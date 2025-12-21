Happy New Year 2026: साल 2025 का आखिरी त्योहार क्र‍िसमस है और इसे धूमधाम से मनाने के ल‍िये देश के होटल्स पूरी तरह से तैयार हैं. न्यू ईयर की पूर्व संध्‍यान पर कमरों का क‍िराया पिछले साल के मुकाबले 10-20% तक बढ़ गया है. यद‍ि आप भी रिकवरी ब्रंच, लंबे हैप्‍पी आवर्स और स्पेशल एक्टिविटी वाले लग्जरी सेलिब्रेशन चाहते हैं तो जेब ढीली करनी पड़ेगी. साल 2026 का स्वागत आप क‍िसी अलग स्‍टाइल से करेंगे तो आपको थोड़ा ज्‍यादा खर्च करना होगा.

क्‍यों बढ़े रेट?

होटल ऑपरेटर्स की तरफ से बताया गया साल के आखिरी सीजन में हर द‍िन का क‍िराया 10-20% तक बढ़ गया है. इसका काराण है लॉन्‍ग स्‍टे और प्रीमियम एक्सपीरियंस की भारी डिमांड. होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुवार एवरेज रेट सालभर में 10-12% तक ऊपर हैं. म‍िड ईयर के चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद इंडस्ट्री मजबूत दिख रही है.

कहां हो रही सबसे ज्‍यादा बुकिंग?

उदयपुर, जयपुर, जिम कॉर्बेट, पुडुचेरी और आगरा जैसी जगह पर घरेलू और विदेशी टूरिस्ट की मारामारी है. दिल्ली और गुरुग्राम जैसे शहरों मं इनबाउंड ट्रैवल और फेस्टिव इवेंट्स की बूम है. न्‍यू ईयर के मौके पर होटल्‍स की तरफ से गजब के फीचर्स द‍िये जा रहे हैं. रिकवरी ब्रंच, दोपहर से शाम 8 बजे तक हैप्पी आवर्स, लोकल स्पिरिट्स से DIY ड्रिंक स्टेशन, गाइडेड योगा, बेकिंग सेशन और थीम्ड बुफे आद‍ि.

बुकिंग ट्रेंड और आगे क्या?

क्लियरट्रिप के अनुसार न्यू ईयर होटल बुकिंग्स ढाई गुना तक बढ़ गई है, लोग इमर्सिव एक्सपीरियंस पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं. लेजर होटल्स और होटल ताज महल, दिल्ली के एक्‍सपर्ट का कहना है क‍ि रेनोवेटेड रूम्स और गॉरमेट डाइनिंग इस प्रीमियम प्राइस को जस्टिफाई करते हैं. कुल मिलाकर बात करें तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर 2025 के शानदार नोट पर खत्म हो रहा है.