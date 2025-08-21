द्वारका एक्सप्रेस-वे पर 400 करोड़ का इनवेस्‍ट करेगी यह कंपनी, क्‍या है पूरा प्‍लान?
द्वारका एक्सप्रेस-वे पर 400 करोड़ का इनवेस्‍ट करेगी यह कंपनी, क्‍या है पूरा प्‍लान?

कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि यह प्रोजेक्ट 4 एकड़ का होगा और इससे 1,200 करोड़ रुपये की आमदनी होने की उम्‍मीद है. कंपनी की तरफ से बनाए जा रहे ‘लैंडमार्क स्काईव्यू’ में 240 अपार्टमेंट होंगे.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 21, 2025, 12:05 AM IST
द्वारका एक्सप्रेस-वे पर 400 करोड़ का इनवेस्‍ट करेगी यह कंपनी, क्‍या है पूरा प्‍लान?

Realestate News: र‍ियल एस्‍टेट सेक्‍टर के लैंडमार्क ग्रुप ने द्वारका एक्सप्रेस-वे के सेक्टर-103 में नए लो-डेंसिटी लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट ‘लैंडमार्क स्काईव्यू’ में 400 करोड़ का इनवेस्‍ट करने की घोषणा की है. कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि यह प्रोजेक्ट 4 एकड़ का होगा और इससे 1,200 करोड़ रुपये की आमदनी होने की उम्‍मीद है. कंपनी की तरफ से बनाए जा रहे ‘लैंडमार्क स्काईव्यू’ में 240 अपार्टमेंट होंगे. एक एकड़ में 60 अपार्टमेंट होंगे, जबकि सामान्य तौर पर 90-100 अपार्टमेंट होते हैं.

चार साल में पूरा होगा प्रोजेक्‍ट

इन अपार्टमेंट की कीमत 4.99 करोड़ से 6.78 करोड़ रुपये के बीच है. प्रति स्‍कवायर फीट की बात करें तो यह 17,500 रुपये है. प्रोजेक्ट को पूरा करने का टाइम पीर‍ियड चार साल रखा गया है. लैंडमार्क ग्रुप के चेयरमैन संदीप चिल्लर ने बताया कि प्रोजेक्ट में 40 फ्लोर वाले टावर होंगे, इनमें तीन लेवल का पोडियम होगा. पोडियम में शॉप, क्लब और वेलनेस फैस‍िल‍िटी होंगी. 

पहला फेज 2013 में पूरा हो गया
चिल्लर ने कहा कि प्रोजेक्ट की लागत को कंपनी अपने इंटरनल फंड, बैंक लोन और कस्‍टमर से मिलने वाले एडवांस पेमेंट से पूरा करेगी. कंपनी की तरफ से 2009 में 11 एकड़ की जमीन खरीदी गई थी. सभी सरकारी मंजूरी पहले ही ले ली गई हैं. प्रोजेक्ट का पहला फेज 2013 में पूरा हो चुका है और तीसरा चरण 2026 में शुरू होगा.

हाल ही में द्वारका एक्सप्रेसवे के शुरू होने से गुरुग्राम में रियल एस्टेट की मांग बढ़ी है. चिल्लर ने बताया कि नई रोड और बेस‍िक इंफ्रा के ग्रोथ ने बाजार को मजबूत किया है. लैंडमार्क ग्रुप की तरफ से अब तक दिल्ली-एनसीआर में 15 हाउसिंग और 5 कमर्शियल प्रोजेक्ट हैंडओवर क‍िये गए हैं. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

realestate

