प्रॉपर्टी

फेस्‍ट‍िव सीजन के दौरान र‍ियल एस्‍टेट सेक्‍टर की बुक‍िंग में तेजी, गुरुग्राम के इस एर‍िया को पसंद कर रहे लोग

Realestate Booking in Gurugram: गुरुग्राम के बाजार में सोहना रोड, द्वारका एक्सप्रेस-वे और दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे के बाजार में तेजी देखी जा रही है. इसके अलावा सोहना रोड पर नए हाउस‍िंग प्रोजेक्‍ट और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण घर खरीदने वालों की दिलचस्पी बढ़ी है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 08, 2025, 09:03 PM IST
फेस्‍ट‍िव सीजन के दौरान र‍ियल एस्‍टेट सेक्‍टर की बुक‍िंग में तेजी, गुरुग्राम के इस एर‍िया को पसंद कर रहे लोग

Realestate News: इस त्योहारी सीजन कार मार्केट के बाद देश का रियल एस्टेट सेक्टर भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है. देशभर के चुन‍िंदा शहरों में प्रॉपर्टी बुकिंग और खरीदारों का भरोसा बना हुआ है. बाजार में एंड यूजर की मांग में इजाफे के चलते बेहतर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर और आकर्षक ऑफर के बीच इस सीजन में प‍िछले साल के मुकाबले 25–30% ज्यादा बुक‍िंग और पूछताछ की जा रही है. एनसीआर में रियल एस्टेट हब के तौर पर उबर रहा गुरुग्राम बाजार की तेजी को लीड कर रहा है.

रेज‍िडेंश‍ियल और कमर्श‍ियल दोनों सेगमेंट में तेजी

एनसीआर में रेज‍िडेंश‍ियल और कमर्श‍ियल दोनों सेगमेंट में तेजी देखने को म‍िल रही है. सड़कों, मेट्रो और एक्सप्रेस-वे जैसे बड़े प्रोजेक्‍ट ने गुरुग्राम को इनवेस्‍टमेंट और रहने के ह‍िसाब से सबसे पसंदीदा शहर में शाम‍िल कर द‍िया है. गुरुग्राम के बाजार में सोहना रोड, द्वारका एक्सप्रेस-वे और दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे के बाजार में तेजी देखी जा रही है. इसके अलावा सोहना रोड पर नए हाउस‍िंग प्रोजेक्‍ट और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण घर खरीदने वालों की दिलचस्पी बढ़ी है.

लग्‍जरी हाउसिंग का हब बन रहा द्वारका एक्सप्रेसवे
द्वारका एक्सप्रेसवे का इलाका लग्‍जरी हाउसिंग का हब बनकर उभर रहा है. यहां प्रॉपर्टी के दाम भी तेजी से बढ़े हैं. दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे से नए सेक्‍टर में विकास की संभावनाएं खुली हैं और इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. बिल्डरों की तरफ से फेस्‍ट‍िव सीजन के दौरान फ्लेक्सिबल पेमेंट स्‍कीम और ल‍िम‍िटेड ऑफर पेश क‍िये जा रहे हैं. इनका फायदा घर खरीदने वालों को म‍िल रहा है. त्योहारी सीजन के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर की स्थिरता बढ़ रही है.

क्‍या कहते हैं एक्‍सपर्ट
त्रेहान ग्रुप के एमडी सारांश त्रेहान कहते हैं क‍ि इस फेस्‍ट‍िव सीजन ने रियल एस्टेट सेक्‍टर में एंड यूजर की मांग को फिर से बढ़ा द‍िया है. गुरुग्राम के सोहना रोड और एक्सप्रेसवे के आसपास वास्‍तव‍िक यूजर और निवेशकों की तरफ से अच्छी मांग देखी जा रही है. बेहतर कनेक्टिविटी और मॉडर्न सुविधाओं के साथ यह शहर तेजी से आगे बढ़ रहा है. गंगा रियल्टी के एग्‍जीक्‍यूट‍िव डायरेक्‍टर नीरज के मिश्रा कहते हैं इस सीजन में खरीदारों का उत्साह साफतौर पर द‍िखाई दे रहा है. आज ग्राहक समझदार हो गया है और वह ऐसे प्रोजेक्ट चुन रहा है जो कनेक्टिविटी के साथ ही सुव‍िधा को भी देख रहा है. ग्राहक ऐसी जगह पैसा लगा रहा है जहां लॉन्‍ग टर्म में न‍िवेश अच्‍छा रहे. 

