निवेश हुआ. इस क्षेत्र में लगभग 4.5 अरब डॉलर का निवेश किया गया, जो कुल निवेश का 54 प्रतिशत है, जो वर्ष 2024 की तुलना में लगभग दोगुना है. बेंगलुरु और मुंबई ने मिलकर वर्ष 2025 में लगभग 4 अरब डॉलर का निवेश हासिल किया, जो रियल एस्टेट में होने वाले कुल निवेश का लगभग आधा हिस्सा है. इन दोनों शहरों में अधिकांश निवेश कार्यालय भवनों में किया गया.

दिलचस्प बात यह है कि भारत के सात बड़े शहरों में से पांच शहरों में वर्ष 2025 में पिछले साल की तुलना में अधिक निवेश दर्ज किया गया. इससे साफ है कि देश के रियल एस्टेट मार्केट में मजबूती आ रही है. (IANS)