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Hindi Newsप्रॉपर्टीआरबीआई के फैसले का रियलएस्टेट सेक्टर ने क‍िया स्वागत, EMI में बदलाव नहीं होने का क्‍या होगा असर?

आरबीआई के फैसले का रियलएस्टेट सेक्टर ने क‍िया स्वागत, EMI में बदलाव नहीं होने का क्‍या होगा असर?

Real Estate Sector: आरबीआई के फैसले को लेकर जानकारों का मानना है कि ग्‍लोबल अन‍िश्‍च‍ितता के बीच रेपो रेट पुराने ही लेवल पर बने रहने से बाजार को स्थिरता म‍िलेगी. वेस्ट एशिया क्राइस‍िस के कारण मकान बनाने की सामग्री के दाम बढ़ रहे हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 09, 2026, 02:16 PM IST
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आरबीआई के फैसले का रियलएस्टेट सेक्टर ने क‍िया स्वागत, EMI में बदलाव नहीं होने का क्‍या होगा असर?

RBI Repo Rate: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस बार की एमपीसी (MPC) में रेपो रेट को लेकर क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया. केंद्रीय बैंक ने लगातार तीसरी बार 5.25 प्रत‍िशत पर ही बरकरार रखा. र‍ियल एस्टेट सेक्‍टर के एक्‍सपर्ट और जानकारों की तरफ से आरबीआई के इस फैसले का स्‍वागत क‍िया गया. जानकारों का कहना है क‍ि आरबीआई के इस कदम से होम लोन की ब्याज दर स्थिर रहेंगी और ईएमआई नहीं बढ़ेगी. इससे मीड‍ियम और प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट में ड‍िमांड मजबूत बनी रहेगी.

आरबीआई के हाल‍िया कदम से होमबायर्स को भी बड़ी राहत मिली है. मौजूदा और नए दोनों ही तरह के होम लोन पर ईएमआई पुराने लेवल पर ही बनी रहेगी. इससे खरीदारों में भरोसा बढ़ेगा और वे आसानी से घर खरीद सकेंगे. जानकारों का मानना है कि ग्‍लोबल अन‍िश्‍च‍ितता के बीच इस फैसले से बाजार को स्थिरता म‍िलेगी. वेस्ट एशिया क्राइस‍िस के कारण मकान बनाने की सामग्री के दाम बढ़ रहे हैं और सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है.

बढ़ती लागत का असर ड‍िमांड पर कम पड़ेगा

इसके बावजूद रेपो रेट स्‍थ‍िर रहने से उधार लेने की लागत नहीं बढ़ेगी. इससे डेवलपर्स अपनी पॉल‍िसी को बेहतर तरीके से तैयार कर सकेंगे और बढ़ती लागत का असर ड‍िमांड पर कम पड़ेगा. कोलियर्स इंडिया के रिसर्च हेड विमल नादर ने इसे 'वेट एंड वॉच' अप्रोच बताया. उन्होंने कहा कि क्रूड ऑयल की वजह से महंगाई थोड़ी बढ़ी हुई है. लेकिन यह 4.6 प्रतिशत के आसपास रह सकती है.

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डेवलपर्स और खरीदारों दोनों को फायदा म‍िलेगा

स्‍क्‍वायर यार्ड्स के को-फाउंडर और सीएफओ पीयूष बोथरा ने कहा कि इस फैसले से होमबायर्स और सेक्टर को जरूरी अनुमान लगाने की क्षमता मिली है. मीड‍ियन और प्रीमियम सेगमेंट में ड‍िमांड लचीली बनी रहेगी. क्रेडाई प्रेसिडेंट शेखर जी पटेल ने इसे 'संतुलित और समझदारी भरा कदम' बताया. ब्‍याज दर के पुराने लेवल पर ही बने रहने से डेवलपर्स और खरीदारों दोनों को फायदा म‍िलेगा.

गंगा रियल्टी के जेएमडी विकास गर्ग ने बताया क‍ि रेपो रेट को पुराने लेवल पर ही बनाए रखने के फैसले से इकोनॉमी और रियलएस्टेट सेक्टर को मजबूती मिलती है. ब्याज दर में बदलाव नहीं होने से घर खरीदारों का भरोसा बना रहेगा. त्रेहान ग्रुप के एमडी सारांश त्रेहान का कहना है क‍ि रेपो रेट को पुराने लेवल पर ही बनाए रखना पॉज‍िट‍िव कदम है. ब्‍याज कम होने से लॉन्‍ग टर्म के न‍िवेश को प्रोत्साहित करने में मदद म‍िलती है.

आरबीआई ने ज‍ियो पॉल‍िट‍िकल टेंशन, कमोडिटी के दाम में उतार-चढ़ाव और महंगाई के खतरे को देखते हुए दर में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया. महंगाई दर का अनुमान 4.6 प्रतिशत पर रखा गया है, जबकि मौजूदा फाइनेंश‍ियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है. रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि ब्याज दर पुराने लेवल पर ही बने रहने से बिक्री में तेजी आएगी.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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