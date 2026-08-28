जर्मन कंपनी SEAFORM लगाएगी भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इस ग्रुप के साथ हुआ करार

Seaform Germany With Gaur Group: जर्मनी के लग्जरी किचन और वार्डरोब ब्रांड सीफॉर्म जर्मनी (Seaform Germany) ने इंडियन मार्केट में अपने एक्सपेंशन का प्लान तैयार किया है. कंपनी साल 2027 तक भारत में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने का प्लान कर रही है. इससे लोकल लेवल पर प्रोडक्शन शुरू होने के साथ ही भारतीय कस्टमर्स को प्रीमियम जर्मन डिजाइन और तकनीक आसानी से उपलब्ध हो सकेगी. इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत किये जाने से पहले कंपनी ने दिल्ली-एनसीआर के दिग्गज डेवलपर गौर ग्रुप (Gaurs Group) के साथ बड़ा समझौता किया है.
सीफॉर्म जर्मनी के एमडी क्लॉस वार्टलिक (Klaus Wartlik) ने बताया कि अगले पांच साल के दौरान गौर ग्रुप के जितने भी नए हाउसिंग प्रोजेक्ट आएंगे, उन सभी में सीफॉर्म जर्मनी के लग्जरी मॉड्यूलर किचन लगाए जाएंगे. इस डील के तहत कंपनी 10,000 से ज्यादा प्रीमियम किचन की सप्लाई करेगी. कंपनी इसके अलावा भी दूसरे भारतीय डेवलपर्स के साथ संपर्क में है. ऑर्डर्स बढ़ने पर कंपनी का प्लान भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने का है. हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि यह प्लांट देश के किस शहर में हो सकता है.
इससे पहले गौर ग्रुप ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के दौरान करीब 5,500 करोड़ रुपये की सेल्स बुकिंग हासिल करने का टारगेट रखा. आने वाले महीनों में कंपनी नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ से 3 से 4 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. अपने प्रोजेक्ट्स को बेहतर करने के मकसद से गौर ग्रुप ने यूरोपीय प्रीमियम मॉड्यूलर किचन निर्माता 'सीफॉर्म जर्मनी' के साथ करार किया है. इस करार के तहत अगले पांच साल के दौरान 150 करोड़ रुपये के प्रोडक्ट खरीदे जाएंगे.
कंपनी की तरफ से कहा गया कि इस साझेदारी से ग्राहकों को बेहतरीन और ग्लोबल लेवल सुविधाओं का अनुभव मिलेगा. मनोज गौर ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में प्रीमियम घरों की डिमांड लगातार बनी हुई है. हमारी ग्रुप पिछले करीब 30 साल के दौरान 100 मिलियन वर्ग फीट से ज्यादा का एरिया डेवलप कर चुका है.