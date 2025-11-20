Advertisement
कोरोना महामारी के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर को जितना नुकसान हुआ, महामारी और लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये सेक्टर उतनी ही तेजी से बढ़ा. लोगों की डिमांड बड़ी तो प्रमोटर्स ने भी ताबड़तोड़ प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए.

Nov 20, 2025
फ्लैट बायर्स बाजार से हो रहे गायब, घर खाली पर नहीं मिल रहा खरीदार, क्यों है ये खतरे की घंटी ?

Real Estate: कोरोना महामारी के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर को जितना नुकसान हुआ, महामारी और लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये सेक्टर उतनी ही तेजी से बढ़ा. लोगों की डिमांड बड़ी तो प्रमोटर्स ने भी ताबड़तोड़ प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए. अब स्थिति थोड़ी गंभीर होती जा रही है.पुणे के रियल एस्टेट मार्केट में सुस्ती आ गई है. डिमांड के हिसाब से सप्लाई बहुत अधिक है. 

रियल एस्टेट में सुस्ती  

जहां देश के बाकी शहरों में डिमांड अभी भी बरकार है,वहीं  पुणे के बाजार में सुस्ती के संकेत मिल रहे हैं. एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की हालिया रिपोर्ट ने पुणे रियल एस्टेट को लेकर निवेशकों को आगाह किया है. उसने कहा है कि पुणे में जरूरत से ज्यादा फ्लैट्स की उपलब्धता है. घरों की इन्वेंट्री का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है. एंटीक ब्रोकिंग के मुताबिक एक तरफ गुरुग्राम का रियल एस्टेट मार्केट है, जहां इन्वेंट्री बहुत कम है और डिमांड बहुत हाई, वहीं पुणे में स्थिति इसके उलट है.  

पुणे में रियल एस्टेट की रफ्तार धीमी  

ब्रोकरेज ने आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट जैसे बड़े डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि गुरुग्राम में डिमांड की स्थिति ऐसी है कि सेक्टर 71 में प्रोजेक्ट लॉन्च होने के साथ ही गायब हो गया. जबकि दूसरी ओर पुणे में बिक्री की रफ्तार धीमी है. जहां फ्लैट्स की इन्वेंट्री बहुत खाली है.  Proptiger की रिपोर्ट के मुताबिक पुणे में नए घरों की सप्लाई में तो सालाना 26 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन घरों की बिक्री में लगभग 28 फीसदी की गिरावट आई है. यानी फ्लैट्स के ढेर लग रहे हैं, लेकिन बाजार से खरीदार गायब है.  

 जहां नोएडा, गुरुग्राम में लग्जरी फ्लैट्स की डिमांड बढ़ रही है तो वहीं पुणे में डेवलपर्स अब लग्जरी की जगह मिड-सेगमेंट घरों पर फोकस बढ़ा रहे हैं. पुणे में प्रॉपर्टी की औसत कीमत में गिरावट देखी जा रही है. पुणे में अब खरीदारों की संख्या कम होती जा रही है.  ऐसे में बिल्डर और प्रमोटर्स सतर्क हो गए हैं . 

