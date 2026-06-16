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प्‍लॉट 500% और फ्लैट 160% हुए महंगे...जेवर से पहली फ्लाइट उड़ने के बाद और बढ़ेंगे रेट?

Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से कमर्श‍ियल फ्लाइट शुरू होने के बाद क्‍या उसके आसपास मौजूद जमीनों के दाम में और तेजी आएगी? आम आदमी के मन में तो आजकल यही सवाल है. प‍िछले 5 साल के दौरान यहां पर जमीनों के रेट में जबरदस्‍त इजाफा हुआ है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 16, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:04 AM IST
प्‍लॉट 500% और फ्लैट 160% हुए महंगे...जेवर से पहली फ्लाइट उड़ने के बाद और बढ़ेंगे रेट?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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