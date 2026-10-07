RBI के रेपो रेट बढ़ाने से महंगा होगा होम लोन! घर खरीदने वालों पर क्या होगा असर?

Property Market Reaction: फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले देश के करोड़ों घर खरीदारों और मौजूदा होम लोन कस्टमर को बड़ा झटका लगा है. आरबीआई (RBI) ने साढ़े तीन साल में पहली बार रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया है. इस बढ़ोतरी के साथ ही रेपो रेट बढ़कर 5.50% हो गया है. पिछले कुछ समय से लोन की ब्याज दर कम होने के कारण रियल एस्टेट मार्केट में जो तेजी देखी जा रही थी, उस पर अब ब्रेक लगने की आशंका जताई जा रही है. रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिजर्व बैंक के फैसले से फेस्टिवल सीजन के दौरान मिडिल इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की बिक्री पर दबाव बन सकता है.
रिजर्व बैंक की तरफ से तीन साल से भी ज्यादा के दौरान रेपो रेट को बढ़ाकर 5.50% कर दिया है. इससे पहले आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट में इजाफा किया गया था. साल 2025 में आरबीआई ने देश की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए 125 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया था और यह घटकर 5.25% पर आ गया था. दिवाली और नवरात्रि का मौका देश में घर खरीदने के लिए सबसे शुभ माना जाता है. इस दौरान बिल्डर्स और बैंक कई तरह के ऑफर्स और डिस्काउंट निकालते हैं.
एनरॉक (ANAROCK) ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी के अनुसार लोन की लागत बढ़ने से खरीदारों के सेंटिमेंट पर असर पड़ेगा. देश के चुनिंदा शहरों में मकानों के दाम पहले ही काफी बढ़ चुके हैं. इससे आम लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल हो रहा है. ब्याज दर बढ़ने के बाद लोग अपना फैसला कुछ समय के लिए टाल सकते हैं.
ऐसे लोग जिन्होंने एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़े फ्लोटिंग रेट पर होम लोन ले रखा है, उनकी ब्याज दर तुरंत बढ़ जाएंगी. नए खरीदारों के लिए महंगा कर्ज लोन की एलिजिबिलिटी को कम कर देगा. पहली बार घर खरीदने का प्लान कर रहे लोगों के लिए EMI में छोटा सा इजाफा भी उनके फैमिली बजट को बिगाड़ सकता है. इससे वे अपने फैसले को कुछ आगे बढ़ा सकते हैं.
एनरॉक की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 2026 की तीसरी तिमाही (Q3 2026) में देश के टॉप 7 शहरों में करीब 1,00,220 घरों की बिक्री हुई है. यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 3% और पिछली तिमाही के मुकाबले 10% ज्यादा है. जानकारों का कहना है कि अब बिक्री की इस रफ्तार की असली परीक्षा होगी, EMI बढ़ने से कम बजट वाले खरीदार अपने प्लान को टाल सकते हैं.
नारेडको (NAREDCO) के चेयरमैन परवीन जैन ने कहा कि रेपो रेट में इजाफे को आर्थिक परिस्थितियों से जोड़कर देखा जाना चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि हाउसिंग मार्केट पर इसका असर सीमित रहेगा. हालांकि, फेस्टिव डिस्काउंट्स और आसान पेमेंट प्लान के जरिये डेवलपर्स इस असर को कम करने की कोशिश करेंगे.
गंगा रियल्टी के जेएमडी विकास गर्ग ने बताया कि रेपो रेट को बढ़ाकर 5.50% ऐसे समय में किया गया है, जब देश की इकोनॉमी मजबूत दिख रही है. रियल एस्टेट सेक्टर भी फेस्टिव सीजन का इंतजार कर रहा है. रेपो रेट में बदलाव से होम लोन की कॉस्टिंग पर असर पड़ेगा. आज घर खरीदने वाला इसे लंबे समय में निवेश के तौर पर देखता है. बढ़ती आमदनी और बेहतर लाइफस्टाइल की चाहत से हाउसिंग डिमांड को लगातार मजबूती मिल रही है.
काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी ने बताया फेस्टिव सीजन में ब्याज दर को स्थिर रखना घर खरीदने वालों के भरोसे के लिए अहम होता है. रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी होने से होम लोन की ईएमआई बढ़ सकती है. इसका असर पहली बार घर खरीदने वाले लोगों के सेंटीमेंट पर पड़ सकता है.
अंसल हाउसिंग के कुशाग्र अंसल ने कहा, 'रेपो रेट बढ़ने का सीधा असर होम लोन की लागत पर पड़ता है. इससे खरीदार की ईएमआई बढ़ सकती है और कुछ लोग घर खरीदने का फैसला कुछ समय के लिए टाल सकते हैं. रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी का असर पूरे रियल एस्टेट मार्केट पर ज्यादा नहीं होगा. जिन बाजार में घरों की मांग मजबूत है, वहां खरीदार मामूली बढ़ोतरी के बावजूद खरीदारी जारी रख सकते हैं.