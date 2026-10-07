RBI के रेपो रेट बढ़ाने से महंगा होगा होम लोन! घर खरीदने वालों पर क्या होगा असर?

Property Market Reaction: फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले देश के करोड़ों घर खरीदारों और मौजूदा होम लोन कस्टमर को बड़ा झटका लगा है. आरबीआई (RBI) ने साढ़े तीन साल में पहली बार रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया है. इस बढ़ोतरी के साथ ही रेपो रेट बढ़कर 5.50% हो गया है. पिछले कुछ समय से लोन की ब्याज दर कम होने के कारण रियल एस्टेट मार्केट में जो तेजी देखी जा रही थी, उस पर अब ब्रेक लगने की आशंका जताई जा रही है. रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिजर्व बैंक के फैसले से फेस्टिवल सीजन के दौरान मिडिल इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की बिक्री पर दबाव बन सकता है.