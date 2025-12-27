Realestate News in Hindi: साल 2025 के दौरान केवल सोने और चांदी की कीमत में ही उछाल नहीं आया बल्‍क‍ि देश के बड़े शहरों में लग्‍जरी और प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमत में भी जबरदस्‍त इजाफा देखा गया. एक रिपोर्ट के अनुसार अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की कीमत में 36% तक की एनुअल ग्रोथ देखी गई. मजबूत एंड-यूजर डिमांड, बेहतर कनेक्टिविटी और कम सप्लाई ने इस उछाल को मजबूती दी है. नोएडा में अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के दाम 9 से 36% तक बढ़ गए. इसके साथ ही यह देश का सबसे तेज उछाल वाला शहर रहा.

प्रीम‍ियम घरों की बढ़ी ड‍िमांड

दाम में बढ़ोतरी का कारण नए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एक्सप्रेसवे, लैंड कॉस्ट बढ़ना और प्रीम‍ियम घरों की बढ़ती डिमांड रही. मुंबई में घरों की कीमत में 20–30% तक का उछाल आया. गुरुग्राम में यह तेजी 2–19% तक की रही. इसके अलावा बेंगलुरु में प्रॉपर्टी के दाम 13–15% तक बढ़ गए. केवल अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन ही नहीं, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में भी तेजी देखी गई. कुछ मार्केट में यह बढ़ोतरी 20% तक की रही. खरीदारों की तरफ से क्‍वाल‍िटी, सस्टेनेबल और ब्रांडेड घरों को तवज्‍जो दी जा रही है.

प्रोजेक्‍ट में 25% तक की कमी आई

नए लॉन्‍च होने वाले प्रोजेक्‍ट में भी ग‍िरावट आई है. गुरुग्राम में नए लॉन्च होने वाली प्रोजेक्‍ट में 25% तक की कमी आई. नोएडा में गिरावट का यह आंकड़ा 17% का है. रिपोर्ट के अनुसार साल 2026 में क्‍वाल‍िटी सप्लाई से ग्रोथ रहेगी. टाइमली डिलीवरी और इंफ्रा पर फोकस रहेगा. प्रीम‍ियम सेक्‍टर को सबसे ज्‍यादा मजबूत माना जा रहा है. इसका कारण एंड यूजर का फाइनेंश‍ियल रूप से मजबूत होना है. इसके अलावा तैयार घरों की इन्वेंटरी भी लिमिटेड है, मांग ज्‍यादा है और ड‍िलीवरी उसके मुकाबले कम है.

लोगों के बीच ब्रांडेड, अमेनिटी-रिच और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट पसंद क‍िये जा रहे हैं. किराये में भी 18–20% का उछाल देखा जा रहा है. दिल्ली में एवरेज क‍िराया 19% तक बढ़ गया है. तैयार इन्‍वेंटरी कम होने और नए कंप्लीशन कम होने से किराये आसमान छू रहे हैं.