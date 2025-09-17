कौन है लोढ़ा डेवलपर्स का पूर्व डायरेक्‍टर राजेंद्र लोढ़ा, जो धोखाधड़ी के आरोप में गया जेल
कौन है लोढ़ा डेवलपर्स का पूर्व डायरेक्‍टर राजेंद्र लोढ़ा, जो धोखाधड़ी के आरोप में गया जेल

Lodha Group: राजेंद्र लोढ़ा को बुधवार को अदालत में पेश किया गया. राजेंद्र लोढ़ा कंपनी के सीईओ अभिषेक लोढ़ा के रिश्तेदार हैं. वह कई साल से ठाणे जिले के कुछ हिस्सों में जमीन अधिग्रहण का काम देखते थे.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 17, 2025, 10:50 PM IST
Who is Rajendra Lodha: मुंबई पुलिस ने रियल एस्टेट सेक्‍टर की द‍िग्‍गज कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स (Lodha Developers) के पूर्व डायरेक्‍टर राजेंद्र एन. लोढ़ा को गिरफ्तार कर लिया है. कंपनी की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई. शिकायत में राजेंद्र लोढ़ा, उनके बेटे साहिल लोढ़ा और कई साथ‍ियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी और जमीन खरीद सौदों में गबन का आरोप लगा है. धोखाधड़ी का कुल मामला करीब 85 करोड़ रुपये का है. राजेंद्र लोढ़ा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने गिरफ्तार किया.

23 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया

गिरफ्तारी के बाद लोकल कोर्ट ने लोढ़ा को 23 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया. सोमवार को एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर (FIR) दर्ज की गई. इसमें आपराधिक व‍िश्‍वासघात, धोखाधड़ी और साजिश के आरोप हैं. जांच मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल कर रही है. राजेंद्र लोढ़ा को बुधवार को अदालत में पेश किया गया. राजेंद्र लोढ़ा कंपनी के सीईओ अभिषेक लोढ़ा के रिश्तेदार हैं. वह कई साल से ठाणे जिले के कुछ हिस्सों में जमीन अधिग्रहण का काम देखते थे.

स्थिति का दुरुपयोग करने और निजी संपत्ति बढ़ाने का आरोप
कंपनी की शिकायत के अनुसार उन्‍होंने अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर फंड साइफन किये और निजी संपत्ति बढ़ाई. एक आंतरिक ऑडिट में उनके ट्रांजेक्‍शन में अनियमितताएं पायी गईं. जब संपत्ति का विवरण मांगा गया तो पहले मना किया गया, फिर निदेशक और प्रमोटर पद से इस्तीफा दे दिया. साल 2022 में राजेंद्र ने पनवेल में 10 एकड़ जमीन के लिए एमओयू कराया. 3.03 करोड़ रुपये का भुगतान एक फ्लैट के बदले एडजस्ट किया, लेकिन विक्रेता के पास जमीन कभी नहीं थी. लोढ़ा डेवलपर्स ने कभी प्लॉट नहीं खरीदा.

कंपनी की जमीनों को सस्ते दामों पर बेचा गया
कल्याण में 2013 में खरीदी गई जमीन को कंपनी की मंजूरी के बिना एक सहयोगी को ट्रांसफर कर दिया गया. बाद में 2.65 करोड़ रुपये की हाई कीमत पर वापस बेचा. कंपनी की जमीनों को सस्ते दामों पर बेचा गया, जिससे 27 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इसमें अंबरनाथ की 1.46 एकड़ जमीन 88 लाख में बेची, जो बाद में सरकार ने 10.88 करोड़ में ली. कल्याण का 10 करोड़ का प्लॉट उषा एंटरप्राइजेज को 48 लाख में बेचा, जहां राजेंद्र और साहिल बेनामी मालिक बताए गए.

एक 9 करोड़ का प्लॉट एनबीपी एडुटेक को 2.75 करोड़ में बेचा गया, जहां साहिल फाउंडिंग पार्टनर हैं. भोपर में 7.15 लाख वर्ग फुट ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) को बाजार मूल्य से 30% कम दाम पर बेचा और कैश का अंतर जेब में डाला. 2 करोड़ रुपये ब्रोकर फीस दिखाकर कैश में राजेंद्र को वापस भेजा गया. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

