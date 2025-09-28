Home Loan Interest Rate: हर क‍िसी का सपना होता है क‍ि अपना आश‍ियाना होना चाह‍िए. आजकल महंगाई के जमाने में अपना घर खरीदने या बनाने के ल‍िए सेल्‍फ फंड‍िंग से यह आसान नहीं है. ऐसे में आपको बैंकों से होल लोन लेना पड़ता है. अध‍िकतर लोग अपनी लाइफ में एक बार ही होम लोन लेते हैं. यही कारण है क‍ि इस बड़े फाइनेंश‍ियल ड‍िसीजन को लेते समय आपको बेहद सावधानी बरतना जरूरी है. अगर आपकी तरफ से कदम उठाया गया तो आपको आने वाले समय में परेशानी हो सकती है. इसल‍िए जरूरी है क‍ि आप ब्याज दर, किश्त (EMI), और अन्य शर्तों को समझकर ही लोन के ल‍िए अप्रूवल लें. आज हम आपको 5 ऐसे प्‍वाइंट के बारे में बताएंगे, ज‍िनका ध्यान रखकर आप भी सही होम लोन लेने का फैसला कर सकेंगे और आप आर्थिक बोझ से बचे रहेंगे.

1. ब्याज दर और लोन टाइप चेक करें

होम लोन लेने से पहले अलग-अलग बैंक और एनबीएफसी से ब्‍याज दर की तुलना करना जरूरी है. बैंकों में फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट्स होते हैं. फिक्स्ड रेट में ब्याज हमेशा एक जैसा ही रहता है, जबकि फ्लोटिंग रेट बाजार के हिसाब से बदल सकता है. फ्लोटिंग रेट सस्ता हो सकता है, लेकिन इसमें र‍िस्‍क भी है. रेपो रेट को लेकर आरबीआई एमपीसी का फैसला 1 अक्टूबर को आने वाला है. इससे ब्याज दर पर असर पड़ सकता है. सही लोन टाइप चुनने से EMI पर भी असर पड़ेगा.

2. अपनी इनकम और EMI का बजट बनाएं

अपनी मंथली इनकम और खर्चों का हिसाब लगाएं. EMI आपकी आमदनी का 30-40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इससे ज्‍यादा ईएमआई होने पर आप आर्थिक तंगी महसूस कर सकते हैं. उदाहरण के लिए यद‍ि आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीना है तो EMI अध‍िकतम 20,000 रुपये तक ही रखें. लोन का टेन्‍योर भी 10 साल से लेकर 30 साल तक का भी सोच-समझकर तय करें. लॉन्‍ग टर्म में EMI कम रहती है लेक‍िन आपको ब्‍याज ज्‍यादा देना पड़ जाता है.

3. प्रोसेसिंग फीस और ह‍िडन चार्जेस

बैंकों में प्रोसेसिंग फीस (लोन अप्रूव करने का चार्ज) 0.5% से 2% तक हो सकता है. कई बार बैंक की तरफ से जीरो प्रोसेसिंग फीस का भी ऑफर न‍िकाला जाता है. इसके आलवा आपको लोन लेने से पहले ही प्रीपेमेंट, पेनल्टी, लेट पेमेंट चार्ज आदि भी चेक कर लेना चाह‍िए. कुछ बैंक ह‍िडन चार्ज लेते हैं, जो बाद में परेशानी का कारण बन सकते हैं. आपको लोन एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले उस पर ल‍िखी हर शर्त पढ़ लेनी चाह‍िए.

4. क्रेडिट स्कोर और एल‍िज‍िब‍िल‍िटी चेक करें

लोन लेने के लि‍ए आपका क्रेडिट स्कोर बहुत मायने रखता है. इसल‍िए जरूरी है क‍ि अपना क्रेडिट स्कोर (CIBIL स्कोर) 750 या इससे ऊपर ही होना चाहिए, ताकि लोन आसानी से मिले और ब्याज दर कम हो. स्कोर कम होने पर लोन रिजेक्ट हो सकता है या आपको ब्याज ज्‍यादा देना होगा. आपकी इनकम, उम्र, और जॉब स्टेबिलिटी भी बैंक की तरफ से चेक की जाती है. पहले अपना स्‍कोर चेक कर लें और उसे बेहतर करें.

5. डेवलपर और प्रॉपर्टी को भी देखें

होम लोन प्रॉपर्टी के लिए मिलता है. इसलिए क‍िसी भी प्रॉपर्टी को फाइनल करने से पहले यह चेक कर लें क‍ि यह पूरी तरह लीगल हो. डेवलपर का रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करें (up-rera.in). प्रोजेक्ट पूरा होने की गारंटी और कंस्ट्रक्शन क्‍वाल‍िटी पर भी फोकस करें. गलत प्रॉपर्टी चुनने से लोन रुक सकता है या कानूनी परेशानी हो सकती है.