बूम कर रहा रियल एस्टेट, ऑफिस स्पेस लीजिंग ने तोड़ा रिकॉर्ड, फिर से बेंगलुरु टॉप पर

Office Space: भारत में बढ़ते रियल स्टेट डिमांड के साथ ऑफिस स्पेस की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है. ऑफिस लीज के आंकडों के पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. बीते नौ महीनों में इसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है. भारत के ऑफिस स्पेस लीजिंग मार्केट ने 2025 के पहले नौ महीनों में अच्छा प्रदर्शन किया है. लीजिंग 59.6 मिलियन स्क्वायर फीट पर पहुंच गई है.

रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म सीबीआरई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि जनवरी-सितंबर अवधि में टेक्नोलॉजी कंपनियों की ऑफिस लीजिंग में सबसे अधिक हिस्सेदारी थी. ऑफिस स्पेस लेने वाली कंपनियां फ्यूचर-रेडी ऑफिस की तलाश कर रही हैं. उच्च-गुणवत्ता वाली संपत्तियों के लिए निरंतर प्राथमिकता से यह गति आगे भी जारी रहेगी. प्रीमियम एसेट्स में निरंतर लीजिंग से रिक्तियों में कमी आने की उम्मीद है.

सबसे ज्यादा डिमांड किस शहर में

Add Zee News as a Preferred Source

बेंगलुरु ऑफिस लीजिंग में 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर था.यहां 15.1 मिलियन स्क्वायर फीट की लीजिंग हुई है.इसके बाद मुंबई और दिल्ली-एनसीआर में 10.6 मिलियन स्क्वायर फीट और 10.2 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस की लीजिंग हुई है.इन तीन शीर्ष शहरों की ऑफिस लीजिंग में हिस्सेदारी 61 प्रतिशत की रही है.

ऑफिस स्पेस लीजिंग में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की पहले नौ-महीनों में हिस्सेदारी करीब 39 प्रतिशत की रही है. बेंगलुरु, पुणे और दिल्ली-एनसीआर की जीसीसी में हिस्सेदारी 67 प्रतिशत है.रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान, आपूर्ति साल-दर-साल 10 प्रतिशत बढ़कर 41 मिलियन वर्ग फुट हो गई। इसमें पुणे, बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर का नेतृत्व रहा, जिनकी संयुक्त हिस्सेदारी 66 प्रतिशत रही.आईएएनएस