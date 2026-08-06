Real Estate Sector on MPC: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से लगातार पांचवीं बार रेपो रेट को 5.25 फीसदी के ही लेवल पर बरकरार रखने के फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में खुशी की लहर है. इंडस्‍ट्री से जुड़े जानकारों का मानना है क‍ि आरबीआई के इस कदम से आगामी फेस्‍ट‍िव सीजन में मकान खरीदने वालों का भरोसा बढ़ेगा और घरों की ड‍िमांड में उछाल देखने को मिलेगा. रिजर्व बैंक की एमपीसी (MPC) के दौरान बुधवार को रेपो रेट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं करते हुए अपने रुख को 'न्यूट्रल' रखा है.