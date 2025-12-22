Advertisement
trendingNow13050097
Hindi Newsप्रॉपर्टीरियल एस्टेट में संस्‍थागत निवेश 10 अरब डॉलर के पार, लगातार दूसरे साल र‍िकॉर्ड इनवेस्‍टमेंट

रियल एस्टेट में संस्‍थागत निवेश 10 अरब डॉलर के पार, लगातार दूसरे साल र‍िकॉर्ड इनवेस्‍टमेंट

Indian Realestate Market: जेएलएल की देश में सीन‍ियर एमडी और पूंजी बाजार प्रमुख लता पिल्लई ने कहा, '2014 के बाद पहली बार, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 52 प्रतिशत की मजबूत बाजार हिस्सेदारी हासिल की है. साथ ही, 2025 में मुख्य परिसंपत्ति अधिग्रहण में दोगुनी ग्रोथ दर्शाती है.

|Last Updated: Dec 22, 2025, 10:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रियल एस्टेट में संस्‍थागत निवेश 10 अरब डॉलर के पार, लगातार दूसरे साल र‍िकॉर्ड इनवेस्‍टमेंट

Realestate News India: भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में संस्‍थागत निवेश 2025 में 10 अरब डॉलर से ज्‍यादा हो गया. इस बारे में जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई. जेएलएल की रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में रियल एस्टेट में कुल 77 ट्रांजेक्‍शन देखने को मिले हैं और इस दौरान 10.4 अरब डॉलर का निवेश हुआ है. यह लगातार दूसरा साल है, जब रियल एस्टेट में रिकॉर्ड निवेश देखने को मिला है. रिपोर्ट में बताया गया कि यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 17 प्रतिशत अधिक है और 2024 में इस सेक्टर में कुल संस्थागत निवेश 8.9 अरब डॉलर रहा था.

52 प्रतिशत की मजबूत बाजार हिस्सेदारी हासिल की

साल 2025 में इनवेस्‍टमेंट के अलावा कुल 11.43 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता देखने को मिली है और यह निवेश अगले 3-7 साल के दौरान देश के रियल एस्टेट सेक्टर में आएगा. जेएलएल की भारत में वरिष्ठ प्रबंध निदेशक और पूंजी बाजार प्रमुख लता पिल्लई ने कहा, '2014 के बाद पहली बार, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 52 प्रतिशत की मजबूत बाजार हिस्सेदारी हासिल की है. साथ ही, 2025 में मुख्य परिसंपत्ति अधिग्रहण में दोगुनी वृद्धि यह दर्शाती है कि निवेशक न केवल भारत की ग्रोथ स्टोरी पर दांव लगा रहे हैं, बल्कि हमारी स्थिर, आय-सृजन करने वाली संपत्तियों के जर‍िये एक्‍ट‍िवली लॉन्‍ग टर्म संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

पूंजी निवेश में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत की ग्रोथ
भारतीय आरईआईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविस्ट्स) इस परिवर्तन के प्रमुख घटक के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने 2.5 बिलियन डॉलर का निवेश किया है जो कि मुख्य परिसंपत्ति अधिग्रहण का 56 प्रतिशत है. इंड‍ियन प्राइवेट इक्‍व‍िटी कंपनियों ने भी इसमें अतिरिक्त योगदान दिया है, जो कुल घरेलू पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत है. हालांकि, कुल गतिविधि के प्रतिशत के रूप में विदेशी संस्थागत निवेश में गिरावट आई है, लेकिन कुल विदेशी पूंजी निवेश में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो भारतीय रियल एस्टेट के बुनियादी सिद्धांतों में निरंतर विश्वास को दर्शाता है.

अमेरिका स्थित निवेशकों ने विशेष रूप से मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई और निवेश 2024 में 1.6 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 2.6 अरब डॉलर हो गया है, जो कि वार्षिक आधार पर 63 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि है. कार्यालय क्षेत्र ने संस्थागत निवेशों में अपना दबदबा फिर से कायम कर लिया है और 2025 में 58 प्रतिशत की मजबूत बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली है. यह 2024 के मुकाबले एक अहम सुधार दर्शाता है, जब हाउस‍िंग सेक्‍टर 45 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे था. उसके बाद ऑफ‍िस सेक्‍टर 28 प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर था. (IANS)

TAGS

realestate

Trending news

बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था
Kerala News
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था
महाराष्ट्र में कांग्रेस किसकी 'स्ट्रॉबेरी'? अजित पवार और राउत ने क्यों साधा संपर्क
Maharashtra
महाराष्ट्र में कांग्रेस किसकी 'स्ट्रॉबेरी'? अजित पवार और राउत ने क्यों साधा संपर्क
असम में हिंसा की आग, कार्बी आंगलोंग में प्रदर्शन के दौरान आगजनी, पुलिस ने की फायरिंग
Assam
असम में हिंसा की आग, कार्बी आंगलोंग में प्रदर्शन के दौरान आगजनी, पुलिस ने की फायरिंग
फिर मिल बैठेंगे 'ठाकरे ब्रदर्स', BMC चुनाव के लिए बन गया सीट शेयरिंग फॉर्मूला
uddhav thackeray
फिर मिल बैठेंगे 'ठाकरे ब्रदर्स', BMC चुनाव के लिए बन गया सीट शेयरिंग फॉर्मूला
महाराष्ट्र के बाद यहां बजा BJP का डंका, बैलेट पेपर चुनाव में पिछड़ी आप-कांग्रेस
Goa Zila Panchayat election result
महाराष्ट्र के बाद यहां बजा BJP का डंका, बैलेट पेपर चुनाव में पिछड़ी आप-कांग्रेस
'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
National News
'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
पंजाब के पूर्व DGP ने खुद को क्यों मारी गोली? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
Punjab
पंजाब के पूर्व DGP ने खुद को क्यों मारी गोली? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
#karnataka
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
Pregnant Woman Murdered
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
1984 sikh riots
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला