Global Uncertainty: आरबीआई की तरफ से रेपो रेट को पुराने ही स्तर पर बरकरार रखकर होम लोन लेने वालों के अलावा भी दूसरे लोगों को राहत मिलेगी. इस खबर के बाद रियल एस्टेट से जुड़े लोगों का मानना है कि इससे बाजार में डिमांड मजबूत होगी.
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Real Estate News: ग्लोबल मार्केट में भारी अनिश्चिततता और उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है. दुनियाभर की इकोनॉमी इस समय महंगाई से जूझ रही हैं. लेकिन इस ग्लोबल संकट के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के मिडिल क्लास और रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी खुशखबरी दी है. आरबीआई ने रेपो रेट को बिना किसी बदलाव के स्थिर रखने का फैसला किया है. आरबीआई के इस कदम के बाद प्रॉपर्टी मार्केट के दिग्गजों और घर खरीदने की चाहत रखने वाले लोगों में खुशी की लहर है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी द्विमासिक एमपीसी में प्रमुख ब्याज दर यानी रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. रेपो रेट वह दर होती है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं. जब रेपो रेट स्थिर रहता है तो बैंकों के लिए भी फंड की कॉस्टिंग नहीं बदलती. इसका सीधा मतलब यह हुआ कि आने वाले दिनों में आपके होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है.
इस फैसले का सबसे पॉजिटिव असर देश के रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी मार्केट पर देखने को मिल रहा है. जानकारों का मानना है कि ग्लोबल अनिश्चितता के दौर में आरबीआई (RBI) का यह कदम बाजार को मजबूत 'स्थिरता कवच' (Stability Cushion) प्रदान करेगा. पिछले कुछ समय से यह डर बना हुआ था कि यदि ब्याज दर बढ़ीं तो घरों की बिक्री में गिरावट आ सकती है.
आम घर खरीदार के लिए सबसे बड़ी चिंता उसके लोन की ईएमआई (EMI) होती है. रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं होने से बैंकों पर ब्याज दरें बढ़ाने का कोई दबाव नहीं होगा. इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिन्होंने पहले से फ्लोटिंग रेट पर होम लोन ले रखा है या जो नया घर खरीदने के लिए लोन लेने का प्लान कर रहे हैं. उनकी ईएमआई पूरी तरह उनके बजट में रहेगी.
खरीदार ही नहीं, बल्कि देश के बड़े-बड़े बिल्डर्स और डेवलपर्स ने भी आरबीआई के फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया है. रियल एस्टेट सेक्टर को अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए बड़े फंड और लोन की जरूरत होती है. ब्याज दरें स्थिर रहने से डेवलपर्स को कम लागत पर पूंजी मिलती रहेगी, जिससे अटके हुए प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे होंगे और नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग में भी तेजी आएगी.
आरबीआई के कदम पर क्रेडाई (CREDAI) के चेयरमैन शेखर जी पटेल ने कहा कि ग्लोबल लेवल पर जियो-पॉलिटिकल टेंशन, महंगाई की चिंता और करेंसी के उतार-चढ़ाव को देखते हुए पॉलिसी की निरंतरता रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छी रहेगी. इस कदम से बाजार में स्थिरता बनी रहेगी. भूमिका ग्रुप के सीएमडी उद्धव पोद्दार ने कहा कि रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर ही बरकरार रखना और अपनी न्यूट्रल पॉलिसी को जारी रखने का फैसला मौजूदा ग्लोबल और घरेलू आर्थिक चुनौतियों के बीच संतुलित कदम है. रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ब्याज दर में स्थिरता खरीदारों के सेंटीमेंट को मजबूत करती है.
सीआरसी ग्रुप के सलिल कुमार ने आरबीआई के फैसले पर कहा कि आरबीआई का फैसला रियल एस्टेट सेक्टर और होमबायर्स दोनों के लिए पॉजिटिव है. पिछले एक साल के दौरान ब्याज दर में कटौती का फायदा खरीदारों को मिल चुका है. होम लोन लेने वाले कस्टमर अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे. केंद्रीय बैंक के फैसले पर गंगा रियल्टी के जेएमडी विकास गर्ग ने कहा, रेपो रेट को स्थिर रखना रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सकारात्मक है. यह फैसला उस समय में आया जब रियल्टी मार्केट लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रहा है. ब्याज दर पुराने लेवल पर बने रहने से घर खरीदारों को राहत मिलेगी.
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