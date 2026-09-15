Jaypee के घर खरीदारों को राहत! हजारों लोगों को मिलेगा अपने घर पर कब्जा; 3000 करोड़ का होगा निवेश

Jaypee Home Buyers: पिछले कई साल से अपने आशियाने की राह देख रहे जेपी इंफ्राटेक (JIL) के हजारों घर खरीदारों के लिए बेहद राहत भरी खबर सामने आई है. दिवालिया प्रक्रिया के तहत जेपी इंफ्राटेक का टेकओवर करने वाले सुरक्षा ग्रुप (Suraksha Group) ने ऐलान किया है कि वह अगले दो साल में करीब 3000 करोड़ का भारी निवेश करने वाले हैं. इस पैसे की मदद से साल 2028 तक सभी 20,000 अटके हुए फ्लैट्स का निर्माण पूरा करके ग्राहकों को पजेशन दे दिया जाएगा. सुरक्षा ग्रुप के प्रमोटर सुधीर वालिया की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि कंपनी का मकसद अटके हुए प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने पर है. जब कंपनी ने जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण किया तो उस समय 159 टावर का काम रुका हुआ था. इनमें से 84 टावर का निर्माण कार्य सुरक्षा ग्रुप ने पूरा कर लिया है.
जिन 84 टावर का काम पूरा हो गया है, उनमें 7913 फ्लैट हैं. कंपनी ने इनमें से करीब 5,000 यूनिट का हैंडओवर ग्राहकों को भी कर दिया है. वहीं, तैयार हो चुकी करीब 3,000 यूनिट्स का पजेशन दिया जाना बाकी है. कंपनी ने उम्मीद जताई कि तय टाइम लिमिट के अंदर सभी पेंडिंग यूनिट का काम पूरा कर लिया जाएगा. सुधीर वालिया ने बताया कंपनी मार्च 2028 तक सभी बचे हुए फ्लैट को हैंडओवर करने का प्लान लेकर चल रही है. हालांकि, यदि सर्दियों में एनजीटी (NGT) की तरफ से बढ़ते प्रदूषण के कारण निर्माण पर पाबंदी लगाई जाती है तो यह समय सीमा छह महीने बढ़कर सितंबर 2028 तक जा सकती है. सुरक्षा ग्रुप की तरफ से बाकी बचे टावरों का निर्माण पूरा किया जा रहा है. लेकिन कुछ होमबायर्स अपने तैयार फ्लैट्स का पजेशन लेने के लिए नहीं आ रहे हैं.
निवेश और फंडिंग से जुड़ी जानकारी देते हुए ग्रुप की तरफ से बताया गया कि उसने प्रोजेक्ट में 1500 से 2000 करोड़ रुपये का निवेश कर दिया गया है. बचे हुए काम को पूरा करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड लगाया जाएगा. इस फंड के लिए कंपनी को होमबायर्स से करीब 1,800 से 2,000 करोड़ रुपये का बकाया मिलना बाकी है. कंपनी को यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल कलेक्शन के जरिये हर साल करीब 500 करोड़ रुपये की आमदनी होती है.
पुराने कामों को रफ्तार देने के साथ ही सुरक्षा ग्रुप बड़े पैमाने पर नए एक्सपेंशन प्लान पर काम कर रहा है. कंपनी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे एरिया में 465 एकड़ में फैली तीन नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप लॉन्च करने का प्लान कर रही है. इस दौरान जेपी इंफ्राटेक के सीईओ अभिजीत गोहिल ने यह भी जानकारी दी कि इनमें से दो टाउनशिप पूरी तरह रेजिडेंशियल होंगी, जबकि एक टाउनशिप इंडस्ट्रियल होगी. इनमें सबसे बड़ी टाउनशिप का साइज 256 एकड़ का होगा, जबकि अन्य दो 124 एकड़ और 85 एकड़ में फैली होंगी.
जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) की शुरुआत अगस्त 2017 में हुई थी. उस समय आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) की अगुआई वाले कंसोर्टियम की ने याचिका दायर की थी. इसके बाद 7 मार्च 2023 को एनसीएलटी (NCLT) की तरफ से सुरक्षा ग्रुप की बोली को मंजूर किया गया था. सुरक्षा ग्रुप ने बैंकों को 2500 एकड़ से ज्यादा जमीन और 1,300 करोड़ रुपये के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर ऑफर किये थे. इसके साथ ही चार साल के दौरान सभी अटके हुए प्रोजेक्ट पूरा करने की बात कही थी.