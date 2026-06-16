Realestate News: जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida Airport) से 15 जून से कमर्शियल फ्लाइट शुरू होने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट की पूरी तस्वीर बदल गई है. अब तक इस एरिया में जमीन की खरीद-फरोख्त केवल भविष्य के मुनाफे और कयास के आधार पर हो रही थी. लेकिन अब लोगों का ध्यान इस बात पर टिका है कि लंबे समय बाद एयरपोर्ट शुरू होने से बहुप्रतीक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के अगले दौर के विकास को कितनी रफ्तार दे पाता है.
रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े जानकारों का मानना है कि नोएडा एयरपोर्ट चालू होने से एनसीआर (NCR) में नोएडा की स्थिति मौलिक रूप से बदल जाएगी. अब तक नोएडा को केवल दिल्ली के रिहायशी विकल्प के तौर पर देखा जाता था. लेकिन अब यह आर्थिक और कमर्शियल सेंटर के रूप में उभरने के लिए तैयार है. इससे एमएनसी, कैपेबिलिटी सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स कंपनियों और संस्थागत निवेशकों का ध्यान आकर्षित करेगा.
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत देश के सबसे तेज और बड़े प्रॉपर्टी उछाल के बाद हुई है. रियल एस्टेट सेक्टर के आंकलन के अनुसार 2020 से 2025 के बीच केवल पांच साल में यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के साथ बने अपार्टमेंट्स की कीमत में करीब 160 फीसदी की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस दौरान अपार्टमेंट्स का एवरेज प्राइस 3,950 रुपये प्रति वर्ग फीट से बढ़कर सीधे 10,200 रुपये प्रति वर्ग फीट पर पहुंच गया है.
दूसरी तरफ, खाली प्लॉट्स की कीमत 500 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ गई है. जो दाम 5 साल पहले 1,650 रुपये प्रति वर्ग फीट पर था, वो अब उछलकर 10,500 रुपये प्रति वर्ग फीट पर पहुंच गया है. इस अपडेट के बाद जमीन इस पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला एसेट बन गया है. जेवर और यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास प्रॉपर्टी मार्केट में जो तेजी आ रही है, वह काफी हद तक भविष्य की उम्मीदों को ध्यान में रखकर है.
जानकारों का मानना है कि एयरपोर्ट के पूरी तरह चालू होने से बाजार में मौके बढ़ेंगे. एयरपोर्ट के साथ इस पूरे कॉरिडोर पर लॉजिस्टिक्स पार्क, बड़े डेटा सेंटर्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर और प्रस्तावित फिल्म सिटी के काम में तेजी से आने वाले दिनों में रोजगार के मौके बनेंगे. रोजगार के मौके बढ़ने से रेजिडेंशन प्रॉपर्टी की डिमांड यहां पर बढ़ेगी. नोएडा एयरपोर्ट शुरू होने के बाद कमर्शियल रियल एस्टेट में भी डिमांड आएगी. मायएचक्यू (myHQ) के सीईओ और को-फाउंडर उत्कर्ष कवात्रा का कहना है कि नोएडा में पहले से करीब 200 फ्लेक्सिबल ऑफिस सेंटर काम कर रहे हैं. इनकी सप्लाई में सालाना 25 से 30 फीसदी की दर से बढ़ोतरी हो रही है.
नोएडा एयरपोर्ट के आसपास रियल एस्टेट की संभावनाओं पर गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ कहते हैं केवल एयरपोर्ट शहर नहीं बनाते, बल्कि उनके आसपास विकसित होने वाला पूरा इकोसिस्टम शहरों को आकार देता है. नोएडा एयरपोर्ट ने विकास की गति को बढ़ावा दिया है और अब इंडस्ट्रियल पार्क, प्रस्तावित लेदर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, टॉय पार्क और इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे प्रोजेक्ट इस विकास को आगे बढ़ाएंगी. माइक्रोसॉफ्ट, टेक महिंद्रा, पतंजलि और एस्कॉर्ट्स जैसी कंपनियों का निवेश भी यहां आ रहा है. यदि सरकार ने अपनी योजनाओं को लागू किया तो यह क्षेत्र भारत का दुबई या सिंगापुर बनने की क्षमता रखता है. इससे रियल एस्टेट मार्केट में आने वाले समय में भी तेजी बनी रहेगी.
CRC ग्रुप के डायरेक्टर (मार्केटिंग एवं बिजनेस मैनेजमेंट) सलील कुमार कहते हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाना इस एरिया के लिए आने वाले समय में गेम-चेंजर साबित होगा. हवाई जहाज के साथ नमो भारत रैपिड रेल, बुलेट ट्रेन, रेलवे और मेट्रो की इंटीग्रेटेड कनेक्टिविटी से आसपास के इलाकों में निवेश, रोजगार और रियल एस्टेट वैल्यू में तेज और स्थायी मजबूत ग्रोथ देखने को मिलेगी.