Advertisement
trendingNow12950149
Hindi Newsप्रॉपर्टी

बूम कर रहा रियल एस्टेट, ऑफिस स्पेस लीजिंग ने तोड़ा रिकॉर्ड, फिर से बेंगलुरु टॉप पर

भारत में बढ़ते रियल स्टेट डिमांड के साथ ऑफिस स्पेस की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है. ऑफिस लीज के आंकडों के पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं.  बीते नौ महीनों में इसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 06, 2025, 03:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बूम कर रहा रियल एस्टेट, ऑफिस स्पेस लीजिंग ने तोड़ा रिकॉर्ड, फिर से बेंगलुरु टॉप पर

Office Space: भारत में बढ़ते रियल स्टेट डिमांड के साथ ऑफिस स्पेस की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है. ऑफिस लीज के आंकडों के पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं.  बीते नौ महीनों में इसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है. भारत के ऑफिस स्पेस लीजिंग मार्केट ने 2025 के पहले नौ महीनों में अच्छा प्रदर्शन किया है. लीजिंग 59.6 मिलियन स्क्वायर फीट पर पहुंच गई है.  

रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म सीबीआरई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि जनवरी-सितंबर अवधि में टेक्नोलॉजी कंपनियों की ऑफिस लीजिंग में सबसे अधिक हिस्सेदारी थी. ऑफिस स्पेस लेने वाली कंपनियां फ्यूचर-रेडी ऑफिस की तलाश कर रही हैं. उच्च-गुणवत्ता वाली संपत्तियों के लिए निरंतर प्राथमिकता से यह गति आगे भी जारी रहेगी. प्रीमियम एसेट्स में निरंतर लीजिंग से रिक्तियों में कमी आने की उम्मीद है.

सबसे ज्यादा डिमांड किस शहर में 

Add Zee News as a Preferred Source

बेंगलुरु ऑफिस लीजिंग में 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर था.यहां 15.1 मिलियन स्क्वायर फीट की लीजिंग हुई है.इसके बाद मुंबई और दिल्ली-एनसीआर में 10.6 मिलियन स्क्वायर फीट और 10.2 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस की लीजिंग हुई है.इन तीन शीर्ष शहरों की ऑफिस लीजिंग में हिस्सेदारी 61 प्रतिशत की रही है. 

ऑफिस स्पेस लीजिंग में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की पहले नौ-महीनों में हिस्सेदारी करीब 39 प्रतिशत की रही है. बेंगलुरु, पुणे और दिल्ली-एनसीआर की जीसीसी में हिस्सेदारी 67 प्रतिशत है.रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान, आपूर्ति साल-दर-साल 10 प्रतिशत बढ़कर 41 मिलियन वर्ग फुट हो गई। इसमें पुणे, बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर का नेतृत्व रहा, जिनकी संयुक्त हिस्सेदारी 66 प्रतिशत रही.आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

real estate

Trending news

जम्‍मू-कश्मीर में जाने वाले ध्यान दें! MD का आया ऑरेंज अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब तक?
Snowfall
जम्‍मू-कश्मीर में जाने वाले ध्यान दें! MD का आया ऑरेंज अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब तक?
बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
BJP MP Khagen Murmu Attacked
बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
Supreme Court News
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
Sonam Wangchuk Detain
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
Jaipur SMS hospital fire
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
;