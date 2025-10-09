Advertisement
यूपी रेरा ने प्रोजेक्‍ट रज‍िस्‍ट्रेशन पीर‍ियड बढ़ाने के प्रोसेस के ल‍िये नया यूजर मैनुअल जारी किया

प्राधिकरण का कहना है कि यह मैनुअल सिर्फ एक प्रक्रिया गाइड नहीं, बल्कि क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) का एक सशक्त माध्यम भी है. यह प्रमोटरों को नियामकीय आवश्यकताओं को समझने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद करेगा.

UP RERA Process: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने रियल एस्टेट सेक्‍टर में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने की दिशा में अहम पहल की है. प्राधिकरण ने अपनी वेबसाइट पर 'परियोजना पंजीकरण की अवधि बढ़ाने' (एक्सटेंशन ऑफ प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन) की प्रोसेस के लिए नया यूजर मैनुअल जारी किया है. यह मैनुअल प्रमोटरों को प्रोजेक्‍ट की अवधि बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की स्‍टेप बॉय स्‍टेप जानकारी देता है. इसमें साफ तौर पर चित्रों सहित दिशा-निर्देश दिए गए हैं. इससे आवेदन प्रक्रिया को समझना और पूरा करना पहले से ज्‍यादा आसान हो गया है.

इसके जर‍िये आवेदन में होने वाली त्रुटियों और देरी की संभावना कम होगी तथा रज‍िस्‍ट्रेशन एक्‍सटेंशन प्रोसेस तेज और प्रभावी बनेगी. यूपी रेरा (UP RERA) की तरफ से जारी मैनुअल रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट 2016, उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) नियम, 2016, उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट (एग्रीमेंट फॉर सेल/लीज) नियम 2018 और उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (जनरल) विनियम, 2019 के अनुरूप तैयार किया गया है.

इससे पहले भी यूपी रेरा ने शिकायत पंजीकरण, परियोजना पंजीकरण और प्रमोटर एनरोलमेंट जैसे कई यूजर मैनुअल जारी किए थे. नया मैनुअल इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो रियल एस्टेट सेक्टर में ई-गवर्नेंस और डिजिटल सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है. प्राधिकरण का कहना है कि यह मैनुअल सिर्फ एक प्रक्रिया गाइड नहीं, बल्कि क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) का एक सशक्त माध्यम भी है. यह प्रमोटरों को नियामकीय आवश्यकताओं को समझने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद करेगा. इससे प्रमोटरों, खरीदारों और प्राधिकरण के बीच विश्वास और जवाबदेही का माहौल और मजबूत होगा.

यूपी रेरा ने यह भी संकेत दिया है कि जल्द ही एजेंट प्रशिक्षण एवं पंजीकरण मैनुअल (एजेंट ट्रेनिंग एंड रजिस्ट्रेशन मैनुअल) भी जारी किया जाएगा, ताकि एजेंटों को उनकी भूमिका और पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश मिल सकें. यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा, 'मुझे विश्वास है कि परियोजना पंजीकरण की अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया के लिए जारी यह यूजर मैनुअल प्रमोटरों और अन्य हितधारकों के लिए एक उपयोगी संदर्भ साबित होगा. यह पहल रियल एस्टेट क्षेत्र में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत बनाने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है.' (IANS)

