जेवर एयरपोर्ट के पास घर बनाने से पहले पढ़ लें ये नियम, वरना अपके सपनों पर चल जाएगा सरकारी बुलडोजर!
Advertisement
trendingNow12898911
Hindi Newsप्रॉपर्टी

जेवर एयरपोर्ट के पास घर बनाने से पहले पढ़ लें ये नियम, वरना अपके सपनों पर चल जाएगा सरकारी बुलडोजर!

जेवर एयरपोर्ट अब धीरे-धीरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है. यहां से उड़ान भरने वाले लाखों यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बेहद सख्त नियम लागू किए हैं.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 05:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जेवर एयरपोर्ट के पास घर बनाने से पहले पढ़ लें ये नियम, वरना अपके सपनों पर चल जाएगा सरकारी बुलडोजर!

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट अब धीरे-धीरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है. यहां से उड़ान भरने वाले लाखों यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बेहद सख्त नियम लागू किए हैं. अगर आप भी एयरपोर्ट के पास जमीन खरीदकर घर बनाने या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खड़ी करने का सपना देख रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. क्योंकि जरा सी लापरवाही आपके सपनों का आशियाना सरकारी बुलडोज़र की भेंट चढ़ा सकती है.

एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने साफ किया है कि जेवर एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर के दायरे में कोई भी निर्माण काम, बिल्डिंग खड़ी करना या यहां तक कि पेड़-पौधे लगाना भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की अनुमति के बिना मान्य नहीं होगा. इसके लिए जरूरी है कि हर बिल्डर, जमीन मालिक या प्रॉपर्टी डेवलपर पहले AAI से हाइट क्लीयरेंस NOC (No Objection Certificate) ले.

क्यों जरूरी है NOC?
यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि हवाई जहाजों के सुरक्षित संचालन और नेविगेशन सिस्टम की सुरक्षा के लिए बेहद अहम कदम है. बिना NOC के कंस्ट्रक्शन करने पर Obstacle Limitation Surfaces (OLS) का उल्लंघन हो सकता है, जिससे उड़ान सुरक्षा और एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर गंभीर खतरा मंडरा सकता है. ऐसी स्थिति में अथॉरिटी न केवल इमारत तोड़ सकती है बल्कि कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे मिलेगा निर्माण की अनुमति?
अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले स्थानीय निकायों से संपर्क करना होगा. वहां पर आपको कलर कोडेड जोनिंग मैप दिखाया जाएगा, जिससे तय होगा कि आपकी जमीन पर कितनी ऊंचाई तक निर्माण हो सकता है. इसके बाद अगर जरूरत हो, तो आपको AAI के NOCAS पोर्टल पर जाकर हाइट NOC के लिए आवेदन करना होगा.

बिल्डरों और खरीदारों के लिए चेतावनी
एयरपोर्ट मैनेजमेंट और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बिल्डरों, जमीन मालिकों और सरकारी एजेंसियों को साफ चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर बिना अनुमति के निर्माण हुआ तो उसे ध्वस्त करने के साथ-साथ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ...और पढ़ें

TAGS

Jewar AirportNoida International Airport

Trending news

'सुनो इसे 24 घंटे के अंदर बंद कर दो..', राहुल गांधी का दावा- ट्रंप ने करवाया सीजफायर
operation sindoor
'सुनो इसे 24 घंटे के अंदर बंद कर दो..', राहुल गांधी का दावा- ट्रंप ने करवाया सीजफायर
उफनती नदी के पास मौत के साए में थीं 25 जिंदगियां...'सुपरमैन' बनकर आई सेना
Punjab Floods
उफनती नदी के पास मौत के साए में थीं 25 जिंदगियां...'सुपरमैन' बनकर आई सेना
हिमाचल में कुदरत का क्रोध, उफनती नदी भी नहीं डिगा पाई टीचर्स का हौसला, देखिए VIDEO
Himachal
हिमाचल में कुदरत का क्रोध, उफनती नदी भी नहीं डिगा पाई टीचर्स का हौसला, देखिए VIDEO
Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू
live breaking
Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू
'मेरी संवेदनाएं पीड़ित...', वैष्णो देवी भूस्खलन में मौतों पर पीएम मोदी ने जताया दुख
Vaishno Devi
'मेरी संवेदनाएं पीड़ित...', वैष्णो देवी भूस्खलन में मौतों पर पीएम मोदी ने जताया दुख
तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
Lord Buddha
तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
rajnath singh
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
Indian politics
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
2002 Gujarat riots
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
;