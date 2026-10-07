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RBI के रेपो रेट बढ़ाने से महंगा होगा होम लोन! घर खरीदने वालों पर क्या होगा असर?

Repo rate hike: आरबीआई ने साढ़े तीन साल बाद रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया है. इस बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो गया. इससे ईएमआई में इजाफा होना तय माना जा रहा है. घर खरीदारों पर इसका क्या असर पड़ेगा आइए जानते हैं-

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Oct 07, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 03:19 PM IST
RBI के रेपो रेट बढ़ाने से महंगा होगा होम लोन! घर खरीदने वालों पर क्या होगा असर?

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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