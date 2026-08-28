जर्मन कंपनी SEAFORM लगाएगी भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इस ग्रुप के साथ हुआ करार

Seaform Germany With Gaur Group: जर्मनी के लग्जरी किचन और वार्डरोब ब्रांड सीफॉर्म जर्मनी (Seaform Germany) ने इंडियन मार्केट में अपने एक्सपेंशन का प्लान तैयार किया है. कंपनी साल 2027 तक भारत में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने का प्लान कर रही है. इससे लोकल लेवल पर प्रोडक्शन शुरू होने के साथ ही भारतीय कस्टमर्स को प्रीमियम जर्मन डिजाइन और तकनीक आसानी से उपलब्ध हो सकेगी. इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत किये जाने से पहले कंपनी ने दिल्ली-एनसीआर के दिग्गज डेवलपर गौर ग्रुप (Gaurs Group) के साथ बड़ा समझौता किया है.