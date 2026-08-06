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RBI के फैसले से रियल एस्टेट सेक्‍टर में खुशी, फेस्‍ट‍िव सीजन में आएगा ब‍िक्री में उछाल!

RBI MPC: र‍ियल एस्‍टेट सेक्‍टर ने आरबीआई की तरफ से लगातार पांचवीं बार रेपो रेट को पुराने ही लेवल पर बनाए रखने के फैसले का स्‍वागत क‍िया है. जानकारों को उम्‍मीद है क‍ि इससे फेस्‍टि‍व सीजन में ब‍िक्री बढ़ सकती है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 06, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:16 PM IST
RBI के फैसले से रियल एस्टेट सेक्‍टर में खुशी, फेस्‍ट‍िव सीजन में आएगा ब‍िक्री में उछाल!
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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