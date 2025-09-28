UP RERA Meeting: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) की तरफ से शन‍िवार को हुई अपनी 184वीं बैठक में 21 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई. इन सभी प्रोजेक्ट की लागत 7,035 करोड़ रुपये है. इससे राज्य में 10,866 हाउस‍िंग और कमर्श‍ियल यूनिट्स बनाई जाएंगी. बैठक की अध्यक्षता संजय भूसरेड्डी ने की. यूपी रेरा की तरफ से बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई. संजय भूसरेड्डी ने कहा क‍ि इन 21 प्रोजेक्ट्स में करीब 11,000 नई यूनिट्स आएंगी.

रियल एस्टेट मार्केट में अभी तेजी बनी हुई

यूपी रेरा की तरफ से दी गई मंजूरी से यह उम्‍मीद है क‍ि यह उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट मार्केट में अभी तेजी बनी हुई है. 7,035 करोड़ के इनवेस्‍टमेंट से अलग-अलग इनकम ग्रुप वाले लोगों की घर की जरूरतें पूरी होंगी. इस मंजूरी से राज्‍य में इकोनॉम‍िक अवसर भी बढ़ेंगे. इन प्रोजेक्ट के तहत रेज‍िडेंश‍ियल अपार्टमेंट, विला, प्लॉट्स और कमर्श‍ियल स्पेस शामिल हैं. उत्‍तर प्रदेश में होने वाले इस न‍िर्माण से स‍िव‍िल और दूसरे सेक्‍टर में नौकर‍ियों के मौके बनेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

नौकरियां और गरीबों के लिए घर

यूपी रेरा की तरफ से कहा गया क‍ि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए भी इन प्रोजेक्‍ट में एक ह‍िस्‍सा आरक्षित रखा जाएगा. इससे रेज‍िडेंश‍ियल प्रोजेक्‍ट की उपलब्धता बढ़ेगी. एक अधिकारी ने बताया कि कुल प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा आठ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हैं. इसके अलावा तीन गाजियाबाद में, दो-दो लखनऊ और वाराणसी में. एक-एक मथुरा, रामपुर, आगरा, बरेली, बाराबंकी और गोरखपुर में हैं.

राज्यभर में फैले प्रोजेक्ट

यूपी रेरा की तरफ से अप्रूव क‍िये गए प्रोजेक्‍ट गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, मथुरा, आगरा, बरेली, वाराणसी और बाराबंकी में फैले हैं. इससे राज्य के रियल एस्टेट सेक्‍टर को मजबूती म‍िलेगी और निवेशकों व खरीदारों को फायदा होगा.

यूपी रेरा कैसे अप्रूव करता है प्रोजेक्‍ट?

यूपी रेरा की तरफ से प्रोजेक्ट अप्रूवल (रजिस्ट्रेशन) प्रोसेसयूपी रेरा (UP RERA) प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करने और अप्रूव करने का प्रोसेस ऑनलाइन है. यह डेवलपर्स के लिए ट्रांसपेरेंट और आसान बनाया गया है. हर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (500 वर्ग मीटर से ज्यादा) को बेचने या विज्ञापन करने से पहले रेरा में रजिस्टर कराने की अनुमत‍ि देता है. प्रोसेस में अप्रेजल यानी प्रोजेक्ट की जांच और अप्रूवल दोनों शामिल होते हैं.