नोएडा एयरपोर्ट के आसपास र‍ियल एस्‍टेट की संभावनाओं पर गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ कहते हैं केवल एयरपोर्ट शहर नहीं बनाते, बल्कि उनके आसपास विकसित होने वाला पूरा इकोसिस्टम शहरों को आकार देता है. नोएडा एयरपोर्ट ने विकास की गति को बढ़ावा दिया है और अब इंडस्‍ट्र‍ियल पार्क, प्रस्तावित लेदर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, टॉय पार्क और इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे प्रोजेक्‍ट इस विकास को आगे बढ़ाएंगी. माइक्रोसॉफ्ट, टेक महिंद्रा, पतंजलि और एस्कॉर्ट्स जैसी कंपनियों का निवेश भी यहां आ रहा है. यदि सरकार ने अपनी योजनाओं को लागू क‍िया तो यह क्षेत्र भारत का दुबई या सिंगापुर बनने की क्षमता रखता है. इससे र‍ियल एस्‍टेट मार्केट में आने वाले समय में भी तेजी बनी रहेगी.