तीसरी त‍िमाही में भी चढ़ा रियल एस्टेट आउटलुक, इस र‍िपोर्ट से सामने आई सच्‍चाई

रिपोर्ट के अनुसार हेल्दी ल‍िक्‍व‍िड‍िटी, कम महगांई और नीतिगत स्थिरता डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मददगार रहे. सभी एसेट क्लास में स्‍थ‍िर बनी हुई ऑक्यूपायर मांग और बेहतर नई सप्लाई के कारण ऑफिस सेगमेंट सबसे ज्‍यादा आशावादी बना हुआ है.

|Last Updated: Nov 15, 2025, 02:44 PM IST
तीसरी त‍िमाही में भी चढ़ा रियल एस्टेट आउटलुक, इस र‍िपोर्ट से सामने आई सच्‍चाई

Realestate News: देश का रियल एस्टेट आउटलुक 2025 की तीसरी तिमाही में मजबूत रहा है. इसे मजबूत ऑफ‍िस लीजिंग, हाई-टिकट सेगमेंट में मजबूत रेजिडेंशियल ड‍िमांड और सपोर्टिव मैक्रो कंडीशन से सपोर्ट मिला. यह जानकारी शनिवार को आई रिपोर्ट में दी गई. नाइट फ्रैंक नारेडको की रिपोर्ट बताती है क‍ि रियल एस्टेट सेंटीमेंट इंडेक्स पर मौजूदा सेंटीमेंट स्कोर 56 से बढ़कर 59 हो गया है, जबकि फ्यूचर सेंटीमेंट स्कोर 61 पर बना हुआ है.

रिपोर्ट के अनुसार हेल्दी ल‍िक्‍व‍िड‍िटी, कम महगांई और नीतिगत स्थिरता डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मददगार रहे. सभी एसेट क्लास में स्‍थ‍िर बनी हुई ऑक्यूपायर मांग और बेहतर नई सप्लाई के कारण ऑफिस सेगमेंट सबसे ज्‍यादा आशावादी बना हुआ है. करीब 78 प्रतिशत रेस्पॉन्डेंट्स का मानना है कि समग्र आर्थिक गति स्थिर बनी रहेगी या इसमें कुछ सुधार होगा.

इसके अलावा र‍िपोर्ट बताती है कि 78 प्रतिशत स्टेकहोल्डर्स का अनुमान है कि नई सप्लाई में स्थिर या मीड‍ियम ग्रोथ देखी जाएगी, जो कि लगातार अब्सॉर्प्शन लेवल के बीच डेवलपर्स के अनुशासित अप्रोच को दर्शाता है. इसके अलावा, केंद्रीय बैंक आरबीआई के उदार रुख और प्रीमियम हाउसिंग और कमर्शियल एसेट्स में एक्टिव कैपिटल डिप्लॉयमेंट को देखते हुए 86 प्रतिशत रेस्पॉन्डेंट्स का फंडिंग कंडीशन के अपरिवर्तित रहने या कुछ सुधार होने का अनुमान है.

रिपोर्ट बताती है कि लिमिटेड ग्रेड ए की उपलब्धता, स्थिर लीजिंग गति और बढ़ते पूर्व कमिटमेंट्स को देखते हुए 95 प्रतिशत रेस्पॉन्डेंट्स को लगता है कि ऑफिस का किराया या तो स्थिर रहेगा या बढ़ेगा. नारेडको के प्रेसिडेंट परवीन जैन ने कहा, 'स्थिर मांग, नीतिगत निरंतरता और हेल्दी फंडिंग स्थितियों की वजह से डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स आशावादी बने हुए हैं. वहीं, प्रीमियम हाउसिंग और ऑफिस स्पेस ग्रोथ को बढ़ावा दे रही है, जो कि आने वाले महीनों में इस सेक्टर के लिए एक बैलेंस्ड और मजबूत आउटलुक का संकेत देता है.

जोनल सेंटीमेंट को लीड करते हुए साउथ जोन 62 पर रहा, जिसे बेंगलुरू और हैदारबाद में मजबूत लीजिंग गति और हाई-टिकट साइज हाउसिंग सेगमेंट के लिए मांग से समर्थन मिला. नॉर्थ जोन ने एनसीआर में स्थिर ऑफिस एक्टिविटी की वजह से 56 पर बढ़कर अपनी रिकवरी को बनाए रखा, जबकि ईस्ट जोन 59 पर रहा. (IANS) 

