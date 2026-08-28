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जर्मन कंपनी SEAFORM लगाएगी भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इस ग्रुप के साथ हुआ करार

Seaform Germany: भारत सरकार की तरफ से लगातार विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा रहा है. इसी के तहत अब जर्मन कंपनी सीफॉर्म जर्मनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में लगाने की तैयारी कर रही है.

Published: Aug 28, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:26 PM IST
जर्मन कंपनी SEAFORM लगाएगी भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इस ग्रुप के साथ हुआ करार

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