जेवर एयरपोर्ट के पास घर बनाने से पहले पढ़ लें ये नियम, वरना अपके सपनों पर चल जाएगा सरकारी बुलडोजर!

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट अब धीरे-धीरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है. यहां से उड़ान भरने वाले लाखों यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बेहद सख्त नियम लागू किए हैं. अगर आप भी एयरपोर्ट के पास जमीन खरीदकर घर बनाने या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खड़ी करने का सपना देख रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. क्योंकि जरा सी लापरवाही आपके सपनों का आशियाना सरकारी बुलडोज़र की भेंट चढ़ा सकती है.

एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने साफ किया है कि जेवर एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर के दायरे में कोई भी निर्माण काम, बिल्डिंग खड़ी करना या यहां तक कि पेड़-पौधे लगाना भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की अनुमति के बिना मान्य नहीं होगा. इसके लिए जरूरी है कि हर बिल्डर, जमीन मालिक या प्रॉपर्टी डेवलपर पहले AAI से हाइट क्लीयरेंस NOC (No Objection Certificate) ले.

क्यों जरूरी है NOC?

यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि हवाई जहाजों के सुरक्षित संचालन और नेविगेशन सिस्टम की सुरक्षा के लिए बेहद अहम कदम है. बिना NOC के कंस्ट्रक्शन करने पर Obstacle Limitation Surfaces (OLS) का उल्लंघन हो सकता है, जिससे उड़ान सुरक्षा और एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर गंभीर खतरा मंडरा सकता है. ऐसी स्थिति में अथॉरिटी न केवल इमारत तोड़ सकती है बल्कि कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है.

कैसे मिलेगा निर्माण की अनुमति?

अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले स्थानीय निकायों से संपर्क करना होगा. वहां पर आपको कलर कोडेड जोनिंग मैप दिखाया जाएगा, जिससे तय होगा कि आपकी जमीन पर कितनी ऊंचाई तक निर्माण हो सकता है. इसके बाद अगर जरूरत हो, तो आपको AAI के NOCAS पोर्टल पर जाकर हाइट NOC के लिए आवेदन करना होगा.

बिल्डरों और खरीदारों के लिए चेतावनी

एयरपोर्ट मैनेजमेंट और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बिल्डरों, जमीन मालिकों और सरकारी एजेंसियों को साफ चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर बिना अनुमति के निर्माण हुआ तो उसे ध्वस्त करने के साथ-साथ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है.