Jaypee के घर खरीदारों को राहत! हजारों लोगों को मिलेगा अपने घर पर कब्जा; 3000 करोड़ का होगा निवेश

Jaypee Home Buyers: पिछले कई साल से अपने आशियाने की राह देख रहे जेपी इंफ्राटेक (JIL) के हजारों घर खरीदारों के लिए बेहद राहत भरी खबर सामने आई है. दिवालिया प्रक्रिया के तहत जेपी इंफ्राटेक का टेकओवर करने वाले सुरक्षा ग्रुप (Suraksha Group) ने ऐलान किया है कि वह अगले दो साल में करीब 3000 करोड़ का भारी निवेश करने वाले हैं. इस पैसे की मदद से साल 2028 तक सभी 20,000 अटके हुए फ्लैट्स का निर्माण पूरा करके ग्राहकों को पजेशन दे दिया जाएगा. सुरक्षा ग्रुप के प्रमोटर सुधीर वालिया की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि कंपनी का मकसद अटके हुए प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने पर है. जब कंपनी ने जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण किया तो उस समय 159 टावर का काम रुका हुआ था. इनमें से 84 टावर का निर्माण कार्य सुरक्षा ग्रुप ने पूरा कर लिया है.