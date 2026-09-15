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Jaypee के घर खरीदारों को राहत! हजारों लोगों को मिलेगा अपने घर पर कब्जा; 3000 करोड़ का होगा निवेश

Jaypee Flat in Noida: सुरक्षा ग्रुप की तरफ से जेपी इंफ्राटेक के 20000 अटके हुए फ्लैट्स को साल 2028 तक पूरा करने के लिए 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करने का ऐलान किया गया है. इसके लिए कंपनी की तरफ से क्या डिलीवरी टाइमलाइन तय की गई है?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 15, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:35 PM IST
Jaypee के घर खरीदारों को राहत! हजारों लोगों को मिलेगा अपने घर पर कब्जा; 3000 करोड़ का होगा निवेश
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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