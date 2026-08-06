Real Estate Sector on MPC: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से लगातार पांचवीं बार रेपो रेट को 5.25 फीसदी के ही लेवल पर बरकरार रखने के फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में खुशी की लहर है. इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों का मानना है कि आरबीआई के इस कदम से आगामी फेस्टिव सीजन में मकान खरीदने वालों का भरोसा बढ़ेगा और घरों की डिमांड में उछाल देखने को मिलेगा. रिजर्व बैंक की एमपीसी (MPC) के दौरान बुधवार को रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं करते हुए अपने रुख को 'न्यूट्रल' रखा है.
मानसून, ग्लोबल अनिश्चितता और महंगाई के बीच ब्याज दर में यह स्थिरता रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बेहद पॉजिटिव और बूस्टर डोज साबित होने जा रही है. आरबीआई के कदम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीबीआरई (CBRE) के चेयरमैन एवं सीईओ अंशुमन मैगजीन ने कहा कि ब्याज दर में स्थिरता रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा संकेत है. देश में फेस्टिव सीजन हाउसिंग प्रॉपर्टी की बिक्री का सबसे बड़ा समय होता है.
कर्ज की दरें पुराने लेवल पर ही बने रहने से ग्राहकों का भरोसा मजबूत होने के साथ ही डेवलपर्स को फेस्टिव सीजन में अपने नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने में मदद मिलेगी. 2026 की दूसरी छमाही में मिड और प्रीमियम सेगमेंट वालें घरों की बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है. नारेडको (NAREDCO) के चेयरमैन प्रवीन जैन कहते हैं, रिजर्व बैंक के फैसले का असर केवल होम बायर्स तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे निर्माण गतिविधियों, एमएसएमई, बिल्डिंग मैटेरियल इंडस्ट्री और इनसे जुड़े लाखों कर्मचारियों को भी नई ताकत मिलेगी.
उन्होंने कहा कि रेपो रेट पुराने लेवल पर ही बने रहने से निर्माणाधीन प्रॉपर्टी की बिक्री पर फेस्टिव सीजन में अच्छा असर पड़ेगा. नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन एवं एमडी शिशिर बैजल ने कहा कि इस फैसले के बाद हाउसिंग और कमर्शियल (Commercial) दोनों सेगमेंट में डिमांड और निवेश बना रहेगा. क्रेडाई के चेयरमैन शेखर पटेल ने कहा कि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार हो रहा निवेश और अर्फोडेबल हाउसिंग के लिए मजबूत नीतिगत समर्थन रियल एस्टेट के विकास को और मजबूती देगा.
गंगा रियल्टी के ज्वाइंट एमडी विकास गर्ग कहते हैं आरबीआई की तरफ से रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखना रियल एस्टेट के लिए पॉजिटिव और बैलेंस्ड कदम है. यह फैसला बाजार में स्थिरता बनाए रखने के साथ खरीदारों और निवेशकों के भरोसे को भी मजबूत करेगा. खासतौर पर लग्जरी रियल एस्टेट सेगमेंट में इसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा.